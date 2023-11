Saper ascoltare le persone è un’arte. Un dono per noi stessi e per gli altri che deve essere coltivato. E tu, sai farlo? Scoprilo con il nostro test

Test: sai ascoltare davvero gli altri?

Quando le cose non vanno per il verso giusto, quando ci sentiamo stanche, sole e incomprese, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è solo circondarci di persone che si mettano all’ascolto senza giudizio. Confermi?

Questo accade anche quando siamo sopraffatte dalle novità, quando abbiamo bisogno di un consiglio per affrontare un grande cambiamento. E pure quando sentiamo la necessità di condividere un traguardo raggiunto o una gioia.

Del resto è confortante sapere che qualcuno a cui teniamo ha scelto di trascorrere parte del suo tempo per stare con noi, per ascoltare le nostre emozioni, i sentimenti, le esperienze e tutto ciò che ci appartiene. È un bisogno umano fondamentale, è qualcosa che ci unisce all’altro attraverso un filo invisibile ma indissolubile. Tutti abbiamo bisogno di raccontarci a chi ci sta intorno, ma tu sai ascoltare davvero gli altri? Scoprilo con il nostro test.

Nel caos e nel disordine dei giorni fermati. E mettiti all’ascolto

Lo abbiamo già detto: tutti abbiamo bisogno di raccontarci agli altri, di essere ascoltati per davvero e senza giudizio, soprattutto dalle persone che abbiamo scelto di fare entrare nella nostra vita.

Sembra una cosa così semplice e così naturale che non ha neanche bisogno di essere spiegata. Eppure perché ci sentiamo sempre più soli e incompresi? La verità è che l’ascolto, quello vero, si perde tra il caos e il disordine dei giorni, tra gli impegni professionali e personali che portiamo avanti con frenesia e tutti quegli automatismi che abbiamo creato per sopravvivere.

Ecco che allora, presi dai nostri problemi, dalle ansie, dalle preoccupazioni e dal tempo che sfugge, ci dimentichiamo di ascoltare gli altri, e di farlo per davvero. Salvo poi avere la pretese che le persone lo facciano con noi. Perché è solo di quello, che a volte, abbiamo davvero bisogno.

Lo facciamo inconsapevolmente, intendiamoci, senza neanche renderci conto di quello che ci stiamo perdendo. Lo facciamo tutte le volte che, distrattamente, chiediamo all’altro come sta, senza neanche renderci conto della risposta. E lo facciamo tutte quelle volte che per mancanza di tempo ci affidiamo a convenevoli frettolosi per tornare alle nostre cose.

È bene ricordare, però, che l’ascolto non solo fa bene agli altri, ma arricchisce anche noi stessi, e ci permette di creare delle relazioni solide, equilibrate e sicuramente durature. E tu, sai ascoltare davvero le persone che ti circondano? Scoprilo rispondendo alle domande del nostro test.

Test: scopri se sai ascoltare davvero gli altri

Una premessa è doverosa: ascoltare gli altri non vuol dire solo sentire le parole e i suoni emessi dalla bocca, né tantomeno limitarci alla semplice comprensione di ciò che ci viene detto. L’ascolto vuol dire empatia, comprensione, accettazione. E poi ancora supporto, accoglienza e fiducia. Tutte cose, queste, che consentono di creare dei rapporti profondi e duraturi basati sull’affetto sì, ma anche e soprattutto sulla reciprocità.

Prendersi del tempo da dedicare all’ascolto è un dovere, per noi stessi e per gli altri. Un’arte in grado di cambiare le relazioni e di influire sul benessere personale. Per ascoltare davvero gli altri è necessario fare un atto di grande altruismo per mettere a tacere i propri pensieri e le preoccupazioni e dedicarsi, esclusivamente, a chi abbiamo di fronte.

Come abbiamo anticipato, l’ascolto è un dono che si sta perdendo per tutti i motivi che abbiamo elencato precedentemente. Ma sono nostri il diritto di svilupparlo e perpetuarlo con le persone che fanno parte della nostra vita.

Se vuoi cambiare le cose, per te stessa e per le persone che ti sono accanto, allora non ti resta che ritagliarti qualche minuto del tuo tempo per rispondere alle domande del nostro test e per scoprire se sei davvero capace di ascoltare gli altri.