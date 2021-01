Eugenia di York: la nascita di suo figlio potrebbe fare la storia

editato in: da

Eugenia di York incinta del primo figlio

Non ancora nato e già potrebbe essere destinato a scrivere la storia: il primo figlio di Eugenia di York potrebbe essere anche il primo membro della famiglia reale a nascere in un periodo di lockdown.

La data di nascita non era stata svelata, ma la coppia aveva annunciato che sarebbero diventati genitori a inizio del 2021, quindi si può presumere che arrivi durante il blocco nazionale. Eugenia di York è sposata con Jack Brooksbank, con cui è convolata a nozze nell’ottobre 2018. A settembre del 2020 è arrivato l’annuncio ufficiale dalla gravidanza della Principessa, figlia secondogenita di Andrea e Sarah Ferguson.

A darne notizia all’epoca era stato l’account ufficiale della Royal Family, con uno scatto della coppia nel giorno delle nozze, accompagnato dalla didascalia: “Sua Altezza Reale la Principessa Eugenie e il signor Jack Brooksbank sono molto lieti di annunciare che aspettano un bambino all’inizio del 2021. Il duca di York e Sarah, la duchessa di York, il signor e la signora George Brooksbank, la regina e il duca di Edimburgo sono lieti della notizia”. A questo annuncio ufficiale aveva fatto seguito una dolcissima immagine postata dalla Principessa Eugenia sul suo profilo Instagram in cui mostrava due scarpine da bebè accompagnate dalla frase: “Jack e io siamo così eccitati per l’inizio del 2021” e poi da una foto della coppia sorridente.

La notizia di una possibile gravidanza girava da qualche tempo, prima della conferma ufficiale, soprattutto sul finire dell’estate dopo che erano spuntate nuove immagini della Principessa mentre arrivava nella tenuta Balmoral mostrando curve che avevano destato sospetti.

Ora pare che la coppia potrebbe essere vicina al festeggiare l’arrivo del primogenito, almeno stando all’ipotesi che la nascita sia prevista per l’inizio del 2021. In tal caso potrebbe essere il primo royal baby a nascere durante un lockdown, ma non solo. Potrebbe infatti anche trascorrere del tempo prima che la coppia possa far conoscere agli altri membri della Famiglia Reale il nuovo arrivato, come del resto è improbabile che si siano visti nelle ultime settimane. Sembra che la coppia, stando a quanto riportato da Express, abbia trascorso gran parte del tempo nella propria abitazione nel parco di Kensington Palace, eccetto un breve periodo passato prima del Natale a Frogmore Cottage.