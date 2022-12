Frasi sull’alba, le più belle e romantiche da non dimenticare

Fonte: 123rf

Che sia al mare, in montagna o sul tetto di un palazzo, ammirarla è sempre uno spettacolo. Dubbi, incertezze, successi e insuccessi: tutto acquista senso di fronte allo spettacolo della Natura. Le frasi sull’alba hanno ispirato poeti e scrittori famosi, gente comune.

Ma chi sia l’autore è di relativa importanza, quello che conta davvero è la profondità delle parole che descrivono un momento della giornata così evocativo. Per questo DiLei ha selezionato le citazioni e gli aforismi più belli e romantici.

Frasi sull’alba, romantiche ed evocative

Cosa c’è di più romantico che condividere un’alba insieme a colui/colei che si ama? Un momento magico, in cui ci si ritrova anche con sé stessi, si fa un bilancio, ci si perdona (se è il caso) e si trova la pace.

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l’alba prima del resto del mondo (Oscar Wilde).

Puoi svegliarti anche molto presto all’alba, ma il tuo destino si è svegliato mezz’ora prima di te (proverbio africano).

Per arrivare all’alba non c’è altra via che la notte (Khalil Gibran).

E vennero a trovarci le prime luci del mattino come se fossero le prime parole di una storia d’amore (Emily Dickinson).

Questo è un altro aspetto rasserenante della natura: la sua immensa bellezza è lì per tutti. Nessuno può pensare di portarsi a casa un’alba o un tramonto (Tiziano Terzani).

Quali impostori siamo noi, che pretendiamo di vivere per la bellezza, e non vediamo l’alba! (Logan Pearsall Smith).

Ogni alba ha i suoi dubbi (Alda Merini).

Non c’è niente di più bello che la bellezza dei boschi prima dell’alba (Raymond Carver).

Nella vita ci sono un’alba e un tramonto ogni giorno. E tu puoi scegliere di essere presente, puoi metterti sulla strada della bellezza (Reese Witherspoon).

L’alba ha una sua misteriosa grandezza che si compone d’un residuo di sogno e d’un principio di pensiero (Victor Hugo).

In Africa una cosa è vera all’alba e falsa a mezzogiorno e per questa cosa non si ha più rispetto di quanto se ne abbia per il bel lago dalla perfetta corona d’erba che si è visto oltre la pianura salina cotta dal sole (Ernest Hemingway).

Non sapendo quando l’alba arriverà, tengo aperta ogni porta (Emily Dickinson).

Dobbiamo imparare a risvegliarci e a mantenerci desti, non con aiuti meccanici ma con una infinita speranza nell’alba, che non ci abbandona neppure nel sonno più profondo (Henry David Thoreau).

Non si può toccare l’alba se non si sono percorsi i sentieri della notte (Khalil Gibran).

Venga, le ho detto. Perché? Guardi fuori, è già l’alba. E allora? […] È la luce giusta per tornare a casa, è fatta apposta per quello. La luce? Non c’è luce migliore per sentirsi puliti. Andiamo (Alessandro Baricco).

L’alba è sempre il tramonto di qualcun altro (Raffaella Massari).

Chi non ha mai visto il mare alle sei del mattino, non conosce il mare (Anonimo).

È tutta la vita che aspetto di vedere l’alba (Bella Thorne).

Quando un’alba o un tramonto non ci danno più emozioni, significa che l’anima è malata (Roberto Gervaso).

L’alba porta avanti nel cammino, porta avanti nel lavoro (Esiodo).

Dolce è l’alba che illumina gli amanti (William Shakespeare).

Per migliaia di notti ho sognato di far l’amore con te in questo modo. Nessuno sulla faccia della terra ha mai odiato l’alba come me, quando veniva a separarmi dai miei sogni (Lisa Kleypas).

Il cielo bianco annunciava un’alba senza colore. Il mattino presto è sempre silenzioso, ma solo certi silenzi sono sinonimi di assenza, altri sono ricchi di complicità (Marc Levy).

Il cielo pallido si va colorando di rosa, finché ciò che scorgiamo a oriente quasi ci strappa un grido, e il cuore sembra arrestarsi dinnanzi alla strana e immutabile maestà del sole che sorge: qualcosa che accade ogni mattino da migliaia e migliaia di anni (Frances Hodgson Burnett).

Ogni giorno è diverso dall’altro, ogni alba porta con sé il suo speciale miracolo, il suo istante magico, in cui si distruggono gli universi passati e nascono nuove stelle. I Navajo, infatti, insegnano ai loro bambini che ogni mattina il sole che sorge è un sole nuovo. Nasce ogni giorno, vive solo per quel giorno, muore alla sera e non ritornerà più. Dicono ai loro piccoli: Il sole ha solo questo giorno, un giorno. Vivi bene la tua vita in modo che il sole non abbia sprecato il suo tempo prezioso (Paulo Coelho).

C’è un momento in ciascuna alba in cui la luce è come sospesa; un istante magico dove tutto può succedere. La creazione trattiene il suo respiro (Douglas Adams).

È sempre più buio appena prima dell’alba (Thomas Fuller).

È l’ora in cui le cose perdono la consistenza d’ombra che le ha accompagnate nella notte e riacquistano poco a poco i colori, ma intanto attraversano come un limbo incerto, appena sfiorate e quasi alonate dalla luce: l’ora in cui meno si è sicuri dell’esistenza del mondo (Italo Calvino).

Il tempo appena prima dell’alba contiene più energia di tutte le ore del giorno. Questo mi ha aiutato a diventare un tipo mattiniero e un uomo d’azione precoce (Anonimo).

La notte è sempre più scura subito prima di un’alba meravigliosa! (Fannie Flagg).

Non c’è nudità prima dell’alba (Giancarlo Stoccoro).

Vivere ogni giorno come se dovessi morire all’alba del giorno dopo. E poi affrontare ogni nuova alba come se fosse una creazione nuova, e vivere per essa gioiosamente. E non pensare mai al passato, nessun rimpianto, mai! (Robert A. Heinlein).

Le volte in cui si era svegliato mentre fuori era ancora buio, per tutto il giorno aveva avuto la sensazione che la giornata fosse sua, come se fosse stato lui a suscitare la luce dell’alba (Fabio Volo).

Ho ascoltato il rumore delle onde infrangersi sulla sabbia mentre il sole sorgeva all’orizzonte. Al passo col sole, si sono risvegliate emozioni nascoste, sentimenti celati dietro false speranze. Con il sole si è risvegliata l’anima mia (Anonimo).

Solo di tanto in tanto ci capita di avere la certezza di vivere a lungo, molto a lungo, forse addirittura per sempre. Succede, a volte, quando ci alziamo all’alba, e usciamo in quell’ora tenera e solenne, da soli (Frances Hodgson Burnett).

Nessun sole sopravvive al tramonto, ma risorgerà e porterà l’alba (Maya Angelou).

Siamo scesi nel giardino silenzioso. L’alba è il momento in cui nulla respira, l’ora del silenzio. Tutto è paralizzato, solo la luce si muove (Leonora Carrington).

Bisogna vederla così la città, alla fine della notte, andare ad alzarle la veste … entrare nella cortina fumosa del megalopolio, arrivare per le strade deserte, livide dell’alba. Quella è l’emozione! Bisogna arrivare solo per prendersi l’emozione di arrivare. Visitare è un’altra cosa (Vinicio Capossela).

Sorgi, mio cuore. Sorgi e muovi insieme con l’alba. Giacché la notte è trascorsa e i timori della notte sono svaniti coi loro neri segni. Sorgi, mio cuore, e solleva la tua voce in un canto; giacché chi non si unisce, cantando, con l’alba non è che un figlio delle tenebre (Kahlil Gibran).

Non esiste notte o problema capace di sconfiggere l’alba o la speranza (Bernard Arthur Owen Williams).

Sorridi amico mio, è l’alba! (Robin Williams).

Alba. Il momento in cui gli uomini ragionevoli vanno a letto. Certi vecchi preferiscono alzarsi all’incirca in quel momento, fare un bagno freddo e una lunga passeggiata a stomaco vuoto, e mortificare altrimenti la carne. Poi indicano con orgoglio queste pratiche come la causa della loro salute robusta e degli anni maturi (Ambrose Gwinnett Bierce).

La notte è più buia subito prima dell’alba. E io vi garantisco che l’alba sta per sorgere (Aaron Eckhart).

Il sole stava sorgendo: la pura, incolore vastità del cielo si stendeva lassù, indifferente a lui e alle sue sofferenze (J.K. Rowling).

Il giorno è abbagliato; la notte è dei sogni e solo i crepuscoli sono chiaroveggenti per gli uomini. L’alba, per l’avvenire; il tramonto, per il passato (Luigi Pirandello).

Le albe non sono che l’illusione della bellezza del mondo (Jean Claude Izzo).

Frasi sull’alba e sul mare

E le albe più belle e suggestive certamente si apprezzano davanti all’immensità di una distesa d’acqua che incontra il sole in due momenti poetici della giornata. Ecco le frasi sull’alba al mare più belle di sempre. A tal proposito, ecco le frasi sul mare più suggestive che ci siano.

Era quasi l’alba. La nebbia fluttuava sul Volga e sembrava aver inghiottito ogni forma di vita. Poi, di colpo, il sole si levò, e fu un’esplosione di speranza. Il cielo si rifletté sull’acqua, l’acqua scura d’autunno ritrovò il respiro e il sole la voce, gridando sulle onde del fiume. Sulla riva scoscesa il gelo notturni era come una spruzzata (Vassily Grossman).

La lentezza dell’ora è spietata, per chi non aspetta più nulla. Val la pena che il sole si levi dal mare e la lunga giornata cominci? Domani tornerà l’alba tiepida con la diafana luce e sarà come ieri e mai nulla accadrà (Cesare Pavese).

Il mare all’alba è un mare diverso. Un mare nuovo ogni giorno (Anonimo).

L’alba è di tutti, ma non è per tutti. Solo chi aspetta il sole spuntare dal mare ed attende che questo inizi ad illuminare il cielo, potrà godere dell’emozione che l’alba riesce a donare (Anonimo).

Ci sono due cose delle quali non potrò fare a meno per il resto della mia vita: il sole e il mare. Il mare è vita. Il sole è la linfa. Tra essi l’alba racchiude il senso dell’esistenza (Anonimo).

Solo guardando l’alba dal mare sono riuscita a cogliere l’essenza di questa vita, la gioia che regalano che piccole cose (Anonimo).

Quando il cielo si colora di rosa, le acque del mare si tingono di un colore chiaro ed una leggera brezza crea delle pieghe sulla superficie del mare. Il sole nasce discreto all’orizzonte e lentamente arriva ad illuminare le nostre giornate (Anonimo).

Il sole abbraccia la terra e i raggi di luna baciano il mare. Ma cosa valgono tutti questi baci, se tu non baci me? (Mary Shelley).

Per sempre tornerò su questa spiaggia, perché da qui ho visto le albe più belle della mia vita (Anonimo).

Il mare blu è la cornice perfetta per racchiudere l’alba di un nuovo giorno (Anonimo).

Frasi sull’alba in montagna

La suggestione del mare la si riscopre anche in montagna. Il vento, il silenzio e il rumore degli alberi sono una cornice perfetta per le prime luci del mattino. Le frasi sull’alba si tingono di sfumature inedite.

Non c’è niente di più bello che la bellezza dei boschi prima dell’alba (Raymond Carver).

Mentre stava lottando con tali parole e tali pensieri, qualche cosa avvenne intorno a lui; qualche cosa che egli aveva descritto molte volte e che aveva letto in mille libri, ma che non aveva mai visto. Attraverso il fitto fogliame occhieggiò una debole, pallida luce, più misteriosa ancora del chiarore lunare. Entrò attraverso le innumerevoli porte e finestre del bosco, timida e silente, ma fiduciosa. La sua bianca veste si rigò d’oro e porpora; il suo nome era: alba (Gilbert Keith Chesterton).

L’alba e il giorno ripresero il loro posto, e il sole nascente mandò calde ondate di nebbia gialla che illuminarono il sentiero. Le foglie risero nel sole, e le loro risate scossero i rami fino a farli diventare come una scuola femminile nel regno delle fate (Francis Scott Key Fitzgerald).

Ho abbracciato l’alba d’estate. Niente si muoveva ancora nel fronte dei palazzi. L’acqua era morta. I campi d’ombra non lasciavano la strada dei boschi. Ho camminato, risvegliando gli aliti vivi e tiepidi, e le pietre guardarono, e le ali si alzarono senza rumore. La prima impresa fu, nel sentiero già pieno di freschi e smorti fulgori, un fiore che mi disse il suo nome (Arthur Rimbaud).

Frasi sull’alba, canzoni

E quale modo migliore di celebrare le frasi sull’alba, se non accompagnandole con una dolce melodia? A questo ci pensano i cantanti: un connubio perfetto che rende tutto più magico.

The Speak It Mountains dei Gorillaz

È l’alba,

il tempo si è spostato,

le montagne fioriscono,

l’aria è più rarefatta.

Alba chiara di Vasco Rossi

Respiri piano per non far rumore,

ti addormenti di sera e ti risvegli col sole

sei chiara come l’alba,

sei fresca come l’aria.

Don’t Think Twice It’s Alright di Bob Dilan

Ho detto:

«Cosa succede domani?»

Tu ce l’hai in testa, io no.

Vuoi passeggiare

fino alle luci dell’alba.

Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno

Ma tutti sogni nell’alba svaniscon perché,

quando tramonta, la luna li porta con sé.

Faccio un casino di Coez

Posso fare di meglio

Strappo lo scalpo di quest’alba

E te lo porto al risveglio.

Che coss’è l’amor di Vinicio Capossela

Ma s’appoggi pure volentieri

Fino all’alba livida di bruma

Che ci asciuga e ci consuma

Alba di Francesco Renga

Alba, la notte scivola e la città ora si sveglia.

Anche se non è domenica, io dormirò finché ne ho voglia, sdraiato nei miei jeans, in questo letto scomodo, ché fuori il mondo è un film.

Comincia adesso lo spettacolo.

La leggenda di Cristalda e Pizzomunno di Max Gazzè

Si dice che adesso e non sia leggenda

In un’alba d’agosto la bella Cristalda

Risalga dall’onda a vivere ancora

È quasi l’alba di Raf

È quasi l’alba ormai, dove sei?

Cammino e cerco il coraggio di star solo e non pensare a te mentre lontano il sole piano piano va su.

Bello e impossibile di Gianna Nannini

E se il cuore batte forte non si fermerà

E l’alba e amor nasce col sol così

E all’alba il sole ti dirà che è così

Ti dedico il silenzio di Ultimo

Esco da casa in silenzio

Non è ancora neanche l’alba, ma a dormire non ci penso

Io cerco solo di capirti

L’alba di Jovanotti

L’alba è già qua

Per quanto sia normale vederla ritornare

Mi illumina di novità

Mi dà una possibilità

La scarpetta di cristallo

Che hai perduto una notte nella corsa

Puoi attendere qualcuno che ti cerchi

O proseguire scalza

Nella luna che si accende di riflesso

C’è una parte che rimane sempre scura

C’è chi dice che è la parte dove è adesso

E per sempre si rivela la natura.

Poesie sull’alba

E, per finire in bellezza con un excursus sulle frasi sull’alba, ecco che la poesia continua (letteralmente) con gli artisti delle rime che trasformano ogni sentimento in qualcosa di quasi sovrannaturale. Per chiudere il cerchio, ecco le frasi (e le poesie) sul tramonto.

Versi di Rabindranath Tagore

Spegni la lampada fumante

nell’angolo della stanza.

Sul cielo d’oriente

è fiorita la luce dell’universo:

è un giorno lieto.

Sono destinati a conoscersi

tutti coloro che cammineranno

per strade simili.

Versi di Walt Whitman

Contemplare un’alba!

La poca luce fa svanire le ombre diafane, immense,

l’aria sa di buono al mio palato.

Versi di Guatan Tavara

Il giorno non nasce in tutte le parti del mondo,

ma solo in segreto,

là dove nessuno lo vede.

Da niente diventa increspatura di vita,

da buio diventa cammino,

da notte diventa orizzonte.

Versi di Nazim Hikmet

È l’alba. S’illumina il mondo

come l’acqua che lascia cadere sul fondo

le sue impurità. E sei tu, all’improvviso

tu, mio amore, nel chiarore infinito

di fornte a me.

Versi di Edith Pearlman

Il bello della vita

è esserci

anche questa mattina

e sorseggiare

i primi raggi di luce

come se fosse

un miracolo.