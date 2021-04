Charlene di Monaco torna a sorridere: il ritratto di famiglia è dolcissimo

editato in: da

Charlene di Monaco alla festa di Santa Devota, ma sono i gemelli le vere star

Charlene di Monaco è pronta a festeggiare la Pasqua con il Principe Alberto e i figli Jacques e Gabrielle: su Instagram la Principessa ha condiviso uno scatto dolcissimo di tutta la famiglia intenta a dipingere delle uova.

“Auguro a tutti una benedetta Pasqua! Felice caccia alle uova di Pasqua” ha scritto accompagnando i suoi auguri per follower e sudditi al tenero ritratto di famiglia. Seduta sulle scale, Charlene è apparsa serena e sorridente insieme al marito e ai suoi bambini mentre i gemelli, le vere star della foto, si mostrano divertiti con le tempere in mano mostrando soddisfatti il loro lavoro.

Il legame tra il principe Jacques e la principessa Gabriella, è evidente: mentre Gabriella sorride alla telecamera, Jacques le prende dolcemente il viso con una mano, e con l’altra fa il segno della vittoria verso il cielo.

Non è la prima volta che la Principessa pubblica degli scatti dove immortala dei momenti di quotidianità insieme alla sua famiglia: anche la scorsa Pasqua Charlene aveva approfittato degli auguri al popolo per condividere alcune dolcissime foto dei suoi piccoli intenti a fare giardinaggio, attrezzati di guanti e piccoli strumenti.

Lo scorso anno marito e moglie avevano trascorso le festività separati, perché il Principe Alberto era rimasto in quarantena dopo aver contratto il Coronavirus proprio nei primi giorni di pandemia. Questa volta però pare che la Pasqua sarà più serena per la famiglia Reale, che potrà festeggiare insieme senza la preoccupazione dello scorso anno.

Nel post pubblicato, la Principessa pare aver ritrovato il sorriso: per Charlene l’ultimo anno non è stato tra i più semplici ed è stato segnato dai gossip sull’esistenza di un altro erede di Alberto di Monaco. Il Principe infatti, che ha riconosciuto due figli – Jazmin, nata nel 1992 e di Alexandre Coste, avuto nel 2003 – ha anche un’altra figlia, frutto di un brevissimo flirt con una donna brasiliana che oggi vive in Italia.

Nonostante i rumor e le voci attorno alla vicenda, sembra proprio che la coppia coronata molto unita e pronta ad affrontare insieme qualsiasi difficoltà, come aveva raccontato la Principessa in una recente intervista a Point du Vue: “Ci sono tempi più o meno facili, è così per tutti, ma sono felice come sono, soddisfatta, so di essere molto privilegiata”.