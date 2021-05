I Sansoni debuttano con un nuovo show sui social: “Ora comanda il pubblico”

editato in: da

I fratelli Federico e Fabrizio Sansone, in arte I Sansoni, il duo più seguito sui social deliziano i loro follower con un nuovo spettacolo, ComEDYteVOI – Comanda il pubblico, a partire dal 24 maggio e per i due successivi lunedì (in tutto tre puntate) alle 21 sui loro profili social.

Federico e Fabrizio spiegano così lo show: “Funziona così noi saremo protagonisti di tre puntate di una storia di due fratelli, quasi trentenni, che sono andati a vivere da soli. Saranno tre scene teatrali, ambientate in casa, che verranno riprese e trasmesse in dirette su Facebook e su YouTube. Ma mentre gireremo questa vera e propria mini-serie, voi del pubblico sarete i veri protagonisti”. Le dirette vengono registrate e pubblicate il venerdì successivo sui canali social de I Sansoni. A noi hanno raccontato come è nata questa idea e il segreto del loro successo.

Come è nata l’idea del vostro nuovo show, ComEDYteVOI – Comanda il pubblico?

L’idea è nata dalla voglia di portare il Teatro a casa della nostra community. Visto che veniamo da un periodo in cui non ci siamo potuti misurare col pubblico in sala, cosa che adoriamo, stiamo cercando di invertire il trend. E poi quel pizzico di follia è la voglia di sperimentare. Due grandi come Ale e Franz in “buona la prima” hanno da sempre regalato uno show straordinario, e per improvvisare c’è bisogno di quella follia. Ci sperimenteremo!

È la pima volta che improvvisate in diretta?

Si, è la prima volta che realizziamo un progetto in cui l’improvvisazione è così centrale. È chiaro che improvvisare è una carta che ci giochiamo in ogni frangente, ma concentrarsi su di essa è ben diverso.

Quando interagite col pubblico, sono più esigenti gli uomini o le donne?

Le esigenze del nostro pubblico sono molte quando interagiamo, anche tramite solo i commenti di un video. Non dipende dal sesso di appartenenza l’essere esigenti, diciamo che più in base alle richieste riusciamo a crescere e a migliorarci e più siamo felici. Compresa la nostra community.

Siete fratelli: com’è il rapporto con vostra mamma?

È un rapporto molto sincero. C’è sempre molta schiettezza, ed è questo il trucco per rimanere oggettivi e non farsi mai trasportare da giudizi condizionati dal rapporto. E poi c’è un grande affetto che ci lega da sempre che ci da forza in ogni giornata che sia bella o brutta.

Avete mai coinvolto le fidanzate nei vostri spettacoli?

No, non abbiamo mai convolto i nostri affetti all’interno dello spazio lavorativo. Ma per una scelta personale da sempre.

Qual è il segreto del vostro successo sui social?

Non c’è un segreto, probabilmente. Ogni successo dipende dal modo di uscire allo scoperto. La nostra anima è prestata all’arte che ci avvolge e in cui crediamo fermamente. Pensiamo che al pubblico piaccia quella schiettezza e quella naturalezza che nonostante questa popolarità, a soli 5 anni dalla nostra nascita artistica, noi siamo comunque quelli di sempre