Una raccolta di frasi, citazioni e aforismi sugli ex fidanzati: divertenti, malinconiche, battute. Perché quando gli amori finiscono, non ci lasciano subito

Fonte: iStock Le migliori aforismi e citazioni per un amore finito

Quando una relazione finisce, inevitabilmente pensiamo ai nostri ex fidanzati: è normale. Così come è normale che manchi la persona che è stata al nostro fianco per anni. DiLei ha raccolto le frasi sugli ex fidanzati, aforismi e citazioni divertenti, battute taglienti, ma anche riflessioni profonde e malinconiche. Perché, sì, gli amori possono finire, ma non sempre si esaurisce il bene: talvolta, solamente il tempo può lenire le mancanze. E – a volte – non sempre è sufficiente.

Frasi sugli ex fidanzati

Gli ex fidanzati? Per molte di noi rappresentano qualcuno da evitare come la peste. Poi ci sono le eccezioni, certo: non tutti gli amori finiscono nel peggiore dei modi. E sull’amore finito si sono espressi in molti nel corso del tempo, come scrittori, poeti, cantanti. Abbiamo pensato di raccogliere le frasi più belle sugli ex fidanzati.

Con il mio ex-marito ci eravamo innamorati a prima vista. Forse gli dovevo dare una seconda occhiata… Woody Allen

Non amare chi ti tratta come se fossi ordinario. Oscar Wilde

Qualche volta le cose buone vanno in frantumi affinché cose migliori possano arrivare. Marilyn Monroe

È impossibile amare una seconda volta ciò che non si ama veramente più. François de La Rochefoucauld

Fin dall’inizio, io e mia moglie, abbiamo deciso che lo stare insieme, anche se difficile, è incomparabilmente meglio della sua alternativa. Una volta presa questa decisione, si guarda anche alla più terribile crisi coniugale come a una sfida da affrontare. L’esatto contrario della dichiarazione meno rischiosa: “Viviamo insieme e vediamo come va…”. In questo caso, anche un’incomprensione prende la dimensione di una catastrofe seguita dalla tentazione di porre termine alla storia, abbandonare l’oggetto difettoso, cercare soddisfazione da un’altra. Zygmunt Bauman

I “legami umani” in un mondo che consuma tutto Sono stati sostituiti dalle “connessioni”. Mentre i legami richiedono impegno, “connettere” e “disconnettere” è un gioco da bambini. Zygmunt Bauman

Con gli ex c’è sempre una gara. Si chiama: “Chi dei due morirà disperato?”. Sex and the City

Ex è una bella parola! Essere un ex è già qualcosa. Ex combattente, ex amante, ex violinista, ex sciupafemmine. In pratica tutti gli ex, a eccezione dell’ex vivente. Luciano De Crescenzo

Un ottimista è solo un ex pessimista con le tasche piene di soldi, la digestione in buone condizioni e sua moglie in campagna. Helen Rowland

Il sesso con un ex è deprimente. Se è buono non hai niente di più, se fa schifo è solo sesso con un ex. Sex and the City

È la vita. A volte credi che due occhi ti guardino e invece non ti vedono neanche. A volte credi d’aver trovato qualcuno che cercavi e invece non hai trovato nessuno. Succede. E se non succede, è un miracolo. Ma i miracoli non durano mai. Oriana Fallaci

L’amore è un breve piacere, accompagnato da un secolo di dolori. François Des Rues

Gli ex neanche si ricordano come si sentivano quando erano innamorati. Il ricordo dell’amore è solo un pensiero gelato, un sentimento che un tempo ha infiammato il cuore, di cui adesso si vede il riflesso e non si sente più il calore. Fabrizio Caramagna

È davvero raro che ci si lasci in buon accordo, perché se si fosse in buon accordo, non ci si lascerebbe. Marcel Proust

Le persone dovrebbero sposarsi quando si conoscono bene. Di solito, però, è allora che divorziano. Jan Sobotka

Per un attimo le nostre vite si sono incontrate, le nostre anime si sono sfiorate. Oscar Wilde

Amore e fiori non durano che una primavera. Pierre De Ronsard

Io penso che alla fine tutta la vita non sia altro che un atto di separazione, ma la cosa che crea più dolore è non prendersi un momento per un giusto addio. La vita di Pi

Frasi divertenti sugli ex fidanzati

Ci sono delle frasi divertenti da dedicare all’ex fidanzato? O magari da leggere per fare una riflessione personale? Assolutamente sì. Perché l’amore non è solo oggetto di desiderio e passione, ma anche di scherno, soprattutto quando finisce male. Le battute e le frasi divertenti sugli ex fidanzati da leggere, magari con la propria migliore amica.

L’unica cosa che aveva di bello il mio ex ero io. Anonimo

Non dovete tornare con gli ex. Le fiabe iniziano con “C’era una volta”, non c’era quattro volte. Anonimo

La vita è troppo breve e il tempo è troppo prezioso per sprecarlo con persone stupide. Voltaire

Ogni volta che vuoi sposare qualcuno, esci a pranzo con la sua ex moglie. Shelley Winters

A tutti i fidanzati scartati dovrebbe essere data una seconda possibilità, ma con qualcun altra. Mae West

La regola vuole che un vero gentiluomo non parli delle sue ex fidanzate, né delle tasse che paga. Haruki Murakami

Teniamo dei vestiti che non metteremo più ma buttiamo via i nostri ex uomini. Sex and the City

Non ho mai creduto nel divorzio fino a quando non mi sono sposata. Diane Ford

“Ho visto il mio ex fidanzato. Lo sai che si ubriaca dalla mattina alla sera? Tu cosa ne pensi?”

“Penso che esageri nel festeggiare l’avvenimento”. Gino Bramieri

Frasi frecciatine per l’ex fidanzato

Lanciare una frecciatina all’ex? Quando qualcuno ci ha fatto soffrire, vorremmo che soffrisse a sua volta. Ma, in realtà, sarebbe meglio lasciar perdere, perché la migliore arma è sempre stata l’indifferenza. Se però volete davvero farlo, ecco qualche frase frecciatina da dedicare al vostro ex fidanzato.

L’ironia è sprecata quando si usa sugli stupidi. Oscar Wilde

Quando cancelli dal telefono le foto del tuo ex, il telefono sembra più leggero. Dane Cook

Il problema dell’umanità è che gli stupidi sono strasicuri, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi. Bertrand Russell

La verità è che tutti ti feriranno; tu devi solo trovare quelli per cui vale la pena soffrire. Bob Marley

Il male che c’è nel mondo viene quasi sempre dall’ignoranza, e le buone intenzioni possono fare altrettanto danno della cattiveria se mancano di comprensione. Albert Camus

La rabbia può nutrirsi di te per un’ora, ma non giacere per una notte; la continuazione della rabbia è odio, la continuazione dell’odio diventa cattiveria. Francis Quarles

È la cosa più facile del mondo distruggere e fare del male, non occorrono sagacia né astuzia e nemmeno intelligenza, uno scemo può sempre mandare in pezzi una persona intelligente. Javier Marias

I buoni soffrono, i cattivi prosperano, e tutto ciò che è mortale passa. Cassandra Clare

Certe persone sono cattive unicamente per bisogno di parlare. La loro conversazione, chiacchiera nei salotti e cicaleccio nelle anticamere, somiglia a quei camini che consumano presto la legna: occorre loro molto combustibile, il prossimo. Victor Hugo

Non sprecare neanche un minuto pensando a qualcuno che non ti piace. Dwight D. Eisenhower

Anche se la capacità di imbrogliare è segno di acutezza e di potere, l’intenzione di imbrogliare è senza dubbio segno di cattiveria o di debolezza. Cartesio

Alla cattiveria bisogna reagire, ma non con altra cattiveria, ma con l’amore. Soprattutto quello verso se stessi. Andrea Mucciolo

La terza regola del prontuario degli ex: se le tue amiche li incontrano per caso con un’altra, non te lo devono dire. Geppi Cucciari

Quando il tuo ex ti dice “Non troverai nessun altro come me”, rispondigli: ‘”Proprio questo è il punto”. Drake

Frasi per un ex fidanzato che ti manca

Sì, gli amori finiscono e ci lasciano qualcosa dentro. Spesso è la mancanza, il bene, se non l’amore stesso, perché non sempre ci si allontana in accordo. Anzi. Molte volte, uno dei due è ancora innamorato.

Quando un amore finisce, uno dei due soffre. Se non soffre nessuno, non è mai iniziato. Se soffrono entrambi, non è mai finito. Marilyn Monroe

Non piangere per qualcuno che non piangerebbe per te. Lauren Conrad

Chissà se un giorno, guardando negli occhi di chi ti avrà dopo di me cercherai qualcosa che mi appartiene. Pablo Neruda

Non c’è alcuna alternativa per gli esseri che si amano e si separano – bisogna disperarsi oppure dimenticarsi. Paul Valéry

Non essere gelosa se vedi il tuo ex con un’altra. La mamma ci ha insegnato che devi dare i giocattoli usati ai meno fortunati. Marilyn Monroe

Nessuno merita le tue lacrime, e chi le merita non te le farà mai versare. Gabriel García Márquez

Per un po’ forse continuerò a urlare il tuo nome a me stesso, nel cuore. Ma alla fine la ferita si cicatrizzerà. David Grossman

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Eugenio Montale

Mai rimpiangere il passato. Se è stato bello ok. Se è andata male è stata un’esperienza.(ì Victoria Holt

È il più vuoto e tuttavia il più pieno di tutti i messaggi umani: “Addio”. Kurt Vonnegut

Una ragazza non ha bisogno di nessuno che non abbia bisogno di lei. Marilyn Monroe

Pensa a dove l’hai vista l’ultima volta. Guarda se è ancora lì. Se non c’è, chiediti perché se n’è andata. Se c’è, chiediti perché non sei rimasto. Eric Jarosinski

Pensare che non l’ho, sentire che l’ho perduta. Sentire la notte immensa, più immensa senza di lei. Pablo Neruda

Siamo onesti: questo Facebook è soprattutto uno strumento di persecuzione in mano alle ex fidanzate. Tutte le ex cercano gli ex e tutti gli ex cercano le ex. Perché? Ma perché vogliono sapere, vogliono capire. Perché in un mondo dove i sentimenti sono sempre più complicati, tutti hanno bisogno di certezze. Io, mia cara ex, voglio essere sicuro che tu stai messa peggio di me! È solo questa la ragione della ricerca fra ex. Dario Cassini

Frasi sugli ex fidanzati che tornano

Molto spesso, gli ex fidanzati tornano nella nostra vita. Non è quasi mai un bene, perché in realtà quando si decide di mettere un punto alla relazione è importante andare avanti. Non tutti gli amori possono essere salvati, anzi. Le frasi sugli ex fidanzati che tornano ci fanno comprendere proprio questo: talvolta, bisogna essere forti e accettare la fine.

Ho incontrato la mia ex moglie in un ristorante e siccome sono un libertino mi sono avvicinato a lei fluttuando e le ho chiesto: “Che ne dici di tornare a casa e fare l’amore ancora una volta?”. E lei mi ha risposto: “Sul mio cadavere!”. Io allora ho replicato: “perché no, è come lo abbiamo sempre fatto”. Woody Allen

Ogni donna ha un ex fidanzato ingombrante che dà saltuariamente dei colpi di coda, così, solo per il gusto di confondere le idee. Un tipo così, appena sente nell’aria che tu stai finalmente meglio, che sei in grado di ascoltare Killing Me Softly senza metterti a fissare il vuoto, che riesci a guardare una coppia che si bacia senza pensare: “Tanto non dura, vedrai che si lasciano”, ecco, in quel preciso momento decide che un sms non ha mai fatto del male a nessuno. Geppi Cucciari

Dopo tanti anni, lei lo ha cercato, si sono guardati e quando lui già immaginava una pioggia di rimproveri, lei lo ha abbracciato come si abbracciano due sopravvissuti alla stessa guerra. Fabrizio Caramagna

Non esiste l’uomo che cancella il numero di telefono di una donna. L’uomo prima o poi contatta tutte le sue ex. Fabrizio Caramagna

Un ex innamorato è qualcuno che ti conosce a fondo e ti ha voluto bene, e se questa non è un’ ottima base per l’amicizia, non so proprio cosa sia. Sydney Biddle Barrows

È così strano incontrare un ex. È come essere in un film straniero, e quello che dici faccia a faccia non ha niente a che vedere con i sottotitoli che scorrono sotto di te. Stiamo così attenti a non toccarci, anche se una volta dormivo incollata a lui nel nostro letto, come il lichene alla roccia. Siamo due estranei che conoscono ogni vergognoso segreto, ogni lentiggine nascosta, ogni pecca l’uno dell’altra. Jodi Picoult

Frasi sugli amori finiti

Accettare la fine di un amore richiede un’enorme forza di volontà. Quando chiudiamo una storia importante, è normale provare dolore, sofferenza: è un po’ come un lutto. Dovremo abituarci all’idea dell’assenza, della mancanza di una persona che non farà più parte della nostra vita. Purtroppo, anche gli amori da favola possono finire.