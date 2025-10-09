Graziella Defilé, chi è la moglie di Oscar Farinetti

"Mi ha salvato dai debiti", chi è la moglie di Oscar Farinetti, Graziella Defilé: insieme hanno condiviso più di 40 anni di vita e tre figli

IPA Oscar Farinetti

Dietro (ma anche davanti e a fianco) al successo di Oscar Farinetti, imprenditore visionario e fondatore di Eataly, c’è una figura tanto riservata quanto centrale: sua moglie, Graziella Defilé. Una storia, la loro, nata in condizioni umili, come da lui stesso raccontato, e condotta lontana dai clamori e dalle luci mediatiche. Graziella è la donna che da quasi cinquant’anni condivide con lui la vita, le sfide e i traguardi di un percorso costruito passo dopo passo, tra passione, pragmatismo e amore per le proprie radici piemontesi. Su di lei non si hanno molte informazioni, ma quello che sappiamo ci dipinge una presenza silenziosa, discreta, ma costante, che rappresenta il contrappunto più autentico alla personalità brillante e vulcanica del marito.

Chi Graziella Defilé e il primo incontro con Oscar Farinetti

Graziella Defilé è la donna che, dal 1978, condivide la vita con Oscar Farinetti, fondatore di Eataly. Pur vivendo al fianco di un imprenditore molto noto, ha scelto una posizione discreta, lontana dai riflettori mondani, ma assolutamente fondamentale nella storia che ha costruito con lui. Farinetti racconta che si sono conosciuti quando Graziella aveva appena 19 anni e vendeva latte alla Fiera del Tartufo di Alba. Un incontro poetico: lui passava davanti al suo stand, cantava qualcosa sul latte, e lei rispondeva. Da quell’istante è nata una relazione che, nel tempo, è diventata il pilastro della vita privata e dei successi di Farinetti.

La vita privata e l’amore

Graziella ha collaborato con Oscar nelle difficoltà iniziali, quando i debiti sembravano ingombranti e insuperabili. In un’intervista, Farinetti ha ricordato che lo “salvò” con lo stipendio che guadagnava come supplente, aggiungendo così stabilità in un momento incerto.

I figli

Pur non amando particolarmente apparire in pubblico o essere fotografata, è spesso descritta come la forza calma dietro le quinte della famiglia Farinetti. La coppia ha tre figli: Francesco, Nicola e Andrea. ivono a Novello, in provincia di Cuneo, in una realtà che coniuga la campagna, la tradizione piemontese, la buona tavola, e la cultura dell’impresa.

Anche se il marito è spesso impegnato con Eataly, Green Pea e altri progetti, le sue dichiarazioni lasciano trasparire che per lui il sostegno di Graziella è stato e continua a essere indispensabile.

Le parole a “La Volta Buona”

Oscar Farinetti è stato ospite de La Volta Buona giovedì 9 ottobre. Caterina Balivo ha descritto l’amore tra l’imprenditore e Graziella partendo proprio dagli inizi: “Un matrimonio consumato con un panino all’ora di pranzo“, e poi. “All’inizio l’ha mantenuto lei”. “Graziella è una donna molto intelligente. Io credo che sia stata fortuna”. I nipoti lo chiamano ‘Il marito della nonna’. “Io trovo sia bellissimo. Hanno dai 15 a 1 anno e mezzo. Perché io sono sempre in giro, non ho molto tempo di farmi conoscere”.