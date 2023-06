Barbabietola rossa: sapete perché fa così bene?

Web writer freelance, scrive articoli SEO, testi per siti internet, social e altro. Vivo scrivendo per realizzare la mia idea di libertà.

Vuoi una verdura vivace e versatile da includere nella tua dieta? Le barbabietole rosse, con tutti i loro benefici, potrebbero essere quello che cerchi. Che tu le voglia mangiare arrostite, che le aggiunga all’hummus, che le trasformi in patatine fritte o che le inserisci semplicemente nelle tue insalate, le barbabietole rosse sono una scelta deliziosa e facile da preparare.

Sono amate per il loro sapore e aroma terroso, sono in grado di aggiungere un tocco di colore al tuo piatto ma, cosa più importante, le barbabietole posseggono anche un ricco profilo nutrizionale che le rende davvero un superfood.

Le barbabietole crude sono un vero e proprio concentrato di benessere. Sono una ricca fonte di fibre, manganese, rame e folato. In più, sono naturalmente povere di grassi e prive di colesterolo. Quindi, se stai cercando un alimento che possa darti importanti nutrienti senza aggiungere troppe calorie alla tua dieta, le barbabietole rosse sono sicuramente una scelta eccellente.

I benefici della barbabietola rossa

Un concentrato di nutrienti in un pacchetto a basso contenuto calorico: queste sono, in pratica, le barbabietole rosse. Una verdura che si distingue per il suo incredibile apporto nutrizionale, un alimento davvero prezioso per la tua salute.

Infatti, se consideriamo una porzione di 100 grammi di barbabietole rosse bollite, scopriamo al suo interno un vero e proprio pieno di nutrienti in sole 44 calorie e appena 0,2 grammi di grassi. Ecco quali:

Proteine , importanti per la crescita, la riparazione dei tessuti e la salute muscolare;

, importanti per la crescita, la riparazione dei tessuti e la salute muscolare; Carboidrati , che forniscono energia al corpo e svolgono un ruolo fondamentale nella funzione cerebrale;

, che forniscono energia al corpo e svolgono un ruolo fondamentale nella funzione cerebrale; Fibre alimentari , che supportano la salute digestiva e contribuiscono al senso di sazietà;

, che supportano la salute digestiva e contribuiscono al senso di sazietà; Folato , una vitamina essenziale per la produzione di globuli rossi e la salute del sistema nervoso;

, una vitamina essenziale per la produzione di globuli rossi e la salute del sistema nervoso; Manganese , un minerale coinvolto nella formazione ossea e nel metabolismo dei nutrienti;

, un minerale coinvolto nella formazione ossea e nel metabolismo dei nutrienti; Rame , un minerale che supporta la formazione dei tessuti connettivi e la funzione enzimatica;

, un minerale che supporta la formazione dei tessuti connettivi e la funzione enzimatica; Potassio che svolge un ruolo chiave nel mantenimento dell’equilibrio idrico e della funzione muscolare;

che svolge un ruolo chiave nel mantenimento dell’equilibrio idrico e della funzione muscolare; Magnesio , che contribuisce al corretto funzionamento del sistema nervoso e muscolare;

, che contribuisce al corretto funzionamento del sistema nervoso e muscolare; Vitamina C , un potente antiossidante che supporta il sistema immunitario e la salute della pelle;

, un potente antiossidante che supporta il sistema immunitario e la salute della pelle; Vitamina B6 , necessaria per il metabolismo energetico e la produzione di emoglobina;

, necessaria per il metabolismo energetico e la produzione di emoglobina; Ferro, un minerale essenziale per il trasporto dell’ossigeno nel sangue.

La barbabietola supporta il sistema cardiovascolare

Le barbabietole rosse sono state studiate per il loro potenziale benefico nel controllo della pressione sanguigna.

Il succo di barbabietola può abbassare sia la pressione arteriosa sistolica che quella diastolica, grazie all’alto contenuto di nitrati che si trasformano in ossido nitrico nel corpo.

Inoltre, le barbabietole sono ricche di vitamina B9 (folati), che contribuiscono a ridurre la pressione sanguigna. Tieni presente, però, che è importante consumare le barbabietole regolarmente per poter mantenere i benefici nel tempo.

Migliora le prestazioni sportive

Se sei appassionata di attività fisica o addirittura sportiva, potresti trovare interessante il fatto che la barbabietola rossa abbia effetti positivi sulle prestazioni atletiche. I nitrati presenti nella barbabietola rossa possono migliorare l’efficienza dell’ossigeno nei muscoli, consentendo una maggiore resistenza e una migliore performance durante l’esercizio fisico.

Ricorda che i livelli di nitrato nel sangue raggiungono il picco dopo circa 2-3 ore dal consumo di barbabietole o del loro succo; quindi, se vuoi un vero boost al tuo allenamento, mangia o bevi la rapa rossa un paio di ore prima dell’allenamento per sfruttarne al meglio i benefici.

Proprietà della barbabietola rossa: effetto antinfiammatorio

Le barbabietole sono ricche di betalaine, pigmenti che possiedono proprietà antinfiammatorie. Questo potrebbe avere effetti benefici su vari aspetti della salute, perché l’infiammazione cronica è associata a condizioni come obesità, malattie cardiache, malattie del fegato e cancro.

Il consumo regolare di succo di barbabietola riduce significativamente i marcatori di infiammazione, così come l’estratto di barbabietola, riduce il dolore articolare.

Sostegno alla funzione cognitiva

La barbabietola è ricca di boro, un elemento che è coinvolto nella produzione degli ormoni sessuali umani e che contribuisce all’aumento della funzione cerebrale e della capacità di concentrazione.

Questo è particolarmente importante per mantenere una sana funzione cerebrale e prevenire la demenza, che si manifesta attraverso sintomi come difficoltà di memoria, comunicazione e pensiero.

Gli effetti benefici della barbabietola rossa sulla funzione cognitiva sono attribuiti all’ossido nitrico e al boro presenti nel vegetale, i quali favoriscono il flusso sanguigno e sostengono la salute cognitiva nel corso degli anni.

Proprietà della barbabietola rossa

Oltre ai benefici sopra menzionati, la barbabietola rossa offre anche una serie di proprietà che la rendono un alimento da includere nella tua dieta quotidiana. Ecco alcune delle proprietà più interessanti della barbabietola rossa:

Ricca di antiossidanti

La barbabietola rossa è una fonte eccellente di antiossidanti, tra cui betalaine e vitamina C. Gli antiossidanti aiutano a proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi e possono ridurre il rischio di malattie croniche come il cancro e le malattie cardiache.

Fonte di fibre

La barbabietola rossa è ricca di fibre alimentari, che svolgono un ruolo importante nella salute digestiva. Le fibre possono favorire la regolarità intestinale, prevenire la stitichezza e promuovere la salute del microbiota intestinale. Inoltre, le diete ricche di fibre sono state associate a un minor rischio di obesità e malattie metaboliche.

Supporto al fegato

Grazie alla presenza di antiossidanti e composti fitochimici, la barbabietola rossa può svolgere un ruolo benefico nella salute del fegato. Alcune ricerche suggeriscono che la barbabietola rossa può favorire la detossificazione del fegato e ridurre il rischio di danni epatici.

Effetto diuretico

La barbabietola rossa può aiutare a eliminare i liquidi in eccesso dal corpo. Ciò può essere utile per le persone che soffrono di ritenzione idrica o che desiderano sostenere la salute renale.

Disintossicante naturale

Grazie a un gruppo di fitonutrienti chiamati betalaine, le barbabietole sono in grado di eliminare le tossine dannose presenti nel sangue, nella pelle e nel fegato, contribuendo in modo eccezionale al benessere complessivo dell’organismo.

In particolare, le betalaine presenti nella barbabietola offrono protezione al fegato, aiutandolo a contrastare i danni ossidativi e l’infiammazione. Di conseguenza, la barbabietola non solo favorisce il metabolismo, ma fornisce anche potenti proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e disintossicanti, rendendola un efficace detergente per il corpo e, allo stesso tempo, un alimento altamente nutriente.

Come includere la barbabietola rossa nella tua dieta

Le barbabietole sono molto versatili in cucina. Puoi cucinarle, ma anche mangiarle crude o conservarle sott’aceto. Che tu preferisca bollirle, grigliarle, cuocerle al forno o saltarle in padella, non c’è limite alla tua fantasia per variare i tuoi pasti.

Tieni presente, però, che la cottura delle barbabietole ti farà perdere alcuni dei loro nutrienti. Inoltre, più a lungo le cucini, più sostanze nutritive sfuggiranno. In particolare, il calore degrada le betalaine, uno dei nutrienti maggiormente presenti nelle barbabietole.

Per questo, il modo in cui cuoci la rapa rossa può fare la differenza.

Se vuoi preservare al meglio i preziosi nutrienti delle barbabietole, ti consigliamo di prepararle a vapore. In questo modo, potrai goderti tutte le loro proprietà senza perdere nulla di importante.

Più o meno simile è la cottura in forno delle barbabietole. Dopo averle sbucciate e tagliate a pezzi di dimensioni simili, ti basta metterle su una teglia per cuocerle al forno finché non saranno morbide. L’aroma e il sapore che sprigionano saranno semplicemente irresistibili.

Ma sapevi che puoi gustare le barbabietole anche crude? Sì, hai letto bene! Puoi aggiungerle alle tue insalate o servirle come contorno. Ricorda solo, in questo caso, di affettarle sottilmente in modo che siano più facili da masticare.

E che dire delle barbabietole sott’aceto? Le trovi in commercio, ma devi stare attenta che non contengano zuccheri e sodio in eccesso. Altrimenti, ti consigliamo di farle in casa. Come? Basta lessarle, affettarle e immergerle in una soluzione di acqua e aceto di mele con le spezie che preferisci.

E per le amanti dei succhi freschi, non possiamo non menzionare il succo di barbabietola. Puoi prepararlo facilmente utilizzando un estrattore o un frullatore potente. In questo caso, l’unico inconveniente è la perdita delle fibre, ma puoi comunque goderti tutti gli altri benefici.

Ricette con la rapa rossa

Ora che hai familiarità con i benefici e le proprietà della barbabietola rossa e hai capito come mangiarle, vogliamo darti alcune idee di ricette facili e veloci per sfruttare al meglio questo ortaggio salutare.

Insalata di barbabietola rossa

Taglia le barbabietole rosse a cubetti o falle a fette sottili e aggiungile alle tue insalate. Puoi abbinarle a ingredienti come rucola, noci, formaggio di capra e aceto balsamico per un’esplosione di sapore.

Purea di barbabietola rossa

Cuoci le barbabietole rosse, sbucciale e frullale fino a ottenere una consistenza cremosa. Aggiungi un po’ di aglio, olio d’oliva, succo di limone e sale per una deliziosa purea cruda da servire come contorno.

Chips di barbabietola rossa

Taglia sottilmente le barbabietole rosse e cuocile al forno fino a renderle croccanti. Puoi condire le chips con spezie come paprika, cumino o pepe nero per un tocco di sapore extra. Le chips di barbabietola sono ottime per un aperitivo salutare o da sgranocchiare mentre guardi un film.

Quando e come mangiare la barbabietola rossa

Indipendentemente dal modo in cui preferisci consumare le barbabietole, puoi sempre godere dei loro benefici. Tuttavia, le barbabietole crude sono il modo migliore per mantenere intatti tutti i nutrienti essenziali e le proprietà benefiche.

Se le preferisci calde e più morbide, puoi cucinare le barbabietole leggermente per mantenere un equilibrio tra gusto e valore nutrizionale.

Ricorda che una dieta equilibrata e varia è fondamentale per una buona salute. La barbabietola rossa può essere un’ottima aggiunta alla tua tavola, perché ha sapore, colore e numerosi vantaggi per la tua salute. Sperimenta con ricette diverse e lascia che questo superfood arricchisca il tuo regime alimentare.