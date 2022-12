Frasi di Natale per amici: gli auguri dal profondo del cuore

Fonte: iStock Frasi di Natale per amici: citazioni e aforismi per i migliori auguri

Chi trova un amico trova un tesoro, è proprio così. Gli amici sono tra i doni più belli che la vita possa farci, e le festività natalizie ce lo ricordano ogni anno. Giorni speciali in cui non possiamo fare a meno di trascorrere indimenticabili momenti di relax e svago insieme ai nostri più cari amici, scaldati dal loro affetto e amore. E allora vediamo alcune delle più belle frasi di Natale per amici, per un augurio sincero, dal profondo del cuore.

Frasi natalizie brevi per fare gli auguri agli amici

Uno dei giorni più attesi dell’anno è senza dubbio il Natale. I bambini aspettano Babbo Natale che arriva con la sua slitta e le renne, con un sacco colmo di doni, da lasciare sotto l’albero dei più buoni. Anche gli adulti attendono con gioia questo sereno giorno di festa, per trascorrere il tempo con la propria famiglia o con gli amici, per un buon pranzo o una serata davanti al camino, accompagnati da un bicchiere di vino e una fetta di panettone.

L’atmosfera delle feste scalda il cuore, passare il Natale con gli amici è molto bello: vediamo alcune brevi frasi che DiLei ha scelto per te per l’occasione:

Senza i regali, Natale non sarebbe Natale. (Louisa May Alcott)

È nel dare che riceviamo. (Francesco d’Assisi)

È Natale ogni volta che permetti a Dio di amare gli altri attraverso di te. (Madre Teresa di Calcutta)

Il Natale è gioia, gioia religiosa, gioia di Dio, interiore, di luce, di pace. (Papa Francesco)

Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno. (Stephen Littleword)

I ricordi, come le candele, bruciano di più nel periodo natalizio. (Charles Dickens)

Il vero messaggio del Natale è che noi tutti non siamo mai soli. (Taylor Caldwell)

Natale non è tanto aprire i regali, quanto aprire i nostri cuori. (Janice Maeditere)

Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare. (Madre Teresa di Calcutta)

Una buona coscienza è un Natale perpetuo. (Benjamin Franklin)

A Natale tutte le strade conducono a casa. (Marjorie Holmes)

Quali profondi motivi di gioia ci riserva il Natale del Signore! (Papa Giovanni Paolo II)

Il Natale, bambini, non è una data. È uno stato d’animo. (Mary Ellen Chase)

È il Natale nel cuore che infonde il Natale nell’aria. (William Thomas Ellis)

Il nostro destino più vero è essere trasformati dall’amore. (Papa Francesco)

Natale è il giorno della gioia e della bontà. Possa Dio farti ricco di entrambi. (Phillips Brooks)

Auguri di Natale originali per stupire gli amici

Spesso le festività natalizie vengono considerate l’occasione ideale per rivedere vecchi amici che vivono lontano o che durante l’anno, per via dei mille impegni di lavoro e di famiglia, non riusciamo a vedere. Quale miglior giorno se non Natale o la Vigilia per fare un brindisi con i tuoi migliori amici e augurare “buone feste”.

DiLei ha raccolto alcune delle più originali frasi ideali per fare gli auguri ai tuoi amici speciali, usale per scrivere un biglietto d’effetto e fare la differenza:

Il Natale è la dolce stagione nella quale dobbiamo accendere nel nostro cuore il fuoco dell’ospitalità e la straordinaria fiamma della carità. (Washington Irving)

Babbo Natale viene di notte viene in silenzio a mezzanotte. Dormono tutti i bimbi buoni e nei lettini sognano i doni. Babbo Natale vien fra la neve, porta i suoi doni là dove deve. Non sbaglia certo: conosce i nomi di tutti quanti i bimbi buoni. (Filastrocca di Natale)

L’eccellenza di un dono consiste nella sua appropriatezza piuttosto che nel suo valore. (Charles Dudley Warner)

Fa bene tornare qualche volta bambini, e più che mai a Natale, visto che il suo potente fondatore era lui stesso un bambino. (Charles Dickens)

Nel corso del nostro anno triste e razionale, sopravvive una sola festività tra le antiche e allegre ricorrenze un tempo diffuse in tutto il mondo. Il Natale continua a ricordarci le epoche, pagane o cristiane, in cui invece di poche persone che scrivevano poesie, ve ne erano molte che le recitavano. (Gilbert Keith Chesterton)

Puoi capire molto di una persona da come gestisce queste tre cose: una giornata piovosa, un bagaglio smarrito e delle luci di Natale ingarbugliate. (Maya Angelou)

Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno. (Gianni Rodari)

Il Natale muove una bacchetta magica sul mondo, e per questo tutto è più dolce e più bello. (Norman Vincent Peale)

Frasi di Natale d’autore: le più tradizionali

Natale è bello per le tradizionali corse ai regali, per i pranzi di famiglia, ma anche per gli auguri e gli abbracci scambiati con i migliori amici. Quando impacchettiamo i nostri doni, spesso non sappiamo cosa scrivere sul biglietto, per non sembrare banali. E allora ecco alcune frasi d’autore per i migliori auguri di Natale per gli amici:

L’umanità è una grande e immensa famiglia. Troviamo la dimostrazione di ciò da quello che ci sentiamo nei nostri cuori a Natale. (Papa Giovanni XXIII)

Un Natale felice, felice, che ci riconquisti alle delusioni dei nostri giorni infantili; che possa ricordare al vecchio i piaceri della sua giovinezza; che possa trasportare il marinaio e il viaggiatore, a migliaia di chilometri di distanza, di nuovo al suo stesso lato del fuoco e alla sua tranquilla casa! (Charles Dickens)

La mia idea sul Natale, antica o moderna che sia, è molto semplice: amare gli altri. Pensateci un attimo, perché dobbiamo aspettare il Natale per iniziare? (Bob Hope)

Fa bene a momenti tornar bambini, e più che mai a Natale, ch’è una festa istituita da Dio fattosi anch’egli bambino. (Charles Dickens)

Natale è la stagione nella quale dobbiamo accendere il fuoco dell’ospitalità in casa e la cordiale fiamma della carità nel cuore. (Washington Irving)

Il Natale non è un tempo né una stagione, ma uno stato d’animo. Amare la pace e la buona volontà, essere pieni di misericordia, è avere il vero spirito del Natale. (Calvin Coolidge)

A Natale riceviamo in terra Gesù, Pane del cielo: è un cibo che non scade mai, ma ci fa assaporare già ora la vita eterna. (Papa Francesco)

Natale è la festa dell’infanzia. Abbiamo il diritto di domandarci se ci saranno ancora per lungo tempo notti di Natale, con i loro angeli e pastori, per questo mondo feroce, così lontano dall’infanzia, così estraneo allo spirito d’infanzia. (Georges Bernanos)

Colui che ha una grande ricchezza in se stesso è come una stanza pronta per la festa di Natale, luminosa, calda e gaia in mezzo alla neve e al ghiaccio della notte di dicembre. (Arthur Schopenhauer)

Ahimè, quel Natale era solo una festa domestica, una festa di dolciumi e balocchi. Perché gli adulti non cambiavano i loro cuori d’ogni giorno, non si abbandonavano all’estasi? Dov’era l’estasi? (David Herbert Lawrence)

Il Natale è evento di luce, è la festa della luce: nel Bambino di Betlemme la luce originaria torna a risplendere nel cielo dell’umanità e squarcia le nubi del peccato. Il fulgore del trionfo definitivo di Dio appare all’orizzonte della storia per proporre agli uomini in cammino un nuovo futuro di speranza. (Papa Giovanni Paolo II)

Era prossimo il Natale, in tutta la sua onestà cordiale e gioconda era la stagione dell’ospitalità, dell’allegria, della franchezza di cuore. L’anno vecchio s’andava preparando, come un filosofo dell’antichità, a chiamarsi intorno gli amici, e a morire dolcemente fra il suono delle feste e dei conviti. (Charles Dickens)

È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri. (Madre Teresa di Calcutta)

Frasi di Natale per sorella, la migliore amica

Una sorella spesso è come una migliore amica, la persona con cui si condivide tutto, gioie e dolori, lacrime e risate. Il rapporto tra sorelle sa essere davvero meraviglioso, e quale migliore occasione per celebrarlo se non il Natale? È la festa delle famiglie unite, dell’amore e della gioia di vivere e condividere.

Il 25 dicembre si celebra il Natale, per i religiosi è la festa che ricorda la nascita di Gesù. I cristiani vanno alla Santa Messa, pregano e cercano la benedizione. Le case sono addobbate con luci colorate, alberi di Natale e presepi: tutto è pronto per trascorrere delle piacevoli giornate con parenti e amici.

Le sorelle da piccole attendono la notte della Vigilia e faticano ad addormentarsi, aspettando Babbo Natale che porta loro i regali. Crescendo condividono ancora questo momento, per ritrovarsi a scambiarsi i doni sotto l’albero, un momento magico che due sorelle e amiche amano condividere. DiLei ha scelto alcune frasi dolci per il Natale:

Una candela di Natale è una bella cosa;

Non fa rumore,

Ma dolcemente offre se stessa. (Eva Logue)

Non fa rumore, Ma dolcemente offre se stessa. (Eva Logue) Il Natale viene a insegnarci come trovare la gioia di donare felicità e la gioia di essere gentile. (Gertrude Tooley Buckingham)

Non esiste nulla di così triste che lo svegliarsi la mattina di Natale e ricordarsi di non essere più un bambino. (Erma Bombeck)

Natale altro non è che quest’immenso

silenzio che dilaga per le strade,

dove platani ciechi

ridono con la neve. (Maria Luisa Spaziani)

Frasi natalizie divertenti per amici

Oltre alle frasi d’autore o ai pensieri più brevi e tradizionali per fare gli auguri, ci sono anche delle frasi di Natale divertenti, che possiamo dedicare ai nostri amici per fare degli auguri simpatici e originali.

Citazioni e aforismi sarcastici e ironici che, oltre a scaldare il cuore, sanno strappare un sorriso in un giorno così bello e importante come il Natale. Leggi di seguito quali frasi natalizie divertenti DiLei ha scelto per farti ridere in compagnia dei tuoi amici durante i giorni di festa:

A Natale son tutti più buoni. È il prima e il dopo che mi preoccupa. (Peanuts, Charles M. Schulz)

È venuto un angioletto e mi ha dato un biglietto. A carattere cubitale c’era scritto “Buon Natale”! (Filastrocca di Natale)

Ho smesso di credere a Babbo Natale quando avevo sei anni. Mia madre mi portò a vederlo in un grande magazzino e lui mi chiese l’autografo. (Shirley Temple)

Caro Babbo Natale, se vuoi ti preparo la vasca e la riempio di schiuma. Da che ti conosco hai sempre lo stesso vestito e in più vai in giro con sei renne… non profumerai certo di mughetto. Sotto le ascelle mi sa che ti cresce il muschio da mettere nel presepe. (Luciana Littizzetto)

Babbo Natale ce l’ha con me. Da piccolo invece dei regali mi lasciava un biglietto con su scritto: “Non esisto”. (Daniele Luttazzi)

Per regalo non chiedete a Babbo Natale di portarvi qualcosa. Chiedetegli piuttosto di portarsi via qualcuno. (Ellekappa)

Eravamo così poveri che a Natale il mio vecchio usciva di casa, sparava un colpo di pistola in aria, poi rientrava in casa e diceva: spiacente ma Babbo Natale si è suicidato. (Jack La Motta)

Comincia il rito dei Babbi Natali che penzolano dai terrazzi. Per me Natale è una festa se sul balcone di casa s’arrampica Ryan Gosling. (Selvaggia Lucarelli)

Le feste di natale servono soltanto a ricordarmi che non sopporto i miei parenti. Però, bisogna tenerseli buoni; altrimenti, quando muori, loro come foto sulla tomba mettono quella in cui stai facendo i gargarismi. (Daniele Luttazzi)

Babbo Natale ha avuto l’idea giusta: andare a visitare le persone solo una volta all’anno. (Victor Borge)

“Sai una cosa? Presto avremo un bambino”.

“Scherzi?”.

“No, avremo proprio un bambino: me l’ha detto il dottore, è sicuro. Sarà il mio regalo per Natale”.

“Ma a me bastava una cravatta!”. (Woody Allen)

“Scherzi?”. “No, avremo proprio un bambino: me l’ha detto il dottore, è sicuro. Sarà il mio regalo per Natale”. “Ma a me bastava una cravatta!”. (Woody Allen) A suo dire l’umanità si divideva in due grandi gruppi nemici fra loro: i presepisti e gli alberisti. “È una suddivisione – diceva lo zio – così importante che dovrebbe comparire sui documenti di identità, né più né meno di come appare il sesso e il gruppo sanguigno. Altrimenti può accadere che un disgraziato scopre, solo a matrimonio avvenuto,di essersi unito ad un essere umano di tendenze natalizie diverse”. (Luciano De Crescenzo)

Frasi di auguri di Natale al figlio

Quando si dice “una mamma per amica”: a volte genitori e figli hanno un rapporto che possiamo definire di amicizia. Spesso accade quando i genitori hanno i figli molto giovani, ma non è detto. Non è una questione esclusivamente di età, anzi: si creano dei legami che vanno oltre al tradizionale rapporto tra genitore e figlio, che diventano appunto quasi fraterni, di amicizia.

Quando si è genitori, è normale compiere tanti piccoli gesti quotidiani per dimostrare il proprio amore e affetto ai figli, azioni che hanno un solo obiettivo: far loro capire che mamma e papà sono sempre presenti, in qualsiasi momento e qualsiasi cosa accada. E allora vediamo alcuni pensieri che un genitore può dedicare al proprio figlio per Natale, tra i più profondi scelti da DiLei: