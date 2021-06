Harry e William: faccia a faccia da soli, Kate non sarà alla cerimonia per Diana

editato in: da

Kate Middleton non sarà presente all’inaugurazione della statua di Lady Diana, dando vita a un faccia a faccia fra Harry e William. A svelarlo è il Daily Mail secondo cui la duchessa di Cambridge, a differenza di quanto era stato rivelato in precedenza, non prenderà parte alla cerimonia a Kensington Palace.

Presenti invece William e Harry che per diverso tempo hanno lavorato in coppia a un progetto comune: una statua dedicata a Lady Diana. L’occasione sarebbe stata perfetta per riunire nuovamente i Fab Four – Harry, Meghan, William e Kate -, ma non sarà così. La Markle infatti ha deciso di restare negli Stati Uniti per prendersi cura della secondogenita, Lilibet Diana, e del piccolo Archie.

Harry è partito già alla volta di Londra per assistere alla cerimonia di inaugurazione della statua di Lady D. A casa però non ha ricevuto l’accoglienza che voleva. Carlo infatti ha scelto di non prendere parte all’evento, evitando il confronto con il figlio dopo le gravi accuse mosse nel corso di numerose interviste. Secondo fonti di Palazzo non ci sarà nemmeno Kate Middleton. La duchessa di Cambridge avrebbe dovuto accompagnare William, ma non sarà presente. Avrebbe infatti scelto di fare un passo indietro per favorire il dialogo fra i fratelli.

La morte di Diana è stato un momento tragico nella vita di William e Harry che hanno dovuto affrontare da soli il dolore della perdita. Per il primogenito di Carlo la salvezza è arrivata grazie a Kate Middleton con cui ha costruito una famiglia e che sta diventando, ogni giorno di più, la candidata perfetta per affiancarlo quando salirà sul trono. Anche Harry ha trovato la forza di superare il lutto grazie a Meghan Markle, ma in passato ha più volte chiarito il ruolo chiave dei Cambridge nell’affrontare il dolore.

L’inaugurazione della statua di Lady D dunque sarà il momento perfetto per un faccia a faccia fra i fratelli, divisi da interviste e dichiarazioni scottanti. La speranza di Kate Middleton è che il ricordo di Diana possa portare finalmente la pace in famiglia, proprio come auspicato dalla Regina, ormai stanca delle lotte interne nella Royal Family.