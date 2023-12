Frasi sugli obiettivi, le più potenti per imparare a non arrendersi mai

Scopriamo alcune delle più belle frasi sugli obiettivi, per avere sempre chiaro qual è il tuo scopo e come raggiungerlo senza mollare mai

Le migliori frasi e gli aforismi sugli obiettivi

Ogni volta che iniziamo un nuovo percorso, che sia scolastico, lavorativo o di vita, non possiamo fare a meno di porci degli obiettivi da raggiungere: sono un grande stimolo per dare il meglio di noi, perché ci permettono di capire dove vogliamo arrivare e qual è il percorso da affrontare, anche se ricco di ostacoli. Il modo migliore per far sì che il nostro non resti solo un miraggio ma un obiettivo finalmente raggiunto è appassionarci a quello che stiamo facendo.

Tuttavia, qualche volta potremmo trovarci davanti a delle difficoltà e sentire la nostra motivazione venire meno. Se pensi di essere in uno di questi momenti così complicati, potrai forse trovare aiuto in queste splendide frasi e citazioni famose sugli obiettivi, che abbiamo raccolto su DiLei. Leggile quando il mondo sembra andare storto e hai perso la voglia di andare avanti, per ritrovare la forza e non arrenderti.

Frasi motivazionali sugli obiettivi

Le avversità fanno parte della vita, eppure a volte sembrano insuperabili: non bisogna mai arrendersi, soprattutto se l’obiettivo è importante. Come fare per andare avanti quando le difficoltà prendono il sopravvento? Prova a ritrovare la motivazione con le più belle frasi sugli obiettivi, profonde e ricche di spunti su cui riflettere.

Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle. (Les Brown)

Un obiettivo non è sempre pensato per essere raggiunto: spesso serve semplicemente come qualcosa a cui aspirare. (Bruce Lee)

Non si è mai troppo vecchi per fissare un altro obiettivo o per sognare un nuovo sogno. (C.S. Lewis)

Rimani concentrato, insegui i tuoi sogni e continua a muoverti verso i tuoi obiettivi. (L.L Cool J.)

Un obiettivo senza un piano è solo un desiderio. (Antoine de Saint-Exupéry)

Gli obiettivi non sono solo assolutamente necessari per motivarci. Sono essenziali per mantenerci davvero in vita. (Robert H. Schuller)

Trova qualcosa da fare nella vita che ti interessi veramente. Poniti degli obiettivi, perseguili e impegnati per raggiungere l’eccellenza. Fai sempre il meglio che puoi. (Chris Evert)

Porsi un obiettivo è la più grande forza umana di automotivazione. (Paul Meyer)

La motivazione è ciò che spinge una persona ad andare avanti e ad agire per realizzare i propri obiettivi. (Brian Cagneey)

Il grande segreto degli obiettivi e delle visioni non è il futuro che descrivono, ma il cambiamento nel presente che generano. (David Allen)

Gli obiettivi sono sogni portati in vita. (Amy Leigh Mecree)

Tutte le persone di successo hanno un obiettivo. Nessuno può arrivare da nessuna parte se non sa dove vuole andare e cosa vuole essere o fare. (Norman Vincent Peale)

Gli unici obiettivi che non raggiungi nella vita sono gli obiettivi che non ti fissi. (Matt Fox)

Un modo per mantenere lo slancio è avere obiettivi costantemente più grandi. (Michael Korda)

Pensa a piccoli obiettivi e aspettati piccoli risultati. Pensa a grandi obiettivi e ottieni grandi successi. (David Joseph Schwartz)

Sogna i tuoi sogni, raggiungi i tuoi obiettivi. Il tuo viaggio è solo tuo, ed è unico. (Roy T. Bennett)

Frasi sugli obiettivi di vita

Avere sempre un nuovo obiettivo davanti agli occhi è davvero importante, perché ti aiuta ad andare avanti con costanza e a trovare la forza per superare gli ostacoli – inevitabili – che incontrerai sul tuo cammino. La tua vita avrà uno scopo, e durante il percorso potrai scoprire di essere diventato una persona migliore.

Se sei annoiato dalla vita, non ti alzi ogni mattina con un ardente desiderio di fare qualcosa, non hai abbastanza obiettivi. (Lou Holtz)

Il più grande pericolo per molti di noi non sta nel fatto che i nostri obiettivi siano troppo elevati e quindi non riusciamo a raggiungerli, ma nel fatto che siano troppo bassi e che li si raggiunga. (Michelangelo)

Se vuoi essere felice, stabilisci un obiettivo che comandi i tuoi pensieri, liberi la tua energia e ispiri le tue speranze. (Andrew Carnegie)

Nella vita, per avere successo, devi andare oltre gli obiettivi imposti. (Diego Granese)

Dovresti fissare obiettivi oltre la tua portata, in modo da avere sempre qualcosa per cui vivere. (Ted Turner)

Ogni volta che vuoi ottenere qualcosa, tieni gli occhi aperti, concentrati e assicurati di sapere esattamente che cosa vuoi. Nessuno può colpire il bersaglio con gli occhi chiusi. (Paulo Coelho)

L’obiettivo non è essere migliore dell’altro uomo, ma del tuo sé precedente. (Dalai Lama)

Nella stessa misura in cui avanziamo verso il nostro obiettivo, troveremo appagamento e felicità. (Mohandas Gandhi)

Tra gli obiettivi c’è una cosa chiamata vita, che deve essere vissuta e goduta. (Sid Caeser)

Senza qualche obiettivo e qualche sforzo per raggiungerli, nessun uomo può vivere. (John Dewey)

Se vuoi essere felice per un giorno, dai una festa. Per due settimane, fai un viaggio. Per la vita, trova un traguardo da raggiungere. (Frank Tibolt)

È più difficile rimanere in cima che scalare. Continua a cercare nuovi obiettivi. (Pat Summitt)

L’unica cosa che si frappone tra te e il tuo obiettivo è quella sciocchezza che racconti a te stesso sul motivo per cui l’obiettivo non si può raggiungere. (Jordan Belfort)

Se vuoi vivere una vita felice, legala a un obiettivo, non a persone o cose. (Albert Einstein)

Fissare gli obiettivi è il primo passo per trasformare l’invisibile in visibile. (Tony Robbins)

Un obiettivo è un sogno con una scadenza. (Napoleon Hill)

Colui che conosce il proprio obiettivo si sente forte. Questa forza lo rende sereno; questa serenità assicura la pace interiore; solo la pace interiore consente la riflessione profonda; la riflessione profonda è il punto di partenza di ogni successo. (Lao Tse)

Frasi sugli obiettivi lavorativi

Avere degli obiettivi sul lavoro e fare il possibile per raggiungerli è molto importante. È un ottimo metodo per rimanere sempre concentrato e dare il meglio di te: quando senti che la motivazione ti abbandona, prova a leggere queste bellissime frasi per trovare lo sprone giusto ad andare ancora avanti.

Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vedi quando distogli lo sguardo da tuo obiettivo. (Henry Ford)

La disciplina è il ponte tra obiettivi e risultati. (Jim Rohn)

I nostri obiettivi possono essere raggiunti solo attraverso il veicolo di un progetto, nel quale dobbiamo credere con fervore e sul quale dobbiamo agire con vigore. Non c’è altra strada per il successo. (Pablo Picasso)

Un sogno diventa obiettivo quando si intraprende un’azione per realizzarlo. (Bo Bennet)

Non mi interessa quanto potere, brillantezza o energia possiedi, se non li imbrigli, non li concentri su un obiettivo specifico e non li tieni lì, non riuscirai mai a realizzare quanto la tua abilità richiede. (Zig Ziglar)

Come raggiungere un obiettivo? Senza fretta, ma senza sosta. (Johann Wolfgang von Goethe)

Decidete che una cosa si può e si deve fare, e troverete il modo. (Abraham Lincoln)

Devi avere un entusiasmo illimitato per ciò che stai costruendo. L’energia è contagiosa, quindi il tuo team e tutti coloro con cui interagisci lo sentono. (Tyler Haney)

Dammi un magazziniere con un obiettivo e ti darò un uomo che farà strada. Dammi un uomo senza obiettivi e ti darò un magazziniere. (J.C. Penney)

Il segreto del successo risiede nella costanza con cui si persegue uno scopo. (Benjamin Disraeli)

La concentrazione e il duro lavoro sono la vera chiave del successo. Tieni gli occhi puntati sull’obiettivo e continua a fare il passo successivo per completarlo. Se non sei sicuro di come fare qualcosa, fallo in entrambi i modi e vedi quale funziona meglio. (John Carmack)

I tre elementi essenziali per ottenere qualsiasi cosa valga la pena avere sono: primo, duro lavoro; secondo, perseveranza; terzo, buonsenso. (Thomas Edison)

Avere un obiettivo sul lungo periodo ti impedirà di essere disturbato dai tuoi fallimenti sul breve periodo. (James Cash Penney)

Una persona di successo crede nelle proprie capacità e nella realizzazione del suo desiderio e, senza farsi scoraggiare da piccole difficoltà, passi falsi ed errori, continua a perseguire il suo obiettivo credendo costantemente di raggiungerlo. (William Walker Atkinson)

Per quanto difficile possa sembrare la vita, c’è sempre qualcosa che puoi fare e in cui avere successo. (Stephen Hawking)

Il successo è una conseguenza, non un obiettivo. (Gustave Flaubert)

I tempi e le condizioni cambiano così rapidamente che dobbiamo mantenere il nostro obiettivo costantemente incentrato sul futuro. (Walt Disney)

Frasi sugli obiettivi da raggiungere

Cosa significa avere un obiettivo da raggiungere? È un modo per vivere sempre nuovi stimoli, per non adagiarsi ad una vita mediocre che non sembra fornire alcuna opportunità per brillare. Segnati alcune di queste frasi sulla tua agenda o su qualche post it, per avere sempre a portata di mano l’ispirazione giusta per fare il tuo meglio in ogni occasione.

Se non sai dove stai andando, probabilmente finirai da qualche altra parte. (Lawrence J. Peter)

Non mollare mai. È la scappatoia più semplice del mondo. Stabilisci un obiettivo e non mollare finché non lo raggiungi. Quando lo raggiungi, fissa un altro obiettivo e non mollare finché non lo raggiungi. Non mollare mai. (Bear Bryant)

Bisogna tenere presente che la tragedia della vita non sta nel non raggiungere il proprio obiettivo. La tragedia sta nel non avere obiettivi da raggiungere. (Benjamin E. Mays)

Ho sempre fissato degli obiettivi. Raggiunto uno, se ne deve trovare un altro. Nuovi stimoli, nuova linfa. (Angie Everhart)

Quando è ovvio che gli obiettivi non possono essere raggiunti, non modificare gli obiettivi: modifica le fasi dell’azione. (Confucio)

La gente spesso dice che ho così tanta energia, che non mi fermo mai: ma questo è ciò che serve per raggiungere i tuoi obiettivi. (Curtis Jackson)

Se vale la pena raggiungere un obiettivo, vale la pena ritagliarsi il tempo necessario per raggiungerlo nella propria vita quotidiana. (Jill Koenig)

Il modo per raggiungere i tuoi obiettivi è passo dopo passo, devi solo costruire abbastanza binari per essere davanti al treno. (John Milton Lawrence)

Sai cosa vuoi fare, mantieni fermamente il pensiero e fai ogni giorno ciò che dovrebbe essere fatto, ogni tramonto ti vedrà molto più vicino al tuo obiettivo. (Elbert Hubbard)

Una parte alla volta, un giorno alla volta, possiamo raggiungere qualsiasi obiettivo ci siamo prefissati. (Karen Casey)

Rimani sempre fedele a te stesso e non lasciare mai che ciò che dice qualcun altro ti distragga dai tuoi obiettivi. (Michelle Obama)

Il grande segreto nella vita è che non esiste un grande segreto. Qualunque sia il tuo obiettivo, puoi arrivarci se sei disposto a lavorare. (Oprah Winfrey)

Non ritirarti proprio quando sei vicino a realizzare il tuo obiettivo. (Publilio Siro)

Registrando i tuoi sogni e obiettivi su carta, metti in moto il processo per diventare la persona che desideri di più essere. Metti il tuo futuro in buone mani: le tue. (Mark Victor Hansen)

Non c’è niente di meglio che raggiungere i tuoi obiettivi, qualunque essi siano. (Paloma Faith)

Ciò che ottieni raggiungendo i tuoi obiettivi non è così importante come quanto ciò che diventi raggiungendo i tuoi obiettivi. (Henry David Thoreau)

Frasi sugli obiettivi sportivi

I più grandi campioni sanno bene quanto sia importante fissare un obiettivo per poter dare tutto e raggiungere il successo. Ecco perché abbiamo raccolto alcune delle loro migliori citazioni che ti daranno la forza di non mollare anche davanti alle difficoltà: che i tuoi siano obiettivi sportivi o di qualsiasi altro ambito, potrai ritrovare la motivazione giusta per non arrenderti.