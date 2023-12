Fonte: iStock Le migliori frasi e gli aforismi sulla dieta

Donne e uomini in modo indistinto odiano la dieta. C’è chi ama mangiare bene, chi fa strappi alla regola, e c’è chi apprezza seguire un’alimentazione sana e genuina. Ma la parola “dieta” ha un sinonimo, ed è odio. Perché inevitabilmente evoca in noi una sensazione restrittiva, dove ci vengono tolti (o ridotti) tutti quei cibi che amiamo, come pasta, pane, cioccolato. DiLei ha raccolto le frasi divertenti sulla dieta, tra citazioni e aforismi che strappano una risata. E fanno riflettere: perché non abbiamo più scuse per non seguire la dieta. Purtroppo.

Frasi divertenti sulla dieta

C’è davvero qualcuno che ama seguire la dieta? Se ci sei, svelaci i tuoi segreti. Per tutti gli altri: la raccolta di frasi divertenti sulla dieta è un modo per ridere di un periodo tutt’altro che facile, che spesso crea malumori, genera stress e pure tensioni. Molte sono battute, è vero, ma lo sappiamo che dietro una risata si cela sempre un invito alla riflessione: perché, e dobbiamo proprio dirlo, mangiare fa bene al cuore e all’anima, non solo al palato.

Non sono a dieta. Solo che non mangio quanto vorrei. Linda Evangelista

Oh Dio, se non puoi farmi dimagrire, fa’ almeno che i miei amici ingrassino. Erma Bombeck

È più facile far cambiare religione a un uomo che fargli cambiare la dieta. Margaret Mead

Io ho un mio personale concetto di dieta: evito rigorosamente tutti i cibi che non mi piacciono. Milan Kundera

Lei: “È un po’ di tempo che mio padre e’ ossessionato dalla dieta”. Il dottore: “Beh, potrebbe essere positivo…”. Lei: “Prima di pesarsi si taglia la barba”. Origone

La prima legge della dieta: se ha un buon sapore, non va bene. Isaac Asimov

Seguo una dieta così ferrea che non mi lasciano neanche leccare un francobollo. Francis Scott Fitzgerald

Mi è piaciuto fin da subito quel tale. La prima volta che l’ho incontrato mi ha parlato di quando si era messo a dieta. “In tre mesi ho perso 12 chili”, mi disse. “Non male amico mio”, risposi. Lui mi guardò schifato, piantò gli occhi dentro ai miei e sbuffò: “Un inferno. Quando arriverà la mia ora dovranno retrodatare la mia morte di novanta giorni”. Gary Stone

Nel corso degli ultimi 15 giorni sono stato a dieta; quanto ho perso? 15 giorni. Mark Twain

Questa è la mia nuova dieta! Ciambelle! Uno mangia quattro ciambelle all’inizio dell’anno. Poi se non mangia niente per il resto dell’anno dimagrisce. Snoopy

Mia madre è maniaca delle diete. Ci tiene cos’ a stecchetto a casa che sono convinto che, una volta sepolto, sarò io ad andare a cercare i vermi. (Matteo Molinari

Sono a dieta permanente da almeno vent’anni. Ho perso in totale 345 kg. In teoria dovrei essere appesa a un braccialetto. Erma Bombeck

Le donne che si mettono a dieta con la stessa fiducia con cui probabilmente danno la seconda possibilità a lui. Fabrizio Caramagna

Da piccolo facevo la fame. Ora faccio la dieta. Sono cinquant’anni che non mangio. Pino Caruso

Le consolazioni spendono un sacco di soldi dal dietologo. Sono sempre magre. Stellario Panarello

A proposito di diete, un mio amico ha perso più di 60 Kg la settimana scorsa: sua moglie l’ha lasciato. Leopold Fechtner

Non mangiate niente che la vostra bisnonna non riconoscerebbe come cibo. Michael Pollan

Non è proprio una dieta, è più che sto cercando di spaventare il mio metabolismo! Carlo Gabardini

Ma vale poi la pena de soffrì lontano da ‘na tavola e ‘na sedia pensanno che se deve da morì? Nun è pe’ fa er fanatico romano; però de fronte a ‘sto campà d’inedia, mejo morì co’ la forchetta in mano! Aldo Fabrizi

Bene, domani comincio la dieta. Per non scombussolare il mio regime alimentare ho pensato di iniziare a farla solo mentre dormo. Poi si vedrà. Paquita

Dieta Valium per dimagrire. Agisce non perché ti calmi veramente l’appetito, ma perché la maggior parte del cibo ti cade per terra…”. (George Miller

“Eh, insomma, siamo qua…”. “Già”. “Quanto tempo che non ci si vede… sembra ieri…”. “Invece è oggi”. “Sa che la trovo bene?”. “Sono dimagrito, ho perso due chili”. “E come ha fatto? Si è tagliato le unghie dei piedi?”. Ale & Franz

Le diete sono come i calzini di Jon’s. Puzzano. Garfield

Perché dopo una giornata in cui niente è sicuro, e quando dico niente voglio dire n-i-e-n-t-e, una torna a casa e sa con certezza che aggiungendo al cioccolato rossi d’uovo, zucchero e latte l’impasto si addensa: è un tale conforto! Julia Child

La dieta di una nazione può rivelare più della sua arte o della sua letteratura. Eric Schlosser

Frasi divertenti sul cibo

Le frasi sul cibo ci insegnano un aspetto profondo e importante: l’alimentazione è un argomento spesso spinoso, perché, al di là delle nostre preferenze, tra dieta onnivora, vegana o vegetariana, tanti non hanno un rapporto positivo e sano con il cibo. Certo, le frasi divertenti sul cibo strappano una risata, oltre a trasmetterci un certo senso di urgenza: abbiamo davvero ancora scuse per non metterci più a dieta?

Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw

Un buon pasto deve iniziare con la fame. Proverbio francese

Se Dio avesse voluto che seguissimo passo dopo passo le ricette, non ci avrebbe dato le nonne. Linda Henley

Credo che chi è un artista sa fare bene qualunque cosa; cucinare, per esempio. Andy Warhol

Sono un buongustaio. Mi piace mangiare. Quando ho qualcosa che mi piace, tendo a mangiarne troppo. Questo è un piacere colpevole. Joel Robuchon

La vita è troppo breve e io sono italiana. Preferirei di gran lunga mangiare pasta e bere vino piuttosto che essere una taglia 0. Sophia Bush

Tutto ciò di cui hai bisogno è amore. Ma un po’ di cioccolata, di tanto di tanto, non fa male. Charles M. Schulz

Non hai bisogno di una forchetta d’argento per mangiare del buon cibo. Paul Prudhomme

La dieta è una guerra. E se la dieta è una guerra, io faccio l’obiettore di coscienza. Gino Bramieri

Non chiedere cosa puoi fare per il tuo paese. Chiedi cosa c’è per pranzo. Orson Welles

Ora di cena…non c’è altro nella mia vita? È questa la somma della mia esistenza? Vivo veramente solo per mangiare? Non sono proprio capace di fare altro? Bisogna che una volta o l’altra ci pensi. Snoopy

La differenza fra il nord e il sud del mondo è che se il nord ha fame è perché si è messo a dieta. Carlo Squillante

Penso che il cioccolato con moderazione non sia male per te, ma io mangio troppo. Mi dico che mangerò due quadrati e poi finirò per mangiare mezza tavoletta. Andrew Lucky

Dopo una buona cena ci si può scordare qualsiasi cosa, anche le proprie relazioni. Oscar Wilde

Penso a tutte quelle donne sul Titanic che hanno detto, ‘No, grazie’ al carrello dei dolci. E per che cosa? Erma Bombeck

Se esiste il dio dei golosi, le lasagne sono una sua invenzione. Difficile immaginare un piatto più ricco, appetitoso, ruffiano, seducente. Licia Granero

Tutta la felicità dipende da una piacevole colazione. John Gunther

Stanno a dieta tutta la vita e appena le lasci vogliono decine di milioni per gli alimenti. Maurizio Sangalli

I fatti principali nella vita umana sono cinque: nascita, cibo, sonno, amore e morte. EM Forster

Quando sono a dieta le lasagne mi parlano, le polpette mi guardano ed il cioccolato è seduto in treno di fronte a me. Fabrizio Caramagna

Il secondo giorno di una dieta e’ sempre piu’ facile del primo. Entro il secondo giorno hai smesso di seguirla. Jackie Gleason

Mangio quello che mi pare. Mi piacciono pane, formaggio e vino ed è ciò che rende la mia vita divertente e piacevole. Gwyneth Paltrow

Il frigo era stato svuotato di tutte le cose preferite da Dudley – bevande gassate e dolci, barrette di cioccolato e hamburger – e riempito invece di frutta e verdura e di quel genere di cose che lo zio Vernon chiamava “cibo per conigli”. Harry Potter e il calice di fuoco

I primi chili si perdono dove non si volevano perdere. Prima legge di Murphy sulle diete

Mia moglie è andata da un celebre dietologo; in due mesi ha perso 300.000 lire. Boris Makaresko

Molto spesso noi donne siamo grasse, ma voi uomini siete pesanti, e per questo mettersi a dieta non basta. Geppi Cucciari

Sposa qualcuno che sappia cucinare. L’amore passa, la fame no. Anonimo

Il dottor Dieta, il dottor Quiete e il dottor Gioia sono i migliori medici del mondo. Jonathan Swift

Uno non può pensare bene, amare bene, dormire bene, se non ha mangiato bene. Virginia Woolf

L’aspettativa di vita aumenterebbe a passi da gigante se le verdure verdi avessero un profumo buono come la pancetta. Douglas Larson

Frasi divertenti sul mangiare troppo

Mangiare troppo in concomitanza con le feste è praticamente un classico. Una fetta di Pandoro, una fetta di Colomba, il tiramisù della nonna, la lasagna della mamma… e così, un kg dopo l’altro, vediamo svanire mesi di pianificazione e di allenamenti. Con le frasi divertenti sul mangiare troppo, comprendiamo ancora una volta quanto tutto il mondo apprezzi l’arte di mangiare bene… ma talvolta in modo decisamente incontrollato.

La dieta è l’unico gioco in cui vinci quando perdi. Karl Lagerfeld

I libri più venduti sono: i libri di cucina e quelli di diete, che ti insegnano a non mangiare quello che hai appena imparato a fare. Slartibartfast

La vita è breve. Inizia dal dessert! Barbra Streisand

La dieta è un apostrofo rosa tra le parole “M’abboffo”. Lopezzone

Cara, carissima, adorata, voglio conoscerti meglio. Voglio comprenderti. Voglio sapere tutto di te. Cosa preferisci: carne tritata o cibo per cani in scatola? Snoopy

A volte è difficile fare la scelta giusta perché o sei roso dai morsi della coscienza o da quelli della fame. Totò

La speranza è una buona prima colazione, ma è una pessima cena. Francesco Bacone

Fare una buona insalata vuol dire essere un diplomatico brillante, il problema è identico in entrambi i casi: sapere esattamente quanto olio bisogna mettere assieme all’aceto. Oscar Wilde

Ammettiamolo, una bella torta al cioccolato cremosa può far molto; almeno per me. Audrey Hepburn

Soltanto gli idioti non sono buongustai. Guy de Maupassant

L’unico momento in cui si dovrebbe mangiare cibo dietetico è mentre stai aspettando che la bistecca si cuocia. Julia Child

Un buon metodo per dimagrire e’ spogliarsi nudi e mangiare davanti a uno specchio. Funziona sempre perché quasi subito vi sbattono fuori dal ristorante. Boris Makaresko

Io non sono una mangiona − sono un’esploratrice del cibo. Erma Bombeck

Frasi divertenti sulla bilancia

Cosa odiano le donne, ancor di più della dieta? La bilancia, ovviamente, perché ci mette di fronte ai nostri misfatti, ovvero ci fa capire – purtroppo – quanti kg abbiamo preso dopo un periodo di relax a tavola. Ed ecco che le frasi sulla bilancia fanno ridere, sì, ma ci terrorizzano anche, dobbiamo ammetterlo.

Invece di caricare foto di insalate, dovrebbero caricare foto della bilancia per verificare se queste diete sono davvero utili. Fabrizio Caramagna

Dignità: quello che perdi quando sali sulla bilancia. Fabrizio Caramagna

Immagini divertenti: Ho messo la bilancia in un angolo. E rimarrà lì finché non chiede scusa! Anonimo

Il cibo è una parte importante di una dieta bilanciata. Fran Lebowitz

Aforismi sulla dieta

Nel corso dei secoli scrittori, filosofi, poeti hanno scritto sul cibo. E c’è anche chi ha parlato della dieta, concentrandosi proprio sui benefici che apporta al nostro organismo, sia dal punto di vista fisico quanto psicologico. Nessuno di noi vuole rinunciare alla buona tavola: una raccolta di aforismi sulla dieta, però, può di certo aiutarci a comprendere il valore di questo periodo tanto odiato quanto temuto, ma sovente necessario per stare bene.