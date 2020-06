Kate Middleton cambia look e avanza verso il trono con Camilla

editato in: da

Kate Middleton in isolamento: le foto private della Famiglia Reale

Kate Middleton compare nuovamente in video ma questa volta sorprende tutti con un cambio di look. La Duchessa di Cambridge abbandona boccoli e onde a favore della piastra et voilà i capelli sono ultra lisci.

Dopo la visita di persona al Garden Centre, Kate riprende il telelavoro per un impegno congiunto con Camilla Parker Bowles a sostegno degli ospedali pediatrici di cui sono patrone. Le due Duchesse raramente lavorano insieme, anzi erano anni che non partecipavano a uno stesso evento in esclusiva loro due, fatta eccezione lo scorso febbraio quando si ritrovarono con i rispettivi mariti a rappresentare la Famiglia Reale.

Come è noto, tra Kate e Camilla i rapporti non sono sempre stati dei migliori. La Duchessa di Cornovaglia non ha risparmiato critiche alla nuora acquisita, considerata come una rivale nella corsa al trono. Infatti, le due donne sono destinate entrambe a diventare Regine consorti, ammesso che Carlo non rinunci al trono in favore del figlio. Ma per il momento, Kate e Camilla hanno fatto gioco di squadra e si sono dimostrate all’altezza del ruolo istituzionale che andranno un domani a ricoprire.

E così la Parker Bowles ha aperto la conferenza introducendo e ringraziando della sua presenza Lady Middleton. Quest’ultima si è presentata davanti alla telecamera con una nuova pettinatura che ha entusiasmato tutti e indossando un abito verde smeraldo, colore della speranza, firmato Diane von Furstenberg. Ovviamente il vestito è un riciclo, la prima volta che Kate l’ha indossato era il 2011.

La nuova pettinatura della Duchessa di Cambridge è piaciuta così tanto che Femail ha interpellato James Johnson, famoso hair stylist, che ha rivelato il segreto dei capelli di Kate. Lady Middleton ha mantenuto la chioma perfetta anche in isolamento, a parte quando ha esagerato coi boccoli, scegliendo acconciature semplici, semi raccolti che esaltano la forma del suo viso, evitando di lavare tutti i giorni i capelli col rischio di sfibrarli.

Un tocco di classe della Duchessa di Cambridge che si è sempre mostrata impeccabile anche in video-conferenza, pronta più che mai a salire su trono accanto a William e chissà magari scalzando proprio Camilla.