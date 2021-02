Charlene di Monaco taglia ancora i capelli: il look da copiare

editato in: da

Look da vip: dalla Bellucci a Charlene, tutte pazze per il caschetto

Charlene di Monaco ha cambiato di nuovo look: dopo aver sorpreso tutti lo scorso dicembre con un taglio rasato e asimmetrico, la Principessa ha deciso di sfoggiare un’altra pettinatura, tutta da copiare.

Insieme al Principe Alberto allo Yacht Club di Monaco, Charlene ha dato il via al Monaco Sevens, un torneo mondiale di rugby a sette che si terrà il 19 e 20 giugno nel Principato. Per l’occasione la Principessa ha sfoggiato il suo nuovo taglio di capelli, ancora più corto rispetto al rasato sfoderato durante le festività natalizie.

Del resto, non è la prima volta che la moglie di Alberto stupisce con look di tendenza e alla moda: la scorsa estate aveva scelto un caschetto biondo con una frangetta corta. Poi aveva voluto osare con un taglio asimmetrico, con una evidente rasatura su un lato del capo.

Un look sorprendente e anticonvenzionale che non ha più mostrato in seguito, preferendo indossare dei copricapi per le sue ultime uscite pubbliche, come alla Festa di Santa Devota, durante la quale portava un delizioso basco alla francese.

L’ex nuotatrice sta continuando ad alimentare il suo lato più rock, apportando delle modifiche al suo (già) audace taglio di capelli: si è presentata alla manifestazione con un’acconciatura diversa, anche più corta della precedente. Questa volta sembra che abbia optato per una sorta di bowl cut, rasato su entrambi i lati.

Per questa nuova uscita a due, Charlene di Monaco e il Principe Albero hanno indossato dei completi in coordinato. L’ex campionessa ha scelto un abito a tre pezzi bordeaux e nero abbinato a quello del marito e un paio di décolleté con tacco: un completo chic e sofisticato, perfetto per l’occasione.

In una recente intervista a Point de Vue, la Principessa ha svelato di aver desiderato questo taglio da molto tempo: “Mi piace lo stile, tutto qui” ha spiegato. “Certo, probabilmente sono io, tra tutti i Reali, quella che ha provato le acconciature più diverse, ma continuerò. È una mia scelta”.

Mentre Alberto di Monaco è rimasto a bocca aperta per il gesto della Principessa, pare che i gemelli abbiano apprezzato il nuovo look della mamma: “Ciò che conta è che Jacques e Gabriella amano vedere la loro madre con il suo nuovo taglio”.