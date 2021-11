Charlene di Monaco, il pranzo in lacrime e l’indifferenza di Alberto

Charlotte Casiraghi, una favola in oro. E i figli di Charlene commuovono

Charlene di Monaco in lacrime per tutto il pranzo e Alberto indifferente davanti ai singhiozzi della moglie. Questo episodio sarebbe la vera origine del disagio della Principessa e delle crepe nel suo matrimonio.

Charlene di Monaco, come sta oggi

Charlene di Monaco è attualmente ricoverata in una clinica fuori Montecarlo, forse in Svizzera, per riprendersi dalla grave infezione che l’ha colpita. Alberto ha dichiarato esplicitamente che la loro separazione non è dovuta a una crisi di coppia, ma a motivi di salute, escludendo comunque categoricamente che la moglie abbia un cancro o il Covid.

Stando a un amico della Principessa le sue condizioni sono serie, in Sudafrica ha rischiato di morire e la sua necessità di recuperare in una struttura ospedaliera non dipende solo da un esaurimento psichico ma anche e soprattutto fisico.

Charlene di Monaco, la crisi con Alberto

Nonostante le dichiarazioni più o meno esplicite sulla salute di Charlene, ancora bisognosa di cure, non si placano le voci di crisi tra lei e Alberto. Così, Gala raccoglie le indiscrezioni di una fonte vicina alla coppia che al Daily Beast ha affermato che il disagio della Principessa si sarebbe manifestato ben prima della malattia. E c’è un episodio in particolare che avrebbe segnato la rottura.

Charlene di Monaco, il pranzo il lacrime

“I parenti di Charlene mi hanno confermato che era infelice da molto tempo“. Un di loro ha ricordato un pranzo in cui la Principessa pianse per tutto il pasto. “Alberto ha fatto finta di niente, ignorando i singhiozzi della moglie”, ha dichiarato la fonte anonima che ha assistito all’episodio “estremamente imbarazzante“. “Non ho capito perché non si sia alzata da tavola“ , continua. ” Ho concluso che voleva mostrare la sua tristezza”.

Queste affermazioni richiamano alla mente la vecchia voce secondo la quale Charlene avrebbe tentato di fuggire dal Principato prima del suo matrimonio con Alberto, nel luglio 2011. Voci che furono messe subito a tacere e per le quali Charlene fu risarcita.

Charlene di Monaco, la tensione con Carolina

D’altro canto, è innegabile che vi siano tensioni a Palazzo, se non tra Charlene e Alberto, ormai è sicuro che non corra buon sangue tra la Principessa e sua cognata Carolina di Monaco. Le due donne non si sono mai comprese e si contendono il potere (anche con Charlotte Casiraghi non va meglio). Anche se in questo momento difficile, la sorella di Alberto si sta dando molto da fare per accudire i gemelli, Jacques e Gabriella, che sentono molto la mancanza della madre.

Intanto pare che la Principessa, così riporta LC News, stia riorganizzando il suo staff e “allontanando le persone considerate pericolose”.