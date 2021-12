Il Natale è un momento magico: per le strade si respira un’aria di festa, case e negozi sono decorati con addobbi e luci scintillanti, e ovunque regna un’atmosfera incantata; non a caso, infatti, il Natale è una delle occasioni più attese dell’anno da moltissime persone, che non vedono l’ora di lanciarsi nei preparativi di una festa indimenticabile. Ma non solo, il Natale infatti è anche un’opportunità per poter passare del tempo circondati dall’affetto di famigliari e amici.

Nel pieno spirito natalizio, spesso ci si affanna a cercare dei regali unici, perfetti per ogni persona cara: che si tratti di semplici pensierini o di regali più importanti, ciò che spesso li rende indimenticabili sono in realtà i bigliettini di auguri che li accompagnano. Se sei alla ricerca di ispirazione per non cadere nei soliti messaggi di auguri banali, con DiLei scopri come fare gli auguri di buone feste in modo originale, quali sono le frasi più dolci e romantiche per far breccia nel cuore di chi ami, o i messaggi più divertenti per strappare un sorriso ai tuoi amici.

Frasi originali per augurare buon Natale

Ecco qualche idea per augurare buon natale in modo originale a tutti i tuoi amici e parenti, con frasi suggestive e delicate per esprimere tutto il tuo affetto:

Buon Natale, per ogni cosa che troverai sotto l’albero, per ogni sorriso che ti farà stare bene, per ogni abbraccio che ti scalderà il cuore. Auguri!

Il Natale è magia, è lo stupore negli occhi dei bambini. Ti auguro di stupirti sempre! Auguri di cuore.

Il Natale è per sempre, non soltanto per un giorno. L’amare, il condividere, il dare, non sono da mettere da parte come i campanelli, le luci e i fili d’argento in qualche scatola sullo scaffale. Auguri di buone feste.

È Natale ogni volta che facciamo nascere l’amore nei nostri cuori. Tanti auguri, con affetto.

Incanto, meraviglia, stupore, ti accompagnino sempre. Che tu possa avere un cuore pieno di amore, occhi raggianti per sognare ed ali per volare. Buon Natale!

Che il calore e le luci di questo Natale entrino nella tua casa per portarti gioia e serenità. Auguri di buone feste!

Le cose più belle della vita non si guardano con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Un caloroso augurio di buon Natale!

Il Natale è arrivato e tutti cercano un bel regalo da fare a chi si vuol bene, ma il dono più grande e più bello rimane sempre quello di avere, nella vita di tutti i giorni, persone che ti amano e ti stanno accanto nei momenti più difficili. Buon Natale di cuore!

Se invece sei alla ricerca di frasi poetiche e ad effetto, lasciati ispirare dai grandi poeti e scrittori per degli auguri natalizi originali che rimarranno impressi nel cuore dei tuoi cari:

Natale è la dolce stagione durante la quale dobbiamo accendere il fuoco dell’ospitalità e la straordinaria fiamma della carità nel nostro cuore. (Washington Irving)

Quello che mi piace del Natale, è che si può far dimenticare il passato alle persone con il presente. (Don Marquis)

Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi vi trovi intorno (Stephen Littleword)

Quand’ero bambino, erano la luce dell’albero di Natale, la musica della messa di mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi a far risplendere il regalo di Natale che ricevevo (Antoine de Saint Exupéry)

Natale è una parola che trasmette felicità solo a pronunciarla. Il più grande augurio che possa fare è che sia Natale ogni giorno (Alda Merini)

Vorrei poter mettere lo spirito del Natale all’interno di un barattolo e poterlo tirare fuori mese per mese, poco alla volta (Harlan Miller)

La mia idea sul Natale, antica o moderna che sia, è molto semplice: amare gli altri. Pensateci un attimo, perché dobbiamo aspettare il Natale per iniziare? (Bob Hope)

Natale non è tanto aprire i regali quanto aprire i nostri cuori. (Janice Maeditere)

Frasi per augurare buon Natale in modo divertente ed originale

Se cerchi delle frasi di auguri natalizi originali ma divertenti, che possano far spiccare il tuo regalo tra i tanti pacchetti sotto l’albero, ecco qualche spunto che ti farà fare sicuramente bella figura:

Babbo Natale mi ha lasciato questo regalo per te, spero ti piaccia. Sappi però che il vero regalo è poter passare questi giorni di festa in tua compagnia. Buon Natale!

Le renne di Babbo Natale stanno volando e arrivando da te e famiglia per augurarti un Buon Natale… speriamo che non sbaglino strada!

Gelida l’aria ma non il cuore, questi son giorni colmi d’amore, ogni tuo sogno diventi reale, tantissimi auguri di Buon Natale

Le tre fasi della vita di un uomo sono: credere in Babbo Natale, non credere in Babbo Natale, camuffarsi da Babbo Natale. Complimenti per avere raggiunto il terzo livello. Auguri!

Quest’anno ti auguro di trovare la felicità, la salute, l’amore, il denaro, la pace e tutto il necessario. Quello che non trovi, cercalo su Google. Auguri di buon natale!

C’è un uomo vestito di rosso che sta venendo a cercarti per incartarti e metterti nel suo sacco… non stupirti, quest’anno per Natale ho chiesto qualcosa di bello! Tanti auguri

Babbo Natale cerca la Befana e promette di essere generoso con chi la troverà. Dunque ti conviene offrirmi il doppio, a meno che tu non voglia che io gli dica dove ti trovi! Auguri Befana

Si sa però che il Natale è una festa speciale soprattutto per i bambini, che ne amano la magia e sono capaci di contagiare anche gli adulti con il loro entusiasmo. Ecco quindi qualche frase originale da dedicare ai più piccoli:

Non lasciarti dire che sei troppo giovane per realizzare grandi cose. Anche un bambino nato in una stalla può cambiare il mondo. Buon Natale!

Gli elfi e Babbo Natale hanno lasciato questo per te, con l’augurio di un Buon Natale!

Fuori farà anche freddo, ma il tuo sorriso mi scalda il cuore. Buon Natale angioletto mio!

A Natale siamo tutti più buoni, ma con te non ce n’è bisogno: sei già dolce di tuo. Tanti auguri!

Babbo Natale è arrivato, ma guarda che bel dono ti ha incartato! Un pacchetto assai speciale, con un grande augurio di Buon Natale.

Se invece sei alla ricerca di idee per il biglietto d’auguri da dedicare alla tua dolce metà, ecco le frasi più belle:

Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti (Frida Kahlo)

Se Babbo Natale viene a rapirti, non temere! Sta solo esaudendo il mio desiderio di ricevere un gioiello per queste feste! Auguri amore mio.

Mi piace la neve. L’odore delle bancarelle di natale. Mi piace sorridere. E pensarti. Nel freddo della sera. (Fabrizio Caramagna)

Ogni Natale, trascorso insieme a te, ha qualcosa di magico, perché tu sei sempre il mio regalo più bello! Buon natale tesoro.

Se dovessi scrivere una lettera a Babbo Natale non gli chiederei nulla: ho già te! Buon Natale tesoro mio!

Trovare qualcuno a cui donare il cuore è il più bel regalo che possiamo farci.

A volte bastano un albero addobbato, po’ di luce soffusa, una manciata di gratitudine e una spruzzata di sogni per creare la magia del Natale.

Auguri di buon Natale religiosi

Non bisogna dimenticare però che il Natale è anche e soprattutto una festività religiosa, che ha valori molto più profondi e significativi dello scambio dei regali, e che bisognerebbe viverlo con il giusto spirito. Ecco quindi alcune frasi di auguri di buon natale religiosi ma originali: