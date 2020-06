Kate Middleton torna al lavoro ma il gilet è un imperdonabile errore di stile

editato in: da

Kate Middleton torna al lavoro in gilet

Kate Middleton è tornata al lavoro. È uscita di casa e dall’isolamento per svolgere il suo primo impegno pubblico. Ma ha deluso ogni aspettativa, indossando un gilet senza senso.

Per il suo ritorno ai doveri di Corte la Duchessa di Cambridge ha fatto visita al Fakenham Garden Centre, un giardino vicino alla sua casa nel Norfolk. Si è presentata all’appuntamento con un look casual: camicia azzurra, jeans di Massimo Dutti senza cintura, sneaker, firmate Superga, e un gilet con tascone da 175 sterline del marchio svedese Fjallraven.

Un capo che ha lasciato tutti attoniti. Sicuramente pratico per proteggersi dall’umidità delle piante, ma decisamente troppo retrò e ampio per il fisico minuto di Kate. L’outfit nell’insieme appare poco curato, anche l’assenza della cintura mostra la trascuratezza nei dettagli.

Ci saremmo aspettati di meglio come primo outfit dopo l’isolamento, anche perché Lady Middleton ci aveva abituate a mise scelte con cura durante i collegamenti video in questi tre mesi.

In ogni caso, la Duchessa è apparsa di buonumore, giardini e piante sono il suo ambiente naturale. E infatti ha rivelato quanto le piace portare al Garden Centre i suoi tre bambini. Ha inoltre raccontato che durante gli scorsi tre mesi è uscita con la famiglia solo per acquistare il cibo, ma è stato un periodo in cui ha potuto insegnare a George, Charlotte e Louis l’importanza della vita all’aria aperta.

Tra l’altro domenica 21 giugno Kate festeggerà il compleanno di suo marito William, ma per il Duca sarà una triste giornata non potendo avere accanto anche suo padre Carlo.