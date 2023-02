Sanremo 2023, la terza serata non brilla. Loredana Errore: “Ma Giorgia emoziona”

Fonte: Getty Images Sanremo 2023, i look del 9 febbraio, terza serata: Paola Egonu si supera tra velluto e brillanti

La terza serata del Festival di Sanremo 2023 ha visto i 28 Big esibirsi di nuovo sul palco dell’Ariston. Poche le nuove emozioni se non fosse per Giorgia, come ci racconta Loredana Errore che per noi ha commentato la prima serata e la seconda serata della kermesse canora.

Sanremo 2023, terza serata: un bilancio deludente

Per il resto della serata ha fatto scalpore il problema tecnico di Gianluca Grignani con frecciatina a Blanco il cui scoppio d’ira si tinge di giallo visto che Striscia la Notizia insiste sul fatto che la scenetta era tutta preparata. Per quanto riguarda la co-conduttrice Paola Egonu, ha indubbiamente abbagliato con la sua bellezza statuaria e la raffinata eleganza firmata Emporio Armani. Sul monologo c’è da discutere. Visibilmente emozionata, Paola ha raccontato della sua esperienza con coraggio ma forse ci si aspettava qualcosa di più. In ogni caso, nulla da dire: è stata brava. (TUTTO SULLA TERZA SERATA)

La vera stella che brilla sera dopo sera al Festival però è Gianni Morandi. Come ci ha raccontato Loredana Errore, lui con Al Bano e Ranieri ha fatto la storia della musica. E se nella seconda serata ha cantato coi suoi due grandi amici che hanno alle spalle 50 anni circa di carriera, è stato fortissimo nel duetto con Sangiovanni sulle note di Fatti mandare dalla mamma. E come stoccata finale, gli ha pure dato del dinosauro. Morandi davvero super top, non fa rimpiangere Fiorello.

La performance dei Maneskin è all’altezza dei Black Eyed Peas. L’Ariston si è scatenato quando sono entrati loro. Ma a nessuno è sfuggito il look di Victoria, praticamente vestita di sola lingerie con tanto di smagliatura sul lato B che solo lei si può permettere.

Sanremo 2023, ascolti in calo per la terza serata

Che la serata del 9 febbraio non ha brillato, lo confermano anche i numeri. Infatti “solo” 9.240.000 spettatori pari al 57.6% di share.

Adesso l’attesa è per la serata dei duetti (venerdì 10 febbraio), dove ci si aspetta che il Festival si riscatti e riprenda il suo corso. Ma leggiamo il commento di Loredana Errore (QUESTA LA NOSTRA INTERVISTA).

Fonte: Ufficio stampa

Il commento di Loredana Errore sulla terza serata di Sanremo 2023

Come hai trovato Paola Egonu in veste di co-conduttrice? Concordi col suo monologo?

Una ragazza giovanissima talentuosa che ha raccontato del suo sogno in Nazionale, ammettendo, dalla sua esperienza di aver avuto dei problemi magari di accettazione e che gli stessi l’hanno fatta forse soffrire. Il monologo lo rispetto in modo empatico e libero da ogni pregiudizio.

Il momento che ti ha più emozionato della terza serata?

Mi ha emozionato la gente, il pubblico, il cuore di chi ha osannato Giorgia, dalla grande sensibilità.

Hai già scelto il tuo brano preferito di Sanremo 2023?

Credo di sì. Tutte belle ma se devo sceglierei Parole dette male della grandissima Giorgia.