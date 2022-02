Bediterranean Diet, la donna che l’ha inventata e dimostra 20 anni di meno

Ha più di 70 anni ma ne dimostra 20 in meno, si chiama Stella Ralfini, ha origini greche e vive a Londra. Di professione è sexpert e è salita agli onori della ribalta per la Bediterranean Diet, una dieta che di base si richiama a quella mediterranea ma che sfrutta tutte le sue potenzialità per migliorare le prestazioni sotto le lenzuola.

Come funziona la Bediterranean Diet

La Bediterranean Diet messa a punto da Stella Ralfini e lanciata dal Sun recupera dalla Dieta Mediterranea una lista di alimenti che accendono la passione. Si va dall’olio extravergine che si dice riduca l’impotenza fino al 40%, al cibo afrodisiaco per eccellenza, le ostriche, ricche di zinco, che aiutano la produzione di testosterone e aumentano la libido nelle donne.

Tra i cibi consigliati dalla Ralfini per una perfetta notte d’amore ci sono: i pomodori, il cioccolato, gli asparagi, il fieno greco, lo zenzero, il melograno e perfino la birra, meglio se scura.

La Bediterranean Diet è stata ufficialmente definita la dieta di San Valentino, ma naturalmente può essere seguita in qualsiasi periodo dell’anno. Dalle pagine del Sun, spiega l’esperta: “Se vuoi essere un Adone tra le lenzuola, allora devi mangiare cibi naturali per stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue in modo da essere sempre pronto. La dieta mediterranea è garantita per aumentare la libido, il testosterone e la resistenza”.

I 10 alimenti afrodisiaci secondo Stella Ralfini

Vediamo la top 10 dei cibi afrodisiaci secondo Stella Ralfini, facendo attenzione però che lei non è un’esperta in nutrizione e che è sempre bene rivolgersi al proprio medico ogni volta che si intende intraprendere una dieta.

Olio d’oliva extravergine: è capace di ridurre l’impotenza del 40%.

Ostriche per la produzione di testosterone e l’aumento della libido femminile.

Gamberi aiutano a stimolare il desiderio.

Mandorle, ricche di vitamine E, aiutano nella resistenza.

Melograno per migliorare l’umore.

Cioccolato fondente aiuta a diminuire lo stress e favorisce il buonumore.

Asparagi sono la verdura afrodisiaca per eccellenza e fin dall’antichità sono considerati degli stimolanti della libido.

Fichi, sia freschi che essiccati, stimolano il desiderio anche per la loro particolare forma.

Uova, simbolo di fertilità e rinascita, sono ricche di proteine ​​che stimolano l’energia e di vitamine B6 e B5, che aiutano a bilanciare i livelli ormonali e combattere lo stress

Zenzero, la radice che viene semplicemente definita, l’alimento super sessuale.

Chi è Stella Ralfini

Stella Ralfini è entrata nel mondo del lavoro poco più che ventenne come assistente dei Rolling Stones. A 30 anni ha chiuso con la musica e, influenzata dalla madre, ha studiato yoga e discipline orientali, specializzandosi in Hatha, Kundalini e Tantra. Nel 1989 si è trasferita in Grecia per amore e ha aperto il suo primo centro benessere dove offriva corsi di yoga per adulti e bambini, lezioni di cucina vegana, trattamenti di salute e benessere.

Ha scritto diversi libri e oggi continua la sua attività con corsi che mirano al ringiovanimento, come il suo Total Mind, Body, Face Transformation di 30 giorni, come racconta anche sul suo profilo Instagram. Qualche anno fa ha fatto parlare di sé proprio grazie a questi suoi trattamenti anti-age ed è stata definita la donna che a 70 anni ne dimostra 50.