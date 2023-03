Frasi sugli angeli: protettori e custodi d’amore

Fonte: iStock Photos

Le frasi sugli angeli ci raccontano un fenomeno che tocca molte persone e che rappresenta l’aspetto più spirituale nella vita di ognuno di noi. Chi sono gli angeli? Pochi lo sanno, ma questo termine significa “messaggero”, ossia colui oppure colei che trasmette i messaggi di Dio agli uomini. Gli angeli dunque, secondo la tradizione, hanno un rapporto diretto con gli esseri umani.

Nella tradizione cristiana troviamo spesso la figura degli angeli custodi che hanno il compito di proteggere e guidare le persone, ma anche gli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Nel corso degli anni la figura dell’angelo è divenuta sempre più importante, svicolandosi in qualche modo dall’aspetto strettamente religioso per contaminare anche altri contesti. Basti pensare all’enorme successo dei film o dei libri fantasy che hanno per protagonisti proprio gli angeli.

Per chi crede negli angeli queste figure confortano e aiutano gli umani a superare le insidie terrene. Non solo: anche le persone possono essere considerate degli angeli quando sono d’aiuto e sostengono gli altri. Pensiamo ad esempio ai nonni, considerati degli angeli della famiglia per il loro importante contributo, ma anche a chi fa volontariato e a chi si spende senza riserve per gli altri. Infine in tanti sono convinti che alcune persone, dopo la morte, si trasformino in angeli per vegliare sulle persone care e guidarle attraverso gli ostacoli della vita.

Le frasi sugli angeli più belle, da collezionare, appuntare sul proprio diario e da condividere sui social per raccontare cosa significa l'amore incondizionato e la voglia di aiutare il prossimo, sempre.

Poesie sugli angeli

Le poesie sugli angeli sono tanto delicate quanto coinvolgenti. Rappresentano il tentativo, fatto dai grandi poeti, di raccontare queste figure amate da moltissime persone. In particolare Emily Dickinson ha scritto numerose poesie sugli angeli, provando a dare forma ad un pensiero tanto astratto quanto bello. I suoi scritti, ancora oggi, emozionano e fanno riflettere, così tanto da essere condivise dalle persone che credono fortemente nella presenza degli angeli al nostro fianco.

Non posso essere sola,

mi viene a visitare

una schiera di ospiti,

non sono registrati,

non usano la chiave,

non han né vesti, né nomi,

né climi, né almanacchi,

ma dimore comuni,

proprio come gli gnomi,

messaggeri interiori

ne annunciano l’arrivo,

invece la partenza

non è annunciata, infatti

non sono mai partiti.

(Emily Dickinson)

Io so bene che dentro la mia stanza

c’è un amico invisibile,

non si rivela con qualche movimento

né parla per darmi una conferma.

Non c’è bisogno che io gli trovi posto:

è una cortesia più conveniente

l’ospitale intuizione

della sua compagnia.

La sola libertà che si concede

è di essere presente.

Né io né lui violiamo con un suono

l’integrità di questa muta intesa.

Non non potrei mai stancarmi di lui:

sarebbe come se un atomo ad un tratto

si annoiasse di stare sempre insieme

agli innumerevoli elementi dello spazio.

Ignoro se visti anche altri,

se rimanga con loro oppure no.

Ma il mio istinto lo sa riconoscere:

il suo nome è Immortalità.

(Emily Dickinson)

Il suo volto era un letto di chiome,

Come fiori in un prato-

La sua mano era più bianca dell’olio

che bruciando alimenta le luci sacre.

La sua lingua era più tenera

dell’armonia che oscilla nelle foglie-

chi l’ascolta può rimanere incredulo,

ma chi ne fa esperienza crede.

(Emily Dickinson)

Chi non trova il paradiso quaggiù

non lo troverà neanche in cielo .

Gli angeli stanno nella casa

accanto alla nostra

ovunque noi siamo .

(Emily Dickinson)

Angeli vedi nella prima luce

tra la rugiada curvarsi,

Cogliere e volar via con un sorriso:

crescon per loro i fiori?

Angeli vedi quando il sole infuria

tra le sabbie roventi,

cogliere e volar via con un sospiro:

ed i fiori avvizziti con sé portano.

(Emily Dickinson)

L’anima dovrebbe sempre star socchiusa

perché ove il cielo chieda

non sia obbligato ad aspettare

o temendo di disturbarla

se ne vada, prima che lei faccia scorrere

il chiavistello nella porta

per scoprire che il cortese ospite,

il suo visitatore, non c’è più –

(Emily Dickinson)

Gli angeli aspettano soltanto di poterci dare

una mano quando ne abbiamo bisogno,

sono lì per farci compagnia

quando ci sentiamo soli,

ci sostengono nei momenti di difficoltà,

soprattutto gioiscono con noi quando ci capita

qualcosa di bello.

(Craig Warwick)

Voi, chi siete? Voi, opera prima felice,

beniamini del creato, profili di vette,

crinali di monti all’aurora dell’intera creazione,

polline della divinità in fiore,

articolazioni di luce,

varchi, scale, troni,

spazi di essenza, tumulto di sentimento

in uragani di entusiasmo, e d’un tratto,

ad uno ad uno, specchi, che la bellezza

emanata da voi riattingete nei vostri volti

(Rainer Maria Rilke)

Frasi sugli angeli protettori

La tradizione cristiana afferma che ognuno di noi, alla nascita, riceve un angelo custode pronto ad offrire il proprio aiuto e a fare da guida nelle difficoltà. A parlarne sono stati anche diversi uomini di Chiesa fra cui dei Papi. Ad esempio Papa Pio X degli angeli custodi disse: “Si dicono custodi gli angeli che Dio ha destinato per custodirci e guidarci nella strada della salute […] ci assiste con buone ispirazioni, e, col ricordarci i nostri doveri, ci guida nel cammino del bene; offre a Dio le nostre preghiere e ci ottiene le sue grazie”.

Non ha mai avuto alcun dubbio anche Benedetto XVI: “Cari amici, il Signore è sempre vicino e operante nella storia dell’umanità, e ci accompagna anche con la singolare presenza dei suoi Angeli, che oggi la Chiesa venera quali “custodi”, cioè ministri della divina premura per ogni uomo. Dall’inizio fino all’ora della morte, la vita umana è circondata dalla loro incessante protezione. E gli angeli fanno corona”.

Le frasi sugli angeli protettori e custodi delle persone svelano la forza di queste entità pronte a fare di tutto per proteggerci.

Dal momento della nascita l’uomo beneficia dell’assistenza di un angelo. (Tommaso d’Aquino)

Non potremmo nemmeno sopravvivere senza i nostri angeli custodi. (Elisabeth Kubler-Ross)

Il motivo per cui gli angeli possono volare è perché si prendono alla leggera. (G.K. Chesterton)

Ogni sera e ogni mattina ringrazia il tuo angelo custode per la pace e per la rigenerazione di tutte le cellule del tuo corpo, e per la gioia. (Dorie D’Angelo)

Sono il tuo angelo custode. Sono una parte di te. Sono qui per guidarti, amarti e proteggerti. Non devi nascondermi i tuoi sentimenti, perché sono anche i miei sentimenti. (Michelle Gordon)

Ciascuno ha un angelo custode accanto. Basta che tu agli angeli parli di quello che ti succede e loro capiscono al volo le cause. (Alessandro D’Avenia)

Prendi familiarità con gli angeli e osservali spesso nello spirito; poiché senza essere visti, sono presenti con te. (St. Francis Di Sales)

Amare per il gusto di essere amati è umano, ma amare per il gusto di amare è angelico. (Alphonse de Lamartine)

Una cosa che puoi dire sugli angeli custodi: fanno la guardia. Avvertono quando il pericolo si avvicina.

(Emily Hahn)

Quando ero bambino credevo in un angelo custode accanto a me. Ora credo di avercelo dentro. (Erri De Luca)

Sto cominciando a credere che ci siano angeli cammuffati da uomini che si fanno passare per tali e che abitano per un po’ sulla terra per consolarli e portare con loro verso il cielo le anime povere, esauste e tristi che erano pronte a perire qui sotto. (George Sand)

Angelo custode puro e luminoso, proteggimi mentre dormo stanotte. (Preghiera dell’angelo)

Possa il tuo angelo custode avvolgerti nell’amore, proteggerti, guarirti e guidarti dall’alto. (Mary Jac)

Gli angeli risplendono dall’esterno perché i loro spiriti sono illuminati dall’interno dalla luce di Dio. (Eileen Elias Freeman)

Troveremo la pace. Sentiremo gli angeli. Vedremo il cielo scintillare di diamanti. (Anton Pavlovich Chekhov)

Su questa terra ci sono angeli intorno a noi sotto sottili spoglie. (Lance Armstrong)

Gli angeli sono quelle persone che spuntano nella vita in un momento di bisogno e poi scompaiono senza lasciare traccia, dopo averci aiutato a superare un momento difficile. (Julia Butterfly Hill)

Quando i bambini guardano oltre il tuo viso e sorridono, forse stanno vedendo degli angeli. (Eileen Elias Freeman)

Sono io, io c’ero sempre, non ti ho mai lasciata, sono il tuo angelo custode. Credi davvero che tu eri senza di me fino ad ora? C’era una continuità tra noi, tu mi toccavi. (Paul Claudel)

Se mi fossi liberato dei miei demoni, avrei perso i miei angeli. (Tennessee Williams)

Gli amici sono angeli che ci sollevano dalle nostre cadute, quando le nostre ali non ricordano come volare. (Amaury Rodriguez)

Gli angeli sono creature di vapore e di schiuma, non hanno mani, non hanno piedi, hanno solo un sorriso incerto con del bianco attorno. (Daniel Pennac)

Io ho visto e incontrato angeli camuffati da persone ordinarie che vivono vite ordinarie.(Tracy Chapman)

Tutti abbiamo un angelo. Un custode che veglia su di noi. Non sappiamo che forma prenda. Un giorno è un vecchio, un altro giorno una ragazzina. Ma non fatevi ingannare dalle apparenze: possono essere feroci quanto un drago. Eppure non combattono le nostre battaglie, ma ci bisbigliano dal nostro cuore per ricordarci che siamo noi. È ognuno di noi che ha in mano il potere sui mondi che creiamo. Possiamo negare che i nostri angeli esistano. Convincerci che non possono essere reali. Ma loro si mostrano ugualmente… in posti strani… e in momenti strani. E parlano per bocca di uno qualunque dei personaggi. Quella urlante di un demone se devono. Sfidandoci. Incitandoci a combattere. (Sucker Punch)

Nessuno sa con precisione dove si trovano gli angeli, se nell’aria, nel vuoto, o nei pianeti: Dio non ha voluto che ne fossimo edotti. (Voltaire)

Raramente ci rendiamo conto che siamo circondati da ciò che è straordinario. I miracoli avvengono intorno a noi, i segnali di Dio ci indicano la strada, gli angeli chiedono di essere ascoltati. (Paulo Coelho)

Ci sono non solo gli angeli custodi, ma anche i demoni custodi. (Stanisław Jerzy Le)

Nella brama di ritrovare i suoi angeli perduti, l’uomo insegue ombre infernali. (Nicolás Gómez Dávila)

Angeli e demoni sono la stessa cosa, archetipi intercambiabili, una mera questione di polarità: l’angelo custode che ti ha aiutato a vincere la battaglia è visto dal tuo nemico come un demone distruttore. (Dan Brown)

Frasi angeli bambini e il loro amore

Gli angeli, secondo la tradizione, si nascondono fra di noi e il loro obiettivo è solo uno: regalarci amore. Un sentimento forte e incondizionato di fronte al quale ci sentiamo spiazzati. Il loro candore è simile a quello dei bambini, così tanto che spesso gli angeli vengono rappresentati proprio sotto forma di bimbi.

Sii gentile con gli sconosciuti, perché è la cosa più amorevole da fare. Inoltre, non si sa mai: potrebbero essere angeli. (Scott Curran)

Siamo angeli con una sola ala: possiamo volare soltanto abbracciati. (Luciano De Crescenzo)

Gli angeli trascendono ogni religione, ogni filosofia, ogni credo. In realtà gli angeli non hanno alcuna religione come noi la intendiamo. La loro esistenza precede ogni sistema religioso che sia mai esistito sulla Terra. (Tommaso d’Aquino)

Gli angeli che scendono, portano dall’alto, echi di misericordia, sussurri d’amore. (Fanny J. Crosby)

Che bello deve essere parlare la lingua degli angeli, dove non ci sono parole per l’odio e ci sono milioni di parole per l’amore! (Elias Freeman)

Gi angeli sono amore in movimento. Amore che non si ferma mai, che lotta per crescere, che sta al di là del bene e del male. (Paulo Coelho)

Raccogli una piuma e troverai un angelo. (Silvia Zoncheddu)

Gli angeli ci difendono: difendono l’uomo e difendono l’uomo-Dio, l’uomo superiore, Gesù Cristo, che è la perfezione dell’umanità, il più perfetto. (Papa Francesco)

Milioni di creature spirituali si muovono, non viste, sulla Terra, quando siamo svegli come quando dormiamo. (John Milton)

Al risveglio sopra il cuscino non so che piuma strappata all’ala di un angelo fuggitivo. (Gesualdo Bufalino)

Frasi sugli angeli volati in cielo

Quando qualcuno muore è sempre un grande dolore, soprattutto se quella persona era molto importante per noi. Cosa ci consola? Il pensiero che sia giunto in una nuova dimensione, diventando un angelo che veglia su di noi.