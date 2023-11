Fonte: iStock Le frasi più belle sull'ascolto e l'ascoltare

C’è un aspetto tra tutti che molti di noi tendono a sottovalutare, ovvero l’importanza dell’ascolto. La capacità di ascoltare non appartiene a tutti: molti si allenano con il tempo, altri rimangono concentrati su loro stessi, senza crescere e maturare. DiLei ha raccolto le frasi più belle sull’ascolto, citazioni e aforismi di autori, poeti, filosofi e psicologici che nel corso dei secoli hanno dedicato parte del proprio lavoro proprio a questo argomento: ascolto e comunicazione, che dà vita a un legame di interdipendenza.

Frasi sull’ascolto

Quanti di noi ascoltano davvero gli altri? Dopo aver parlato delle frasi sull’egoismo, è giunto il momento di approfondire un altro tema altrettanto importante, ovvero la capacità di fermarci davvero ad ascoltare gli altri. Non intendiamo solo la voce, un racconto, ma i pensieri, le riflessioni: questa abilità si può coltivare nel tempo, ricordandoci che dobbiamo essere pazienti e ascoltare le persone tanto quanto noi stessi.

La parola è d’argento, il silenzio è d’oro. Proverbio

Ascoltare, saper ascoltare, è difficile per il fatto che nella mente di chi compila e trasmette una comunicazione c’è sempre la presunzione che la sua comunicazione debba coincidere necessariamente e alla perfezione con l’interesse, l’intelligenza e la ricettività di colui a cui essa è destinata. Carlo Majello

Forse in futuro ci sarà un nuovo mestiere che avrà il nome di ascoltatore. Dietro compenso, egli offrirà ascolto all’Altro: si andrà dall’ascoltatore perché non c’è quasi più nessuno che sappia ascoltare l’Altro. Oggi perdiamo sempre più la capacità di ascoltare. La crescente focalizzazione sull’ego e la narcisizzazione della società rendono più difficile l’esercizio dell’ascolto. Byung-Chul Han

Talvolta ascolto le voci senza lasciarmi distrarre dalle parole che contengono. In quei momenti sono le anime che sento. Ciascuna ha la vibrazione che le è propria. Christian Bobin

Saper ascoltare non è tanto un segno di rispetto, quanto un segno di generosità, se non piuttosto un segno della propria attitudine alla filosofia. Pietro Tartamèlla

Avere qualcuno che ascolta è importante. Un essere umano non può tenersi dentro tutto. Quel che è accaduto va consegnato ad altri. Il passato, se rivelato, toglie peso, alleggerisce. Mauro Corona

Leggere e ascoltare appartengono alla medesima arte: quella di apprendere. Mortimer Adler

Tanti a questo mondo apprendono soltanto ascoltando se stessi o almeno non sanno apprendere ascoltando gli altri. Italo Svevo

La verità è tanto più difficile da sentire quanto più a lungo la si è taciuta. Anne Frank

L’uomo ha due orecchie e una bocca solo perché dovrebbe più ascoltare che parlare. Proverbio Danese

Diventare un buon ascoltatore non solo ti farà diventare una persona più paziente, ma migliorerà anche la qualità delle tue relazioni con gli altri. A tutti noi piace parlare con qualcuno che ascolti veramente quello che stiamo dicendo. Richard Carlson

Vedere e ascoltare i malvagi è già l’inizio della malvagità. Confucio

Non commetto mai l’errore di discutere con persone di cui non ne rispetto le opinioni. Edward Gibbon

Il silenzio è ornamento sicuro per un giovane in ogni circostanza, ma lo è in modo particolare quando, ascoltando un altro, evita di agitarsi o di abbaiare a ogni sua affermazione, e anche se il discorso non gli è troppo gradito, pazienta e attende che chi sta disertando sia arrivato alla conclusione; e non appena ha finito si guarda dall’investirlo subito di obiezioni. Plutarco

Uno degli strumenti migliori per persuadere gli altri è costituito dalle nostre orecchie: ascoltandoli. Dean Rusk

Vi sono coloro che agiscono senza capire il perché. Io non sono così. Ascolto molto per scegliere il meglio e agire di conseguenza. Confucio

Quando ascoltiamo qualcuno, ascoltiamo sempre il discorso di due persone: quello del nostro interlocutore e quello che noi facciamo a noi stessi mentre ascoltiamo. Vannuccio Barbaro

Se durante una riunione, qualcuno non dice una parola mentre gli altri stanno parlando, probabilmente quella persona è l’unica che stia ascoltando. Richard DeVos

La chiave per un buon ascolto non è la tecnica, è il desiderio. Fino a quando non vogliamo davvero capire l’altra persona, non potremo mai ascoltare bene. Steve Goodier

Ci vogliono due persone per dire la verità: una per parlare e l’altra per ascoltare. Henry David Thoreau

Tutte le cose sono state già dette, ma dato che le persone non ascoltano, occorre sempre ricominciare. André Gide

Nessuno è tanto perfetto da non avere bisogno qualche volta dei consigli di altri. Ed è uno sciocco senza rimedio colui che non li ascolta. Baltasar Graciàn

In un mondo pieno di frenesia e arrivismo, sono rimasti in pochi quelli che hanno la voglia di ascoltare il rumore di una piuma che cade. Fabrizio Caramagna

La maggior parte delle persone di successo che ho conosciuto sono quelle che ascoltano più di quanto parlano. Bernard Baruch

Ascoltare è davvero pericoloso, significa sapere, significa essere informato ed essere al corrente, le orecchie sono prive di palpebre che possano chiudersi istintivamente di fronte a ciò che viene pronunciato, non si possono proteggere da ciò che si presume stia per essere ascoltato, è sempre troppo tardi. Javier Marias

Se non si è ancora stati bastonati a sufficienza, e se non si è sofferto abbastanza, c’è anche un altro modo per svegliarsi: ascoltare. Anthony de Mello

Non ascoltiamo mai quando siamo desiderosi di parlare. Louise von François

Il mare non ha paese nemmeno lui, ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare, di qua e di là dove nasce e muore il sole. Giovanni Verga

Fulmine e tuono vogliono tempo, il lume delle costellazioni vuole tempo, le azioni vogliono tempo, anche dopo essere state compiute, perché siano vedute e ascoltate. Friedrich Nietzsche

La maggior parte delle persone parla senza ascoltare. Ben pochi ascoltano senza parlare. È assai raro trovare qualcuno che sappia parlare e ascoltare. Bruce Lee

Se l’ascolto critico indaga l’altro e cerca difetti ed errori, l’ascolto empatico lascia l’altro essere se stesso e cerca virtualità e potenzialità. Chi ascolta empaticamente non prepara le risposte mentre l’altro parla, non interrompe, se lo fa è per fare domande con l’intento di assicurare di avere veramente capito. Guido Crocetti, Rebecca Gerbi, Sofia Tavella

Non c’è prestito più grande che quello di un orecchio comprensivo. Frank Tyger

Il coraggio è quello che ci vuole per alzarsi e parlare; il coraggio è anche quello che ci vuole per sedersi ed ascoltare. Sir Winston Churchill

“Qual è la cosa di cui hanno più bisogno gli esseri umani?”. “Il desiderio sconfinato di essere ascoltati”. Eugenio Borgna

Non è mai facile ascoltare. A volte è più comodo comportarsi da sordi, accendere il walkman e isolarsi da tutti. È così semplice sostituire l’ascolto con le e-mail, i messaggi e le chat, e in questo modo priviamo noi stessi di volti, sguardi e abbracci. Papa Francesco

Ascoltare senza pregiudizi o distrazioni è il più grande dono che puoi fare a un’altra persona. Denis Waitley

Un’assurdità che una creatura ragionevole si vergognerebbe di scrivere, di dire, persino d’ascoltare, si può invece ascoltare cantata, o cantare con piacere, addirittura con una certa convinzione intellettuale. Aldous Huxley

Moltissima gente ha il furioso prurito di parlare di se stessa, e viene frenata solo dalla scarsa inclinazione degli altri ad ascoltare. William Somerset Maugham

Parlare è un bisogno. Ascoltare è un’arte. Goethe

La maggior parte della gente non ascolta con l’intento di capire; ascolta con l’intento di rispondere. Stephen R. Covey

Saper ascoltare significa possedere, oltre al proprio, il cervello degli altri. Leonardo da Vinci

Frasi sull’ascolto empatico

L’ascolto, ovviamente, implica l’abilità di entrare in empatia con gli altri, in sintonia con le persone che ci sono più vicine, così da metterci nei loro panni e comprendere davvero le sfumature dell’animo umano. Questa capacità sociale è estremamente rara, perché cogliere il significato di ogni frase non è per tutti.

Mi era talmente simpatica che avrei ascoltato i suoi silenzi per l’eternità. Carl William Brown

Quando colui che ascolta non capisce colui che parla e colui che parla non sa cosa stia dicendo: questa è filosofia. Voltaire

Nell’ascolto empatico bisogna essere in grado di allentare le difese e di rinunciare a parte delle nostre certezze. Da una parte è necessario sostenere l’emotività altrui e dall’altra evitare di proiettare sull’altro i nostri sentimenti, paure o desideri che siano. Carla Curina Cucchi e Maurizio Grassi

Aveva sempre sentito suo padre senza ascoltarlo. Ma dopo la sua morte lo ascoltava disperatamente senza poterlo sentire. Marthe Keller

L’ascolto non è un atto passivo, lo caratterizza invece una particolare attività. Io devo innanzitutto dare il benvenuto all’Altro, cioè approvare l’Altro nella sua alterità. Quindi gli offro ascolto. Ascoltare è un’offerta, un dare, un dono, aiuta l’Altro a prendere la parola. Non segue passivamente il discorso dell’Altro. Byung-Chul Han

Come c’è un’arte di raccontare, solidamente codificata attraverso mille prove ed errori, così c’è pure un’arte dell’ascoltare, altrettanto antica e nobile, a cui tuttavia, che io sappia, non è stata mai data norma. Primo Levi

Dai a ogni essere umano ogni diritto che pretendi per te stesso. Robert Green Ingersoll

Dio ci ha dato due orecchie ed una sola bocca per ascoltare almeno il doppio di quanto diciamo. Proverbio Cinese

Il solo modo per intrattenere certe persone è ascoltarle. Kin Hubbard

Come sentiamo, così vogliamo essere sentiti. Hugo von Hofmannsthal

La conoscenza parla, ma la saggezza ascolta. Jimi Hendrix

Sentire è facile perché esercizio dell’udito ma ascoltare è un arte perché si ascolta anche con lo sguardo, con il cuore, con l’intelligenza. Enzo Bianchi

Amo ascoltare. Ho imparato un gran numero di cose ascoltando attentamente. Molte persone non ascoltano mai. Ernest Hemingway

Gli dei hanno dato agli uomini due orecchie e una bocca per poter ascoltare il doppio e parlare la metà. Talete

Impara ad ascoltare, e trarrai profitto anche da quelli che parlano male. Plutarco

Gli uomini non si capiscono a vicenda. Ci sono meno pazzi di quanto si creda. François de La Rochefoucauld

La gente non ascolta, aspetta solo il suo turno per parlare. Chuck Palahniuk

Impariamo a parlare da piccoli, impariamo che parlare può cambiare tante cose, impariamo che parlando possiamo insegnare ma tutto questo lo capiamo ascoltando. Federico Mario Galli

Frasi sull’ascolto in amore e in amicizia

Sono molteplici i rapporti che fanno parte della nostra vita. Soprattutto, sono importanti i legami d’amore e d’amicizia. Cosa chiediamo alle persone? Di essere ascoltati, di essere supportati, di ricevere attenzioni. Allo stesso tempo, però, dobbiamo farlo anche noi nei confronti degli altri: le frasi sull’amore e sull’amicizia servono proprio a spiegarci questo.

Il primo dovere dell’amore è ascoltare. Paul Tillich

Chi sa ascoltare non soltanto è simpatico a tutti, ma dopo un po’ finisce con l’imparare qualcosa. Wilson Mizner

Avere la pazienza e l’umiltà di ascoltare con attenzione è un elemento fondamentale della curiosità, ed è il segreto per imparare. Arnold Schwarzenegger

Mi ascoltava. Ascoltava anche le mie pause, tutto, anche quello che non riuscivo a dire. Sedevamo lì, e io sapevo che questo si prova quando si è completamente accettati. Si siede accanto a un’altra persona e si viene capiti, tutto viene capito, e niente viene giudicato, e si diventa indispensabili. Peter Høeg

Chi ascolta attentamente l’autentica voce del cuore e della coscienza è illuminato dalla sua verità. Georg Hegel

Gli amici sono quelle rare persone che chiedono come stiamo, e poi aspettano di sentire la risposta. Ed Cunningham

Chi non comprende il tuo silenzio probabilmente non capirà nemmeno le tue parole. Elbert Hubbard

Noi siamo soliti considerare come buoni ascoltatori solo quelli che condividono le nostre opinioni. François de La Rochefoucauld

Alle donne piacciono gli uomini taciturni. Credono che ascoltino. Marcel Achard

La morte non è nel non poter comunicare, ma nel non poter più essere compresi. Pier Paolo Pasolini

Il modo in cui tu mi ascolti, mentre io ti parlo. Qualunque sia la cosa che sto per dirti, tu la vesti di luce. Fabrizio Caramagna

Non temere mai di dire cose insensate, ma ascoltale bene quando le dici. Ludwig Wittgenstein

Amare vuol dire soprattutto ascoltare in silenzio. Antoine de Saint-Exupéry

Frasi sull’ascolto di se stessi

Molto spesso non è importante solo saper ascoltare gli altri, ma anche se stessi. Ed è estremamente difficile, perché molti di noi non vogliono davvero farlo: i nostri più reconditi pensieri ci possono persino spaventare, e tutti noi abbiamo delle porte nella nostra mente che non apriamo mai. Ma dobbiamo ricordarci che ascoltare ci aiuta a crescere, a maturare: a stare bene.