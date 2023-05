Fonte: Shutterstock gelato fatto in casa

Se c’è un dessert che mette d’accordo le persone di tutte le età, è sicuramente il gelato. Con la sua consistenza cremosa e la varietà di gusti pressoché infinita, il gelato è un piacere irresistibile da gustare tutto l’anno. Purtroppo, spesso per trovare una buona gelateria artigianale è necessario fare chilometri e non sempre riusciamo a spostarci solo per comprare un gelato. Ripiegare sul gelato confezionato non è certo la stessa cosa, sia in termini qualitativi che di gusto.

Si può sempre rimediare con il gelato fatto in casa, un’opzione a cui non si pensa spesso ma che, in realtà, è la più consigliata in questi casi. Fare il gelato in casa può sembrare un’impresa complicata, invece è molto più semplice di quanto si possa immaginare. Con la giusta attenzione e gli strumenti adatti, potrete ottenere un gelato cremoso e gustoso come quello della vostra gelateria preferita.

Vediamo come fare il gelato in casa buono come quello in gelateria, con e senza gelatiera. Preparatevi a seguire passo passo la ricetta, dalla scelta degli ingredienti alla preparazione della base, con consigli sull’utilizzo della gelatiera e sulla conservazione.

La scelta degli ingredienti

La scelta degli ingredienti è fondamentale per ottenere un gelato fatto in casa di qualità. In linea di massima, sono tre gli ingredienti fondamentali per la preparazione del gelato: il latte, la panna e lo zucchero, a cui si possono aggiungere uova o emulsionanti per addensare il composto.

In generale, per ottenere un gelato cremoso e gustoso il latte intero è la scelta migliore. Con il latte parzialmente scremato o scremato, otterrete un gelato meno grasso ma anche meno denso.

Anche la panna fresca serve a dare cremosità, ed è alla base della maggior parte dei gusti di gelato.

E poi c’è lo zucchero, che non può mancare per dare la giusta dolcezza. In linea di massima, è possibile utilizzare qualsiasi tipo di zucchero, ma i più indicati sono lo zucchero semolato bianco o lo zucchero a velo, che si sciolgono più facilmente.

A questi ingredienti, si possono aggiungere i tuorli d’uovo come addensante, che danno anche un gusto più intenso al gelato. In alternativa, i tuorli si possono sostituire con un addensante vegetale come la farina di carrube o la gomma di guar.

Per la personalizzazione dei vari gusti, servono frutta, cioccolato, vaniglia e aromi vari. Quello che bisogna ricordare è che la scelta degli ingredienti di qualità e di provenienza controllata è molto importante per la riuscita del gelato, quindi cercate di acquistare prodotti freschi e sicuri presso negozi specializzati o da produttori certificati.

La preparazione della base

Per ottenere un buon gelato fatto in casa è utile preparare una base neutra che servirà a creare tutti gli altri gusti. Si tratta di un gelato fiordilatte che può essere gustato così, al naturale, o addizionato con aromi e altri ingredienti e riprodurre le creme più comuni, come nocciola, stracciatella, pistacchio, caffè e altri.

La preparazione della base del gelato è una fase cruciale per ottenere un prodotto cremoso e gustoso al punto giusto. Esistono anche basi per gelato già pronte ma per un gelato artigianale al 100%, è meglio fare tutto in casa.

Gli ingredienti sono pochi e semplici: latte, panna e zucchero, da mixare con attenzione e precisione. Oltre al latte fresco, si può aggiungere una piccola percentuale di latte magro in polvere, per regolarizzare la quantità di proteine. Per ottenere un gelato di qualità costante, è necessario standardizzare il contenuto proteico del latte, cioè regolare la quantità di proteine presenti al valore desiderato. La standardizzazione delle proteine è importante perché influisce sulla texture e sulla cremosità del gelato. Una quantità eccessiva di proteine può rendere il gelato troppo denso, mentre una quantità insufficiente lo rende troppo morbido e privo di struttura.

Per poco più di 500 g circa di gelato fiordilatte, serviranno:

500 ml di latte fresco intero

100 ml di panna fresca

150 gr di zucchero

30 gr di latte magro in polvere

Gelato fatto in casa con la gelatiera

Prima di preparare la base del gelato, occorre raffreddare bene la gelatiera, in modo da averla già pronta alla giusta temperatura quando avrete pronto il composto.

A questo punto, mescolare il latte, lo zucchero e il latte in polvere in una casseruola e scaldare la miscela a fuoco medio, mescolando continuamente con una frusta, fino a quando lo zucchero si scioglie completamente.

Durante questa fase, è importante controllare la temperatura del composto, che non deve mai superare gli 85°. Quando non ci saranno più grumi, rimuovere il composto dal fuoco e aggiungere la panna, continuando a mescolare.

Una volta che la base del gelato si è raffreddata, può essere trasferita nella gelatiera, dove verrà lavorata per evitare la formazione di cristalli di ghiaccio e ottenere la consistenza cremosa e omogenea del gelato.

Questo processo di lavorazione può durare da 20 a 30 minuti, a seconda della quantità di gelato che si sta preparando e del tipo di gelatiera utilizzata. Più a lungo il gelato viene mantecato e più diventa denso.

Lasciate riposare il gelato in freezer almeno 4 ore prima di servirlo.

Ricetta gelato senza gelatiera

Si può preparare un buon gelato fatto in casa anche senza gelatiera, utilizzando un semplice robot da cucina o minipimer e osservando alcuni semplici accorgimenti.

Innanzitutto, è possibile utilizzare la tecnica che prevede di mescolare la base del gelato ogni 30-60 minuti durante la fase di congelamento. In questo modo, si evita la formazione di cristalli di ghiaccio e si ottiene una consistenza cremosa del gelato.

Per utilizzare questa tecnica, occorre preparare la base del gelato seguendo la ricetta scelta e poi versarla in un contenitore adatto al congelamento, meglio se in acciaio inox. Il contenitore va poi coperto con pellicola trasparente e posto in freezer.

Si può aggiungere un tuorlo montato con una piccola parte dello zucchero, fino a ottenere una spuma soffice. L’uovo va aggiunto al composto sul fuoco prima della panna.

Dopo circa 30-60 minuti, è possibile estrarre il contenitore dal freezer e mescolare la base del gelato con una frusta o con un mixer a immersione, per ottenere una consistenza omogenea. Il contenitore va poi rimesso in freezer e il processo va ripetuto ogni 30-60 minuti, per circa 3-4 ore, fino a quando il gelato non ha raggiunto la consistenza desiderata.

Per il gelato alla frutta, si può utilizzare la tecnica che prevede l’utilizzo di frutta fresca o surgelata. In questo caso, occorre frullare la frutta insieme alla panna e allo zucchero, fino a ottenere un composto omogeneo. Il composto va poi versato in un contenitore adatto al congelamento e posto in freezer, mescolando ogni 30-60 minuti come nella tecnica precedente.

È importante sottolineare che il gelato fatto in casa senza gelatiera potrebbe avere una consistenza diversa rispetto a quello fatto con la gelatiera, ma il risultato finale sarà comunque cremoso e, soprattutto, goloso.

Consigli per un gelato fatto in casa come quello della gelateria

Per fare il gelato in casa perfetto, ricapitoliamo alcuni consigli che possono aiutare a ottenere il massimo risultato.

Usare ingredienti di alta qualità : Il gusto del gelato dipende in gran parte dalla qualità degli ingredienti utilizzati. È importante utilizzare ingredienti freschi e di alta qualità, come latte intero, panna fresca, uova di buona qualità e frutta fresca di stagione.

: Il gusto del gelato dipende in gran parte dalla qualità degli ingredienti utilizzati. È importante utilizzare ingredienti freschi e di alta qualità, come latte intero, panna fresca, uova di buona qualità e frutta fresca di stagione. Scegliere la giusta proporzione tra latte e panna : La proporzione tra latte e panna può influire sulla consistenza e sul gusto del gelato. In generale, un’alta percentuale di panna renderà il gelato più cremoso e ricco, mentre una percentuale più bassa di panna lo renderà più leggero e meno calorico. La scelta della percentuale ideale di panna dipende anche dalla quantità di zucchero e altri ingredienti utilizzati nella ricetta.

: La proporzione tra latte e panna può influire sulla consistenza e sul gusto del gelato. In generale, un’alta percentuale di panna renderà il gelato più cremoso e ricco, mentre una percentuale più bassa di panna lo renderà più leggero e meno calorico. La scelta della percentuale ideale di panna dipende anche dalla quantità di zucchero e altri ingredienti utilizzati nella ricetta. Scegliere la giusta quantità di zucchero : La quantità di zucchero utilizzata nella preparazione del gelato dipende dal gusto personale. Si consiglia comunque di non esagerare per non compromettere la consistenza del gelato e la sua capacità di congelamento

: La quantità di zucchero utilizzata nella preparazione del gelato dipende dal gusto personale. Si consiglia comunque di non esagerare per non compromettere la consistenza del gelato e la sua capacità di congelamento Raffreddare il composto prima di congelarlo: Prima di congelare il gelato, è importante raffreddarlo completamente in frigorifero per almeno 4-6 ore.

Consigli per la conservazione

Il gelato fatto in casa si conserva in freezer a una temperatura di almeno -18°C. Per evitare la formazione di cristalli di ghiaccio e la perdita di gusto e consistenza, è consigliabile coprire il contenitore con un coperchio ermetico o della pellicola trasparente, evitando di lasciare spazio tra il gelato e il coperchio. Inoltre, è consigliabile consumare il gelato entro una settimana dalla sua preparazione, per evitare la perdita di freschezza e gusto. Infatti, il gelato fatto in casa senza l’utilizzo di conservanti o stabilizzanti potrebbe avere una vita più breve rispetto a quello acquistato in gelateria, quindi è consigliabile prepararlo in quantità adeguate al proprio consumo.