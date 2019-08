Kate Middleton e l’addio a William: “Camilla tramava contro di lei”

editato in: da

Si nasconderebbe Camilla dietro l’addio, improvviso, fra Kate Middleton e William.

Era il 2006 quando la coppia, a un passo dall’annuncio delle nozze, si separò. Un addio doloroso durato qualche mese sino alla riconciliazione e alla decisone di giurarsi amore eterno con un Royal Wedding passato alla storia. Da allora sono trascorsi anni, ma nessuno ha mai scoperto quale sia stato il motivo che spinse Kate e William a separarsi nonostante fossero molto innamorati.

A quanto pare dietro la rottura si celava una persona: Camilla Parker Bowles. Lo scopriamo solo oggi grazie a Christopher Anderson, esperto della famiglia reale e autore di Game of Crowns, libro che racconta i giochi di potere fra Camilla, Kate Middleton e la Regina Elisabetta, le donne più potenti (insieme a Meghan Markle) della Royal Family.

Fra la moglie di Carlo e Kate non c’è mai stato un buon rapporto e le due si sono sempre mal sopportate. Il motivo? Camilla non ha mai accettato che la Middleton fosse una borghese, proveniente da una famiglia che aveva fra i suoi avi dei minatori. Al contrario lei si è sempre vantata di avere un antichissimo legame con i reali visto che la sua bisnonna Alice era l’amante di Edoardo VII.

Sarebbe stata proprio Camilla a tramare alle spalle di Kate, cercando in tutti i modi di separarla da William e a un certo punto ci sarebbe persino riuscita. I due innamorati si sarebbero allontanati, ma, come ci insegna la storia, alla fine tutto è finito per il meglio. Nel 2011 infatti la giovane Middleton ha giurato amore eterno al secondogenito di Lady Diana e oggi hanno ben tre figli: Charlotte, George e Louis.

Se Meghan ha dovuto combattere contro i pregiudizi, la stampa inglese e la sua imbarazzante famiglia per stare accanto a Harry, a Kate non è andata meglio. La duchessa di Cambridge si è scontrata più volte con Camilla che, come svela il biografo, continua a tramare nell’ombra, pronta a sferrare il prossimo attacco.