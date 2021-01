Kate Middleton, svelato il lato privato di William

editato in: da

Il lato privato di William, quello che nessuno conosce e che solo Kate Middleton ha sperimentato. A raccontarlo è Chris Stark, noto Dj di BBC Radio 1 che a a People ha svelato i retroscena di una sua visita a Kensington Palace per registrare un episodio di That Peter Crouch. Un incontro tutt’altro che formale, come ha svelato lui stesso. Il primogenito di Diana infatti, dopo aver realizzato l’intervista, avrebbe trascorso qualche ora in completo relax, bevendo birra con il dj e il suo staff.

Un comportamento che ha colpito molto Stark, come ha raccontato lui stesso. “A un certo punto, questa signora si è alzata in piedi per dire che doveva andare al suo prossimo appuntamento – Dio sa cosa fosse – e lui l’ha semplicemente cancellato”, ha spiegato. William è così rimasto a bere birra e a parlare dei figli e di Kate Middleton. Il duca di Cambridge ha raccontato, fra un sorso di birra e uno snack al curry, che non gli dispiacerebbe vedere suo figlio George giocare a calcio, magari nell’Aston Villa, la sua squadra del cuore.

Nel corso della chiacchierata, William si è rilassato così tanto da confessare anche una gaffe fatta in passato con Kate Middleton. Il principe ha svelato che, nel corso dei primissimi appuntamenti con la futura moglie, le avrebbe regalato un binocolo. “Li ho incartati. Erano davvero carini – avrebbe detto -. Stavo cercando di convincerla al riguardo. Dicevo: ‘Sono davvero sorprendenti, guarda quanto riesci a vedere lontano!’ Ma lei mi guardava perplessa. Non è andata bene. Onestamente, non ho idea del motivo per cui le ho comprato un binocolo”.

Un momento divertente che racconta una coppia felice. D’altronde chiunque ha avuto la possibilità di conoscere i Cambridge lontano dai riflettori li ha sempre descritti come affabili, gentili e alla mano. Proprio per questo sia Kate che William sono molto amati dai sudditi inglesi, considerati perfetti per prendere il posto della Regina quando arriverà il momento. Discorso diverso per Meghan Markle e Harry che, dopo la Megxit, hanno fatto infuriare più volte gli inglesi. Prima a causa delle richieste economiche nei confronti della Sovrana, poi per alcune scelte legate agli accordi con Netflix e iTunes.