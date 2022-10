Frasi sullo sport: motivazionali, forti e imperdibili per chi ama allenarsi

Fonte: iStock Frasi sullo sport

Le frasi sullo sport sono imperdibili per chi ama praticare l’attività fisica, o semplicemente per chi è un appassionato di una disciplina. Non è solo una questione di mantenersi in forma: lo sport è molto, tanto di più, una profonda ispirazione, uno stile di vita, qualcosa che migliora noi stessi e che ci insegna a raggiungere gli obiettivi, a darcene di nuovi, a scoprire la sana competitività e a giocare di squadra. DiLei ha raccolto per te le frasi, le citazioni e gli aforismi di sportivi famosi, veri Campioni e Campionesse, oltre che scrittori.

Le frasi sullo sport non tornano utili solo per cercare la motivazione di allenarsi, ma anche per il riscatto: a tutti capita di fallire una partita, o di perdere. Ecco che proprio coloro che ce l’hanno fatta possono insegnarci a non mollare mai: le frasi forti e davvero motivazionali.

Quando apro il giornale, leggo sempre le pagine dedicate allo sport. Vi si parla infatti delle imprese compiute da uomini e donne, e delle loro vittorie. Mentre la prima pagina parla, in genere, dei loro fallimenti. Earl Warren

Lo sport non costruisce la personalità. La rivela. Heywood Hale Brown

Teso oltre il limite, il corpo dell’atleta corre e vola in alto, verso l’alloro del premio, nel diagramma del record, dentro il libro degli eroi, mentre lo spettatore stregato dall’impresa, un poco si sente il suo sosia mancato. Fabrizio Caramagna

La sera prima di gara della finale, Michael Jordan mangiò una pizza e si beccò una intossicazione alimentare. Volle scendere ugualmente in campo e segnò 40 punti. È questo il doping del campione vero: la voglia di giocare. Spike Lee

Dividi una gara in 3 parti: corri la prima con la testa, la seconda con la tua personalità, la terza col cuore. Mike Fanelli

L’uomo è interamente uomo soltanto quando gioca. Friederich Schiller

Se la vittoria non è tutto, perché tengono il conteggio dei punti? Vince Lombardi

Lo sport è apparentemente semplice, persino semplicistico: due campi, una battaglia, un vincitore, un perdente, e il giorno dopo si ricomincia. Jean Dion

Darei mille libri per poter correre veloce come te. William Shakespeare

Al lavoro si contrappone un altro tipo di sforzo che non nasce da un’imposizione, ma da un impulso veramente libero e generoso della potenza vitale: lo sport. José Ortega y Gasset

Frasi sull’importanza dello sport

Lo sport è importante per la vita di chiunque, e non solo: praticare attività fisica ci apre un mondo di possibilità. Tante sono le discipline che insegnano a rincorrere i nostri sogni, a fissare degli obiettivi, a trovare il modo di non mollare. Lo sport è connesso anche alla vita di tutti i giorni.

Lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per trionfarne, la difficoltà per vincerla. Pierre de Coubertin

Anche se tutto va male, la ragazza ti lascia, perdi il lavoro, c’è sempre un campionato che inizia a settembre. Nick Hornby

I 100 metri. Il respiro dell’atleta lucente, i battiti della falcata sulla pista, il volo che sprigiona la sua forza di pieno rettilineo, la chiarezza del corpo che taglia il traguardo. Fabrizio Caramagna

Troviamo sollievo nello sport proprio perché non ha senso: perché il suo dramma è espresso in numeri, e i numeri non contengono alcun peso morale. Martin Langford

La cosa importante nei Giochi Olimpici non è vincere ma partecipare. Barone Pierre de Coubertin

I campioni sono quelli che vogliono lasciare il loro sport in condizioni migliori rispetto a quando hanno iniziato a praticarlo. Arthur Ashe

Lo sport consiste nel delegare al corpo alcune delle più elevate virtù dell’animo. Jean Giraudoux

L’errore peggiore è pensare che quello che conta più di tutto in una partita sia vincere. Niente affatto. Quello che conta è la gloria. È giocare con stile, con bellezza, è andare in campo e travolgere l’avversario, non aspettare che sia l’avversario a farsi avanti e così morire di noia.” Danny Blanchflower

Non sognare la tua vita. Vivi i tuoi sogni. Lance Armstrong

Attraverso lo sport riusciamo a far capire che una cosa vista come un difetto, come un’amputazione o una disabilità, diventa una cosa di cui noi andiamo fieri. Bebe Vio

Lo spirito olimpico esiste ed esisterà sempre, perché il sentimento sportivo non può ridursi a una corsa per la vittoria, senza lealtà e rispetto dell’avversario. Gabriella Dorio

Sono pronta a sfidare i limiti. La storia li pone, gli uomini devono superarsi per generare altri ostacoli che puntualmente verranno abbattuti. E’ lo sport, come la vita. Valentina Vezzali

Frasi sullo sport per bambini

Non solo gli adulti amano lo sport, ma soprattutto i più piccoli. Ed è proprio a loro che vogliamo rivolgerci raccogliendo le frasi sullo sport motivazionali e non solo, perché così possono imparare che cosa significhi davvero il gioco di squadra, o allenarsi con costanza, per arrivare fino in cima. Abbiamo scelto di inserire le citazioni di sportivi famosi, di coloro che hanno raggiunto il successo, con sudore, con impegno e con lacrime.

Devi fare qualcosa di onorevole e coraggioso nella tua vita se vuoi vivere con te stesso. Larry Brown

Stabilisci i tuoi obiettivi più alti, e non fermarti fino a quando non ci arrivi. Bo Jackson

Mia madre pensa che io sia il migliore E sono cresciuto per fare sempre quello che mi ha detto mia madre. Diego Maradona

Il più difficile è vincere, maggiore è la felicità di vincere. Pelé

Se non hai fiducia, troverai sempre un modo per non vincere. Carl Lewis

La gloria deve essere felice. La gloria non sta vincendo qui o là. La gloria è divertirsi praticando, goditi ogni giorno, divertiti a lavorare duro, cercando di essere un giocatore migliore di prima. Rafael Nadal

Sono un pensatore molto positivo e penso che sia quello che mi ha aiutato nei momenti più difficili. Roger Federer

Ogni pressione negativa, sfide, è un’opportunità per crescere. Kobe Bryant.

Ogni stagione è una nuova sfida per me, e ho sempre intenzione di migliorare in termini di giochi, gol e assist. Cristiano Ronaldo.

Il mio punto di forza è che sono più equilibrato e calmo della maggior parte dei ciclisti. Miguel Indurain

Ho fallito più di 9000 colpi nella mia carriera. Ho perso più di 3000 partite. 26 volte si è fidato di me per sparare il colpo vincente e ho fallito. Ho fallito ancora e ancora nella mia vita. Ed è per questo che ci sono riuscito. Jennifer Jordan.

Ho saltato ogni minuto di allenamento, ma ho detto, “non mollare”. Soffri ora e vivi il resto della tua vita da campione. Muhammad Ali

Devo molto al calcio e mi auguro che possa essere sempre uno sport che porti gioia e che riesca a far passare brutti momenti di tensione quotidiana. Rimango tra quelle persone che lo amano veramente come una cosa bella, pulita, divertente e giusta. Arrigo Sacchi

Frasi sullo sport di squadra

Fare gioco di squadra è fondamentale, non solo nello sport, ma anche nella vita di tutti i giorni. Non è un caso se l’attività fisica viene consigliata ai bambini per imparare le dinamiche di un team, per capire l’importanza di non giocare come un individuo, ma come una collettività. Esistono tanti sport di squadra in cui si possono imparare valori preziosi, che ovviamente verranno utilizzati anche nella vita di tutti i giorni, sul lavoro o in famiglia.

Non chiediti cosa possono fare i tuoi compagni per te. Chiediti che cosa puoi fare per loro. Magic Johnson

Il talento vince i giochi, ma il lavoro di squadra e l’intelligenza vincono i campionati. Michael Jordan

È uno sport che trasmette tanti valori, tipo la fedeltà: fai parte di una squadra, che diventa una seconda famiglia. Ti insegna a relazionarti con gli altri, anche con chi non ti è simpatico, a non perdere mai la speranza, a contare sulle tue forze e, non ultimo, a divertirti. Paola Egonu

In uno sport di squadra ci sono dei momenti della stagione dove si può rallentare in attesa delle partite importanti perché i tuoi compagni ti possono aiutare. Federico Buffa

Molti di noi sono più capaci di altri, ma nessuno di noi è capace quanto tutti noi. Guadagna la tua leadership ogni giorno. Tom Wilson

Negli sport di squadra se hai una giornata storta, la tua squadra può comunque vincere, puoi lasciar perdere o sostenere il tuo compagno, lui fa goal e tutto va bene, la tua squadra vince e tu mantieni la fiducia vincente. Ernests Gulbis

Il giocatore è un attore obbligato a recitare un’opera sconosciuta davanti a un avversario che fa di tutto per impedirglielo. Jorge Valdano

I leader più in gamba non pronunciano mai la parola io. Non lo fanno perché si sono esercitati a non dire io ma perché, semplicemente, non pensano in termini di io ma di noi, in un’ottica di squadra. E’ questo che crea la fiducia e che fa in modo che si lavori bene. Peter Ducker

Pochi sono gli uomini di squadra, perché solo pochi sono così grandi da pensare al bene comune prima che a se stessi. Roberto Re

Corrono dietro al pallone. Chi arriva prima è l’astro, chi arriva secondo non è nessuno, è uguale all’ultimo; ma attenzione, se l’astro perde il pallone, ha corso per il nemico. Jorge Valdano

Gli sport di squadra spesso addossano la responsabilità a qualcun altro, mentre in quelli individuali è più difficile nascondersi dietro colpe altrui. Dick Pound

Penso sia fondamentale condividere gioie e delusioni: in uno sport di squadra come la pallacanestro gioisci sempre assieme a qualcuno. Cecilia Zandalasini

Frasi sullo sport femminile

Le frasi sullo sport femminile sono un corollario di aforismi e citazioni di Campionesse che hanno fatto la storia, come la nostrana Federica Pellegrini: anche se ha detto addio al nuoto, è e rimarrà per sempre un profondo punto di riferimento per chi ama questa disciplina e lo sport in generale. Ed ecco che DiLei non poteva non raccogliere gli aforismi delle Campionesse dello sport: parole e frasi significative, che ci ispirano profondamente.

Ho sempre pensato di essere la migliore. Non ho mai pensato neanche per un attimo di non essere lì, al top. Serena Williams

Sono contenta di come ho affrontato le mie battute di arresto. È dura quando ti senti abbattuta e pensi “Perché il mondo mi sta facendo tutto questo?”. Ti devi scegliere di nuovo. Questo è quello che ti rende un’atleta migliore. Jessica Ennis

Stiamo tutti facendo il nostro gioco. Non la sento come rivalità. Cerchiamo solo tutti quanti di fare il gioco migliore. Michelle Wie

Coraggio, sacrificio, determinazione, impegno, tenacia, cuore, talento, coraggio. Questi sono gli ingredienti con cui sono fatte le bamboline, c’è pure zucchero e zenzero. Bethany Hamilton

Voglio dire che, ragazze, non si tratta di make-up e di quanto sia importante quello che sembriamo. Tu sei molto di più di quello che sembri. Katie Taylor

La pressione, mio dio. La pressione. Ecco cosa mi viene in mente quando ci penso. E mi dico anche “È stato un viaggio faticoso”, ma l’unico modo che hai è quello di combattere per trovare una vai d’uscita e andare avanti fino a quando il sogno non diventa realtà. Kelly Holmes

Lo sport ad alto livello non ostacola assolutamente la femminilità. Certo non si può andare all’allenamento con i tacchi alti, ma fuori dalla vasca si riesce a dare libero sfogo alla nostra parte femminile. Federica Pellegrini

È uno sport fatto da uomini, un sacco di proprietari mi hanno voluto fuori dalla loro squadra. Chiunque pensi che questo sport non sia per donne è rimasto indietro. Michelle Payne

Frasi sullo sport in inglese

Oltre ad aver raccolto le frasi più belle sullo sport in italiano, abbiamo voluto inserire le citazioni in inglese degli sportivi. Anche in questo caso parliamo di parole che ispirano ad allenarsi, ma non solo: lo sport è una grande metafora di vita, un duro maestro, perché non è facile raggiungere la vetta e mantenerla. Non è semplice arrivare al trofeo: bisogna davvero credere in se stessi, senza mai mollare.