William e Harry non si parlano: Meghan Markle sempre più nervosa

William e Harry hanno di nuovo interrotto ogni rapporto da quando il secondogenito di Carlo e Diana è tornato in California dopo il funerale del Principe Filippo. E sua moglie Meghan Markle appare sempre più nervosa.

Nonostante i brevi colloqui di persona che William e Harry hanno avuto dopo l’estremo saluto al Duca di Edimburgo, tra i due fratelli il dialogo è stato interrotto al punto che sembrano tornati al punto di partenza, senza una possibile soluzione imminente. A rivelare lo stato di cose tra i due è Nick Bullen, caporedattore e cofondatore di True Royalty TV, che ha dichiarato a Us Weekly: “Tutte le mie fonti dicono che al momento non si stanno parlando“.

Gli auguri dei Sussex per il decimo anniversario di matrimonio di William e Kate e il messaggio dei Cambridge per il compleanno del piccolo Archie, figlio di Harry e Meghan, sono stati solo contatti formali e di facciata. E anche se la Regina ha elogiato il comportamento del Duca di Cambridge nei confronti del fratello e bacchettato l’orgoglio di Carlo che pare non ne voglia sapere del figliol prodigo, le tensioni restano ancora irrisolte.

Anche se la strada per un chiarimento definitivo tra Harry e la Famiglia Reale appare lunga e impervia, secondo l’esperto c’è ancora speranza perché prima o poi si arrivi al disgelo e tutto sarebbe nelle mani di William, come ha anticipatamente compreso Sua Maestà. Se una soluzione c’è, sarà trovata dal Duca di Cambridge con l’aiuto di sua moglie, Kate Middleton che, a detta di Bullen: “È riuscita a costruire un fragile ponte tra suo marito e il cognato”.

Ma se, malgrado le difficoltà, William e Kate stanno cercando di riavvicinarsi ai Sussex, il problema resta parte della della Famiglia Reale che ha accolto con freddezza Harry il quale è apparso subito di cattivo umore e potrebbe disertare l’appuntamento a Londra del prossimo luglio per l’inaugurazione della statua di Diana.

Intanto, Meghan Markle, che si è defilata evitando di incontrare la Famiglia Reale, è sembrata stranamente nervosa nell’ultima apparizione in video durante la quale ha indossato uno splendido abito a fiori di Carolina Herrera e l’orologio di Lady Diana, uno dei pochi gioielli della suocera che può usare.

Come hanno notato gli esperti di linguaggio del corpo, Meghan, di solito molto a suo agio davanti alle telecamere, ha dato l’impressione di essere statica e ingessate. Per il video poi si sarebbe ispirata niente di meno che alla Regina Elisabetta e forse questo fatto l’avrebbe tradita. Ogni volta che Lady Markle ha a che fare, anche incidentalmente, con la famiglia si suo marito, si sente inevitabilmente a disagio. E i contrasti ancora aperti tra Harry e William non aiutano.