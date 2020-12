Regali economici per Natale: idee per tutti

editato in: da

Capita sempre di ritrovarsi a Natale con un gran numero di regalini da fare e trovarsi nella difficile situazione di dover acquistare molte cose in breve tempo. In questo periodo l’impresa è ancora più ardua, a causa delle restrizioni di sicurezza che sono state messe in atto dal governo per combattere la pandemia di Covid-19, quindi acquistare i propri regali di Natale on line può rivelarsi una delle scelte migliori in assoluto in questo periodo.

Sui principali siti di e-commerce si trovano moltissime offerte a poco prezzo grazie alle quali risolvere il problema con un paio di click e far felici tante persone. Tra le molte comodità offerte da questo tipo di acquisto non va dimenticata anche la possibilità di richiedere la consegna presso un punto di ritiro Amazon: si tratta di un’opzione da tenere in considerazione se si passa molto tempo fuori di casa o se la propria abitazione viene trovata con difficoltà dai corrieri.

Regali economici per amici e colleghi numerosi

A volte si vorrebbe regalare un piccolo oggetto ad amici e colleghi in occasione del Natale ma, soprattutto per coloro che hanno tanti colleghi oppure tanti conoscenti l’idea può rivelarsi estremamente dispendiosa. La soluzione in questi casi è acquistare grandi quantità di gadget a poco prezzo, magari dividendo il costo con un amico che abbia la stessa necessità.

Portachiavi natalizi

Regali davvero carini, molto festivi e soprattutto molto economici sono i portachiavi a tema natalizio che si possono acquistare in lotti da 40 pezzi a pochi centesimi ognuno. Sono realizzati in gomma morbida e le figurine riportano molti piccoli dettagli decorativi che le fanno apparire un prodotti di alta qualità. Forse tra i regali natalizi economici più adorabili in assoluto.

Acquista su Amazon questo set di portachiavi natalizi.

Chiavi apribottiglia

Un’altra idea molto carina, che nasce per un matrimonio ma che può essere adattata con successo anche al periodo natalizio è quella delle chiavi – apribottiglia: si tratta di oggetti estremamente graziosi e utili, da unire al mazzo delle chiavi o da tenere appeso in cucina come un bell’oggetto decorativo dall’indiscussa utilità.

Anche in questo caso i portachiavi sono venduti in grandi quantità (lotti numerosi fanno abbassare il prezzo del singolo oggetto) ma risolvono efficacemente e con grande semplicità il problema dei regali di Natale a gruppi molto numerosi. Ad ogni chiave è associato un bigliettino sul quale è possibile scrivere il nome del destinatario con una frase di auguri.

Compra adesso su Amazon le chiavi apribottiglia.

Spumante moscato Astoria

Se invece amici e colleghi (o amiche e colleghe) sono in numero molto inferiore, una buona bottiglia di spumante Moscato made in Italy può essere un regalo gradito per brindare alla fine di un anno difficile con un po’ di brio e una bottiglia assolutamente glamour, da vere “fashion victim”. Questo spumante Moscato Rose è molto dolce e piacevole, perfetto per un regalo di Natale economico ma che sembra a tutti gli effetti un regalo di lusso!

Acquista tre bottiglie di Astoria Moscato Rose su Amazon.

Regali di Natale economici per bambini

I bambini, soprattutto se sono molto piccoli, sono in grado di apprezzare qualsiasi tipo di dono, a patto che sia divertente e adatto a loro. Il valore economico del regalo non è di certo tra le loro preoccupazioni principali, quindi acquistare dei regali piccoli e piuttosto economici per i bambini di amici e parenti può essere una scelta vincente per il portafogli.

Quando i bambini sono davvero molto piccoli o addirittura appena nati ci si potrebbe orientare su tutine, cappellini o in linea generale su abiti di vario tipo. C’è sempre il pericolo però che i nostri acquisti non siano in linea con il gusto dei genitori o che, peggio ancora, i bambini crescano così velocemente da non poter indossare a lungo i nostri regali. Meglio allora scegliere qualcosa di più versatile, che non risulti così impegnativo da indossare e che sia natalizio.

Calzini e bagnoschiuma Bottega Verde

Un’idea molto carina è quella di accoppiare a un paio di calzini – scarpine a tema natalizio un prodotto per la cura dell’igiene dei bambini che, naturalmente, ai genitori non bastano mai. La scelta di prodotti naturali e anallergici è sicuramente da preferire, come nel caso di questo kit di Bottega Verde, formato appunto da un paio di calzini antiscivolo per bambini e da un bagnoschiuma per pelli molto delicate.

Acquistalo subito su Amazon.

Lavagna luminosa

Per bambini un po’ più grandi è sicuramente il caso di orientarsi su regali economici ma divertenti e di qualità: un’idea perfetta è questa moderna lavagna luminosa che si avvale di una moderna illuminazione a LED alimentata da due semplici batterie a pasticca. La luce emessa dalla lavagna è soffusa, modulata in maniera da non stancare e abbagliare gli occhi dei più piccoli. La penna che viene fornita insieme alla lavagnetta assicura una scrittura veloce e fluida, piacevole da eseguire ed estremamente precisa. Dopo averli realizzati, i disegni possono essere cancellati con un semplice click su un pulsante.

Perfetta per scatenare fantasia e creatività, divertire a lungo e risparmiare carta per un divertimento eco-sostenibile. Questa lavagnetta, delle dimensioni di un tablet, è leggera, realizzata in plastica resistente e può essere facilmente trasportata anche nello zainetto dei bambini diventando un compagno inseparabile per i bambini che stanno imparando a scrivere e a disegnare.

Compra la lavagnetta magica a LED su Amazon.

Regali di Natale per Lui economici e originali

Fare un regalo economico a un uomo è piuttosto difficile, soprattutto considerando che sono molto pochi quelli che, se desiderano davvero qualcosa, non trovano il tempo di acquistarla da soli. Molto meglio allora puntare su gadget economici e originali, a cui non si penserebbe mai ma che di certo faranno la felicità di chi li riceve.

Portachiavi-cacciavite

Un semplice portachiavi sarebbe un regalo troppo banale e con ogni probabilità risulterebbe poco gradito. Molto meglio, quindi, optare per un gadget originale, utile e perfettamente a tema invernale.

Questo portachiavi a fiocco di neve è in realtà un utilissimo attrezzo multiuso che funge da giravite, chiave ottagonale e apribottiglie. Il design è originale e compatto, lo rende semplice da portare in tasca e soprattutto consente a questo oggetto di accorpare in pochissimo spazio le funzioni di molti tool che di certo non sarebbe semplice portare in tasca ogni giorno: il fiocco di neve è in grado di svolgere le funzioni di ben 18 diversi attrezzi da bricolage.

Perfetto per gli uomini che trovano sempre qualcosa da aggiustare o che vorrebbero avere sempre in tasca un set di cacciaviti.

Acquista su Amazon questo portachiavi – cacciavite a fiocco di neve.

Calzini da gamer

Il destinatario del regalo ha dichiarato di voler passare tutte le vacanze di Natale sul divano, dedicandosi soltanto ai suoi amatissimi videogiochi? Questi originali e divertentissimi calzini saranno un regalo di natale economico ma perfetto per un lui che non vede l’ora di attaccarsi alla console. Disponibili in vari colori, da indossare rigorosamente senza pantofole e tenendo le gambe sulla scrivania perché si legga il messaggio scritto sulla pianta, sono il regalo perfetto per Natale 2020.

Acquista subito questi calzini da gamer su Amazon.

Zaino monospalla

Un’idea regalo perfetta per coloro che invece non vedono l’ora di tornare a uscire di casa è questo comodissimo zainetto monospalla dal design antifurto, con molti pratici scomparti, ganci per trasportare oggetti all’esterno di esso (come borracce in metallo e ombrelli) e una porta USB integrata che consente di collegare una powerbank posta all’interno dello zaino con un device posto al suo esterno tramite un semplice cavo di ricarica. Si tratta di uno dei regali natalizi economici più utili in assoluto.

Acquista adesso questo zainetto monospalla su Amazon.

Regali economici di Natale per Lei

Cosa regalare alle amiche di sempre in occasione del Natale, quando non si può spendere una fortuna? Meglio puntare su qualcosa di molto utile o molto simpatico, che sia in grado di strappare un sorriso.

Calzini cupcake

Per chi ha almeno un paio di amiche a cui fare un regalo di natale economico, sarebbe perfetto acquistare queste due adorabili confezioni regalo di calzini di lana multicolore. Disponibili in diverse sfumature, sono decorati da piccoli pon pon e vengono venduti in un packaging a forma di cupcake che li rende una perfetta idea regalo economica per Natale.

Compra subito i calzini – cupcake su Amazon.

Organizer in tessuto

Un’idea regalo di Natale ancora più economica ma sicuramente utilissima e che sarà apprezzata dalle donne che portano sempre moltissime cose in borsa: un organizer in tessuto che può essere inserito in qualsiasi borsa e che permette di tenere sempre in ordine e a portata di mano tutti i numerosissimi oggetti che ogni donna porta sempre con sé.

Uno dei pregi migliori di questo oggetto è che può essere rapidamente spostato da una borsa all’altra con tutto il suo contenuto, velocizzando tutte le operazioni di cambio borsa e assicurando che niente venga dimenticato in qualche tasca nascosta!

Realizzato in materiale resistente e lavabile, con molte tasche delle dimensioni perfette per gli oggetti che più spesso si portano in borsa, questo organizer farà felici le donne a cui sembra di avere tutto e di non trovare mai nulla!

Acquista questo fantastico organizer cliccando su Amazon.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.