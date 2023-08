Come riconoscere il gelato artigianale in 7 mosse

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: iStock Come riconoscere il vero gelato artigianale

In estate, lo sfizio più gustoso è una buona coppa di gelato che rinfreschi il vostro pomeriggio, soprattutto dopo una giornata di mare trascorsa sotto un sole rovente. E poco importa se siete a dieta, uno strappo alla regola – meglio ancora se siete in vacanza – è sempre concesso. Per bontà e genuinità degli ingredienti, però, optate per un gelato artigianale: il suo sapore è imbattibile, e può persino far bene alla salute. Come riconoscerlo da quello industriale? Ecco 7 indizi che vi aiuteranno a non rimanere mai più fregati in gelateria.

Gelato artigianale o industriale?

Quando acquistate una vaschetta di gelato al supermercato, sapete bene a cosa andate incontro: si tratta di un prodotto industriale, ricco di conservanti e additivi che ne alterano inevitabilmente il sapore originale, e che non sempre è un’ottima scelta in fatto di salute – anche se consumarlo una volta ogni tanto non è certo un problema. Tutt’altra storia quando andate in gelateria. Sebbene alcuni utilizzino preparati industriali, non è certo difficile trovare squisiti gelati artigianali che facciano impiego di ingredienti freschi e genuini, ma anche di alta qualità.

Ciò che potrebbe rivelarsi non particolarmente semplice, soprattutto per chi non è esperto, è invece riconoscere un vero gelato artigianale da quello industriale. Bisogna fidarsi di quanto riporta l’insegna del negozio? Meglio indagare un po’ più approfonditamente, per evitare spiacevoli fregature e non rovinarvi il vostro dolcissimo (e guadagnatissimo) “strappo alla regola”. Vediamo allora quali sono i 7 segnali che vi riveleranno se quello che avete davanti agli occhi è davvero un prodotto artigianale oppure no.

Occhio al colore

La prima cosa da fare consiste semplicemente nell’osservare con attenzione il gelato. Fate scorrere lo sguardo sulle vaschette e controllate che il colore sia coerente con il gusto riportato sull’etichetta. Qualche esempio? Un buon gelato al pistacchio non potrà mai essere verde smeraldo, bensì avrà una sfumatura olivastra con tendenza al beige (d’altra parte, basterebbe ricordare come sono fatti i pistacchi per intuirlo). Scordatevi anche quel rosa fluo che caratterizza molti gelati alla fragola o il giallo che invece dovrebbe essere un gelato alla banana.

Nei prodotti industriali, viene fatto largo uso di coloranti per rendere il gelato più appetibile e riconoscibile. Ne va però del sapore genuino degli ingredienti di base, nonché del benessere del vostro organismo. Dunque, prediligete quei gelati che hanno colori più tenui, spesso caratterizzati da sfumature pastello, soprattutto se si parla di gusti a base di frutta. Con la lavorazione, infatti, questi ingredienti si ossidano un pochino e perdono parte della loro brillantezza. Ma dal momento che non è l’occhio a dover assaporare un buon gelato, potete anche soprassedere se il colore non è poi così vivace come immaginavate.

La temperatura è importante

Quante volte vi è capitato di assaggiare un gelato e rabbrividire (o addirittura di avere quella spiacevole sensazione di freddo sul palato)? Ebbene, con un prodotto artigianale di alta qualità non correrete più questo rischio: la sua temperatura è assolutamente ben bilanciata, non risultando così né troppo freddo né sgradevolmente tiepido – in questo secondo caso ve ne accorgereste facilmente anche ad un primo sguardo, dal momento che sembra essere più una mousse che un gelato.

Per ottenere un risultato ottimale, un buon gelataio sa equilibrare alla perfezione gli ingredienti e l’incorporazione dell’aria. Quest’ultima, se presente in quantità eccessiva, è un segnale dell’uso troppo abbondante di grassi e additivi stabilizzanti. Ricordate che c’è una leggera differenza di temperatura tra i gelati a base crema e quelli realizzati con la frutta (che tecnicamente vengono chiamati sorbetti): questi ultimi tendono ad essere sempre un po’ più freddi. Controllate anche il termometro nel banco frigo, la temperatura ideale dovrebbe essere compresa tra i -14° e i -16°C.

Niente cristalli, grazie!

Sempre con riguardo alla temperatura, verificate che non siano presenti cristalli di ghiaccio sul gelato. Un buon prodotto artigianale deve essere infatti morbido e liscio. In caso contrario, è probabile che sia stato conservato male oppure che sia stato sottoposto a sbalzi di temperatura. È anche possibile che si tratti di un gelato non fresco, realizzato con ingredienti di bassa qualità, o che la temperatura all’interno del banco frigo non sia impostata correttamente. Meglio lasciar perdere e cambiare gelateria.

Cremosità (ma non troppa)

Un buon gelato cremoso è artigianale? Dipende: se non è troppo oleoso e non tende ad attaccarsi al palato, allora la risposta è sì. Al tempo stesso, non deve essere troppo liquido. La consistenza giusta è una buona via di mezzo, una cremosità piacevole e non eccessiva – che sarebbe segno di una quantità troppo abbondante di grassi. Al palato deve rimanere fresco e leggero, senza lasciare una sensazione troppo prolungata in bocca.

Attenzione alle vaschette

Potrà forse sembrarvi bizzarro, ma un altro metodo infallibile per capire se un gelato è davvero artigianale consiste nel controllare bene le vaschette in cui è riposto. Se il prodotto è accumulato come una montagnetta e fuoriesce dal bordo, probabilmente è industriale. Se fosse artigianale, infatti, in poco tempo si scioglierebbe e finirebbe per sporcare i bordi esterni della vaschetta, nonché il banco frigo. In caso contrario, rimane bello solido per la presenza di addensanti chimici, più difficili da sciogliere.

Il sapore è tutto

Dopo aver preso in considerazione tutto ciò che è possibile vedere ad una prima occhiata, non resta che capire come dovrebbe essere il sapore di un gelato artigianale. Oltre alla cremosità, potete fare caso alla sua persistenza: il gusto non deve rimanere troppo a lungo in bocca, perché sarebbe un preoccupante segnale della presenza di ingredienti chimici. Inoltre, ciascun gelato deve avere il proprio sapore caratteristico, che si tratti di una crema o di frutta. Quelli industriali, tendenzialmente, si somigliano tutti perché vengono preparati a partire da una base comune.

Addio, sensazione di sete

Infine, una volta mangiato il vostro gelato, fate caso alla sensazione di sete che spesso ne consegue. Se avete proprio voglia di un bel bicchiere d’acqua, probabilmente quello che avevate tra le mani era un gelato industriale. Quello artigianale, infatti, non contiene molti grassi vegetali che, facendo più fatica a sciogliersi, lasciano una forte esigenza di bere. Anzi, in alcuni casi – soprattutto quando si tratta di frutta – è addirittura rinfrescante e dissetante.