Frasi sull’acqua: le più evocative sull’elemento che dà la vita

Se c’è un elemento della natura che riesce a racchiudere in sé tanti significati diversi è questo. Le frasi sull’acqua, ogni sua forma, sono in grado di rievocare emozioni diverse. Che la si ammiri cristallina o profonda, tumultuosa o placida è capace di entrare in connessione con i pensieri più reconditi dell’essere umano.

Siamo di fronte a un vero e proprio caleidoscopio di sensazioni differenti e di spunti di riflessione che si traducono in citazioni e aforismi dal potere straordinario che DiLei ha deciso di selezionare per facilitare una serie di suggestioni. Alcune intime e personali, altre più condivisibili e universali.

Frasi sull’importanza dell’acqua

Le frasi sull’acqua possono essere in prosa o in versi: la forma non importa, è la sostanza a contare. Perché non esiste nulla di così bello da osservare come questo elemento che con la sua stessa natura trasmette suggestioni differenti. È il simbolo di vita più puro che esista, perché senza nulla potrebbe sopravvivere. In questa occasione l’accento viene posto su quanto sia importante preservarla. Ecco perché è stata istituita la Giornata Mondiale dell’Acqua.

Dobbiamo difendere l’acqua, come bene comune, evitare gli sprechi, soprattutto perché tante persone non ne hanno a sufficienza e patiscono la sete. Per concentrare l’attenzione di tutti gli abitanti del mondo su questo grave problema, sono state effettuate molte campagne di sensibilizzazione, tra cui la Giornata mondiale dell’acqua (World Water Day).

Sii come l’acqua, cerca di adattarti ad ogni situazione. Se il tuo avversario si apre, chiuditi. Se lui si chiude, apriti (Bruce Lee).

Noi stessi siamo fatti d’acqua. Gli esseri umani sono il modo che l’acqua ha trovato per andarsene in giro anche lontano dai fiumi (Anonimo).

Mi feci tante domande che andai a vivere sulla riva del mare e gettai in acqua le risposte per non litigare con nessuno (Pablo Neruda).

Ecco come bisogna essere! Bisogna essere come l’acqua. Niente ostacoli, essa scorre. Trova una diga, allora si ferma. La diga si spezza, scorre di nuovo. In un recipiente quadrato, è quadrata. In uno tondo, è rotonda. Ecco perché è più indispensabile di ogni altra cosa. Niente esiste al mondo di più adattabile dell’acqua. E tuttavia quando cade sul suolo, persistendo, niente può essere più forte di lei (Lao Tzu).

Si vive per anni accanto a un essere umano, senza vederlo. Un giorno ecco che uno alza gli occhi e lo vede. In un attimo non si sa perché, non si sa come, qualcosa si rompe: una diga tra due acque. E due sorti si mescolano, si confondono e precipitano (Gabriele D’Annunzio).

In tutto l’universo non vi è nulla di più morbido e debole dell’acqua. Ma nulla le è pari nel suo modo di opporsi a ciò che è duro. Nulla può modificare l’acqua. Che la debolezza vinca la forza, che la morbidezza vinca la durezza ognuno sulla terra lo sa, ma nessuno è in grado di fare altrettanto (Lao Tzu).

Sii come una papera. Calma sulla superficie dell’acqua e, sotto, sempre con le zampe in movimento (Michael Caine).

L’acqua non aspetta mai. Cambia forma e scorre attorno alle cose, trovando sentieri segreti a cui nessun altro ha pensato: un pertugio nel tetto o un piccolo buco in fondo a una scatola. Senza alcun dubbio è il più versatile dei cinque elementi, Può dilavare la terra, spegnere il fuoco, far arrugginire un pezzo di metallo e consumarlo. Persino il legno, che è il suo complemento naturale, non può sopravvivere se non viene nutrito dall’acqua (Arthur Golden).

Il talento è una fonte da cui sgorga acqua sempre nuova. Ma questa fonte perde ogni valore se non se ne fa il giusto uso (Ludwig Wittgenstein).

L’acqua non oppone resistenza. L’acqua scorre. Quando immergi una mano nell’acqua senti solo una carezza. Va dove vuole andare e niente le si può opporre. L’acqua è paziente. L’acqua che gocciola consuma una pietra… per metà tu sei acqua. Se non puoi superare un ostacolo, aggiralo. Come fa l’acqua (Margaret Atwood).

Amicizia: Una nave abbastanza grande per portare due persone quando si naviga in buone acque, ma riservata a una sola quando le acque si fanno difficili (Ambrose Bierce).

L’acqua è condiscendente, mobile, trasparente, insapore. Si ha facilmente l’impressione che, a paragone col resto della realtà, essa sia in qualche modo ultraterrena (Philip Ball).

Si può essere felici anche mangiando un cibo molto semplice, bevendo acqua pura e avendo come cuscino unicamente il proprio braccio ripiegato (Confucio).

Così, con un gesto devoto, bere l’acqua nel cavo delle mani o direttamente alla sorgente, fa sì che penetri in noi il sale più segreto della terra e la pioggia del cielo (Marguerite Yourcenar).

La mente è una spugna, il cuore è acqua che corre. Non è strano che la maggior parte di noi preferisca assorbire anziché correre (Khalil Jibran).

Spendiamo milioni e milioni per cercare acqua su Marte e non facciamo niente per conservarla qui e per cercarne di più per quelli che hanno sete (José Luis Sampedro).

Alzi il tuo corpo verso le nuvole di pioggia, il tuo respiro si riempie d’acqua. Guardi la forma delle gocce, te stesso, riflesso come un’immagine (Tiina Lehikoinen).

L’acqua, come la religione e l’ideologia, ha il potere di muovere milioni di persone. Sin dalla nascita della civiltà umana, i popoli si sono trasferiti in prossimità dell’acqua. I popoli si spostano quando l’acqua è troppo scarsa e quando ce n’è troppa. I popoli viaggiano sull’acqua. I popoli scrivono, cantano, danzano e sognano l’acqua (Mikhail Gorbaciov).

La guardai negli occhi: sembravano una profonda pozza di acqua sorgiva, all’ombra di una tranquilla roccia che nessun soffio di vento poteva raggiungere (Haruki Murakami).

Non conosciamo mai il valore dell’acqua finché il pozzo non si prosciuga (Thomas Fuller).

Fino a quando la giustizia non scorrerà come l’acqua e il diritto come un fiume possente (Martin Luther King Jr).

Attualmente un miliardo di persone non ha accesso all’acqua potabile, eppure per produrre un chilogrammo di carne di manzo occorrono più di 20.000 litri di acqua (Umberto Veronesi).

Se la Terra fosse liscia, sarebbe tutta ricoperta d’acqua fino a una profondità di quattro chilometri. In un siffatto oceano solitario, potrebbe benissimo esserci la vita, ma di sicuro non ci sarebbero partite di calcio (Bill Bryson).

L’acqua è un diritto di base per tutti gli esseri umani: senza acqua non c’è futuro. L’accesso all’acqua è un obiettivo comune. Esso è un elemento centrale nel tessuto sociale, economico e politico del paese, del continente, del mondo. L’acqua è democrazia (Nelson Mandela).

L’acqua non dura che nell’acqua e non si muove che dentro l’acqua. Altrimenti evapora o si perde nella terra. L’acqua esiste solo dove c’è l’acqua. Perché ama solo se stessa. Il fuoco invece non dura che fuori da stesso, quando può appiccarsi a qualcos’altro. Altrimenti soffoca. Il fuoco non ama che tutto ciò che non è fuoco (Fabrizio Caramagna).

Ci saranno ancora nel mondo cose tanto semplici e tanto pure come l’acqua bevuta nel palmo delle mani? (Mario Quintana).

Frasi brevi sull’acqua

Non importa che la riflessione sia prolissa: le frasi sull’acqua sono potenti anche quando il concetto è conciso. Perché, si sa, anche una semplice goccia riesce ad avere la meglio sulla roccia: è solo questione di tempo, di perseveranza. A tal proposito, ecco alcune frasi motivazionali per superare i momenti più importanti della vita.

La cura per ogni cosa è l’acqua salata: sudore, lacrime, o il mare (Karen Blixen).

La cultura è un bene comune primario come l’acqua; i teatri le biblioteche i cinema sono come tanti acquedotti (Claudio Abbado).

Se vi è una magia su questo pianeta, è contenuta nell’acqua (Loren Eiseley).

Acqua, acqua ovunque. E non una goccia da bere (Samuel Taylor Coleridge).

C’è un deposito millenario di acqua fresca nella mia anima (Abdelmajid Benjelloun).

L’acqua caduta dal vassoio non torna indietro (proverbio giapponese).

Che cosa sogna l’acqua che dorme? (Sylvain Tesson).

Fidarsi di qualcuno è come tenere dell’acqua nelle mani chiuse a coppa: è facile perderla irrimediabilmente (Ken Follett).

Credo che l’acqua sia l’unica bevanda per un uomo saggio (Henry David Thoreau).

La donna è come una bustina di tè, non si può dire quanto è forte fino a che non la si mette nell’acqua bollente (Eleanor Roosevelt).

Il bene più sommo è come l’acqua. L’acqua dona la vita a innumerevoli cose, e ciò non le costa sforzo alcuno (Lao Tzu).

Siamo solo sassolini buttati nel mare, che fanno increspare l’acqua (Madre Teresa di Calcutta).

Cadendo, la goccia scava la pietra, non per la sua forza, ma per la sua costanza (Lucrezio).

Le storie sono acque […]. Un uomo è un bacino di raccolta (Erri De Luca).

L’acqua parla senza sosta ma non si ripete mai (Octavio Paz).

La gloria è simile a un cerchio d’acqua che non smette mai di allargarsi, fino a che si disperde in un nulla (William Shakespeare).

Che c’è di più duro d’una pietra e di più molle dell’acqua? Eppure la molle acqua scava la dura pietra (Ovidio).

Ciò che una donna dice all’amante appassionato, scrivilo nel vento e nell’acqua rapida (Gaio Valerio Catullo).

Non bevo alcolici. Non per virtù, ma perché c’è una bevanda che mi piace di più: l’acqua (Jorge Luis Borges).

A me nella vita è riuscito tutto facile. Le difficoltà me le sono scrollate di dosso, come acqua sulle ali di un’anatra (Rita Levi Montalcini).

A proposito di questa ultima citazione, le frasi di Rita Levi Montalcini hanno una profondità davvero fuori dal comune e celano una sapienza che è difficile da trovare. Perché ci sono donne e uomini che sono destinati a lasciare il segno in vita, ma anche oltre. I loro insegnamenti resistono al tempo e allo spazio.

Frasi sull’acqua fonte di vita

E forse il compito più grande, ma anche il più naturale, dell’acqua è quello di donare vita ovunque passi. E, così, anche le frasi sull’acqua hanno il potere di dissetare l’anima di chi le pensa, di chi le legge, di chi le ascolta.

L’acqua è la materia della vita. È matrice, madre e mezzo. Non esiste vita senza acqua (Albert Szent-Gyorgyi).

Dio aveva fatto soltanto l’acqua, ma l’uomo ha fatto il vino! (Victor Hugo).

L’acqua è la sostanza da cui traggono origine tutte le cose; la sua scorrevolezza spiega anche i mutamenti delle cose stesse. Questa concezione deriva dalla constatazione che animali e piante si nutrono di umidità, che gli alimenti sono ricchi di succhi e che gli esseri viventi si disseccano dopo la morte (Talete).

Il bene più sommo è come l’acqua. L’acqua dona la vita a innumerevoli cose, e ciò non le costa sforzo alcuno. Scorre in luoghi che gli uomini rifiutano: l’acqua, perciò, è come il Tao (Lao Tzu).

Anche una goccia d’acqua ha la capacità di amare quando cade su di un filo d’erba ingiallito e lo disseta (Romano Battaglia).

Stanno avvenendo conflitti fra due culture contrapposte: quella che vede l’acqua come qualcosa di sacro, la cui equa distribuzione rappresenta un dovere per preservare la vita, e quella che la considera una merce e ritiene il suo possesso e commercio due fondamentali diritti d’impresa (Vandana Shiva).

L’acqua della pioggia è vita per le terre, le acque del parto sono amore per il nascituro. quelle del del mare energia e forza della natura, quella della fonte disseta la gola e il cuore e quella delle lacrime conforta il dolore (Anonimo).

Frasi sull’acqua del fiume

Il fiume che scorre è forse una delle immagini più evocative. L’autore di “Sulla sponda del fiume Piedra mi sono seduta e ho pianto” è riuscito a farne metafora dell’amore fra due amanti che cercano il loro cammino verso la perfezione. A tal proposito, ecco alcune frasi di Paulo Coelho.

Serenamente contemplava la corrente del fiume; mai un’acqua gli era tanto piaciuta come questa, mai aveva sentito così forti e così belli la voce e il significato dell’acqua che passa (Hermann Hesse).

L’acqua che tocchi de’ fiumi è l’ultima di quelle che andò e la prima di quella che viene. Così il tempo presente (Leonardo da Vinci).

L’acqua che scorre impetuosa nel torrente si riposa per un attimo nelle mie mani prima di tornare nel caos del mondo (Fabrizio Caramagna).

Poesie sull’acqua

E se le frasi sull’acqua in prosa riescono a essere straordinariamente evocative, a maggior ragione lo sono sotto forma di poesia. Si tratta di versi che nascono dalle emozioni di veri artisti della parola. Spesso, attraverso il loro pensiero, si riesce a dare voce al proprio.

Versi di Eugenio Montale

L’acqua è la forza che ti tempra,

nell’acqua ti ritrovi e ti rinnovi:

noi ti pensiamo come un’alga, un ciottolo,

come un’equorea creatura

che la salsedine non intacca

ma torna al lito più pura.

Versi di Emily Dickinson

L’acqua, la insegna la sete.

La terra – gli oceani trascorsi.

Lo slancio – l’angoscia –

La pace – la raccontano le battaglie –

L’amore, i tumuli della memoria –

Gli uccelli, la neve.

Versi di Giuseppe Ungaretti

Stamani mi sono disteso

in un’urna d’acqua

e come una reliquia

ho riposato.

Frammenti di Eraclito

Dalla terra nasce l’acqua

dall’acqua nasce l’anima…

E’ fiume, è mare, è lago, stagno,

ghiaccio e quant’altro…

è dolce, salata, salmastra,

è luogo presso cui ci si ferma e

su cui si viaggia,

è piacere e paura,

nemica ed amica,

è confine ed infinito,

è cambiamento e immutabilità,

ricordo ed oblio.

Versi di Gabriele D’Annunzio

Acqua di monte

acqua di fonte

acqua piovana

acqua sovrana

acqua che odo

acqua che lodo

acqua che squilli

acqua che brilli

acqua che canti e piangi

acqua che ridi e muggi.

Tu sei la vita

e sempre fuggi.

Versi di Federico Garcia Lorca

E la canzone dell’acqua

è una cosa eterna.

È la linfa profonda

che fa maturare i campi.

È sangue di poeti

che lasciano smarrire

le loro anime neri sentieri

della natura.

Che armonia spande

sgorgando dalla roccia!

Si abbandona agli uomini

con le sue dolci cadenze

Il mattino è chiaro.

I focolari fumano

e il fiumi sono braccia

che alzano la nebbia.

Ascoltate i romances

dell’acqua tra i pioppi.

Sono uccelli senz’ala

sperduti nell’erba!

Gli alberi che cantano

si spezzano e seccano.

E diventano pianure

le montagne serene.

Ma la canzone dell’acqua

è una cosa eterna.