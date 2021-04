Meghan Markle, la Regina le vieta i gioielli di Diana. Harry ha fallito

editato in: da

La Regina Elisabetta ha dato il suo consenso a vietare a Meghan Markle di prendere in prestito i gioielli della Corona, compresi quelli che appartenevano a Lady Diana. Secondo gli esperti di Corte, Harry è responsabile del fallimento dei rapporti tra i Sussex e la Famiglia Reale.

Così come Harry ha dovuto rinunciare a tutti gli incarichi militari, arrivando a non poter indossare l’uniforme nemmeno in circostanze formali come i funerali di suo nonno Filippo, allo stesso modo Meghan ha perso il diritto di indossare tiare, collane, orecchini, compresi i diademi di Diana, che appartengono al tesoro della Corona.

Un divieto, approvato da Sua Maestà, che segue le indiscrezioni secondo cui William non potrà mai perdonare la cognata per il modo in cui si è comportata con sua moglie Kate Middleton, ancor prima delle accuse che ha lanciato con l’intervista a Oprah Winfrey in cui rivelò che fu la Duchessa di Cambridge a farla piangere e non viceversa.

La situazione è arrivata a un punto tale che sembra improbabile che i due fratelli si riconcilino, tanto che pare che Harry non tornerà a Londra il primo luglio in occasione dell’inaugurazione della statua di Diana, per non dover affrontare nuovamente la Famiglia Reale.

Ma, stando a Robert Jobson, esperto reale, la causa del fallimento delle relazioni con Buckingham Palace sarebbe proprio Harry che non avrebbe preparato sufficientemente Meghan alla vita di Corte. E non lo avrebbe fatto consapevolmente, temendo di spaventarla troppo.

Così ha commentato l’esperto: “È un duro lavoro essere un membro della famiglia reale. La gente pensa che non lo sia, ma lo è. Non è affascinante e forse a Meghan non piaceva affatto”. La mancanza di guida da parte di Harry ha fatto sì che la moglie entrasse nella Famiglia Reale senza capire come funzionassero le cose, in particolare il rispetto della gerarchia con cui continuamente si è scontrata.

Jobson ha aggiunto: “Quando Meghan ha visto che aveva una casetta e che William e Kate erano la coppia numero uno, non ha compreso il perché e ha pensato: ‘si può fare meglio, cominciamo a commercializzare la Famiglia Reale’. Ma questo non era accettabile”. Il giudizio che dà di Harry è molto negativo: “Biasimo Harry che non l’ha preparata”.