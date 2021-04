Il dolore di Kate Middleton e William per la morte del Principe Filippo

editato in: da

Addio al principe Filippo: l’infanzia difficile, l’amore per la Regina e i nipoti

Kate Middleton e William raccontano il dolore per la morte del Principe Filippo con un post su Instagram. I duchi di Cambridge, poco dopo l’annuncio della scomparsa del Duca di Edimburgo, hanno pubblicato un messaggio in cui esprimono tutta la loro tristezza, svelando anche quanto siano sconvolti da ciò che è accaduto.

“È con profondo dolore che Sua Maestà la Regina ha annunciato la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo – hanno scritto a corredo di una foto in bianco e nero di Filippo -. Sua Altezza Reale è morta pacificamente questa mattina al Castello di Windsor. La famiglia reale si unisce a persone di tutto il mondo in lutto per la sua perdita. Ulteriori annunci saranno fatti a tempo debito”.

Kate e William dunque si sono presi del tempo per elaborare la scomparsa di Filippo, ma anche per restare accanto alla Regina Elisabetta. Nell’ultimo periodo d’altronde il Principe, Carlo e William avevano fatto fronte comune per difendere la famiglia reale dalle accuse di razzismo mosse da Harry e Meghan nell’intervista scandalo rilasciata a Oprah Winfrey.

All’indomani della messa in onda dell’intervista dei Sussex, fonti di Palazzo avevano descritto un Filippo furioso con il nipote e con la Markle. Già dopo la Megxit, il Duca di Edimburgo aveva espresso il suo sdegno per la scelta, convinto che la coppia non si fosse sacrificata abbastanza per la monarchia. “Il Duca di Edimburgo ha trovato difficile capire cosa rendesse la vita del nipote in Uk così inaccettabile – aveva rivelato una fonte -. Per quanto ne sapeva lui, Harry e Meghan avevano tutto: una bellissima casa, un figlio sano e l’opportunità unica di ispirare le persone con il loro lavoro”.

Nei prossimi giorni si terrà il funerale di Filippo che, come già annunciato, non sarà di Stato, ma verrà celebrato in forma privata. Resta un incognita il ritorno di Harry e Meghan a Londra. Secondo alcune indiscrezioni il secondogenito di Diana sarebbe pronto per raggiungere l’Inghilterra, mentre la moglie potrebbe rimanere negli Stati Uniti per via della gravidanza. Di certo il funerale sarà l’occasione per un faccia a faccia, dopo mesi di distanza, fra i due fratelli.