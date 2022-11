Chi è Melisa Raouf, la Miss che ha sfilato senza trucco

Fonte: Instagram Melisa Raouf, la modella senza trucco

La storia che vi raccontiamo oggi viene dall’Inghilterra e parla di bellezza, dentro e fuori, ma soprattutto di coraggio, imperfezioni e accettazione. È la storia di Melisa Raouf, una studentessa di scienze politiche che ha scelto di gareggiare per Miss Inghilterra, un concorso di bellezza femminile che si tiene annualmente nel Paese dal 1928.

Quello che ha reso la sua esperienza unica, e diversa da qualsiasi altra, è il fatto che la giovane di Londra ha scelto di mostrarsi sotto ai riflettori completamente priva di make up. Una decisione, la sua, che non solo le ha permesso di arrivare in finale, ma l’ha resa la prima finalista della storia del concorso a mostrarsi senza trucco.

Chi è Melisa Raouf

Tutti parlano di lei e della sua decisione, quella di mostrarsi al naturale, senza trucco né inganno. Lo fanno perché quella di Melisa non è solo una scelta personale, ma si traduce come un invito a prendere maggior consapevolezza di chi siamo, ma soprattutto di come siamo. Un’esortazione ad accettare e mostrare la nostra bellezza naturale, anche se questa presenta dei difetti, anche se non è perfetta come gli altri si immaginano.

Ed è proprio con la sua imperfetta unicità che Melisa Raouf si è conquistata un posto in finale. La ragazza, che si divide tra gli studi in scienze politiche e il lavoro come modella, è diventata la prima finalista di Miss Inghilterra a guadagnare l’ambita posizione senza trucco. “I difetti ci rendono quello che siamo ed è questo che rende ogni individuo unico”, ha dichiarato Melisa sui suoi social network dopo il traguardo raggiunto.

Ma chi è nella vita Melisa Raouf? Di lei sappiamo che è nata nel 2001 nel Sussex in Inghilterra e che compierà 21 anni il 28 novembre. Attualmente la ragazza vive e studia a Londra e si divide tra il King’s College della città e il lavoro da modella.

La sua storia è stata raccontata da diversi media nazionali e internazionali, perché proprio in quel gesto semplice e genuino, Melisa ha fatto qualcosa di straordinario.

Una bellezza imperfetta e unica

Raccontare la scelta di Melisa Raouf ci sembra ancora più significativo in questo periodo storico in cui tutti si affannano ad apparire più che a essere. Con la complicità dei social network, e di tutti i filtri che abbiamo a disposizione, sempre più persone cercano e ambiscono a una bellezza estetica perfetta e senza difetti.

Melisa Raouf, invece, ha scelto di andare controtendenza, allineandosi con il movimento del body positive e ai messaggi di accettazione che diffondiamo ogni giorno, normalizzando il suo aspetto e mostrandosi al naturale. “Per così tanto tempo, mi sono sentita come se non fossi mai completa senza trucco “ – ha scritto la modella – “Solo di recente ho accettato che quello che siamo dentro può splendere molto di più di qualsiasi make up”.

La decisione di gareggiare senza make up ha portato Melisa fino in finale. La modella si è aggiudicata il titolo di Miss Inghilterra Bare Face, mentre il concorso di bellezza è stato vinto dalla sua collega Jessica Gagen, una ragazza dagli splendidi capelli rossi che in passato, come ha lei stesso raccontato, è stata vittima di bullismo e che ora ha ottenuto il suo riscatto.

Entrambe le storie sono significative perché raccontano di donne normali che fanno cose straordinarie che passano dalla consapevolezza e l’accettazione di sé.