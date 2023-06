Zanzariere, come prendere le misure e montarle

Fonte: iStock Zanzariere, misure e montaggio

Quando è tempo di estate, non possiamo proprio sottovalutare l’installazione delle zanzariere. Comode, pratiche e perfette per far circolare l’aria evitando spiacevoli inconvenienti, come l’ingresso di mosche e zanzare, o ancora vespe e calabroni. Con le zanzariere, possiamo prevenire, che ci piace sempre tanto. Ma come si misurano le zanzariere? E soprattutto come possiamo montarle? Il fai da te ci viene in aiuto, e se siete appassionati e avete tutto l’occorrente in casa, potete risparmiare davvero molto.

Cosa sono le zanzariere

Sono numerose le soluzioni in commercio pensate per eliminare definitivamente la presenza di insetti in casa in estate. Al netto di tutto, nessuno di noi vuole essere disturbato alla notte con il ronzio delle zanzare in sottofondo. Per non parlare dei morsi, che possono essere piuttosto fastidiosi. C’è, però, un’ottima notizia: tutto questo può essere evitato con l’ausilio delle zanzariere.

Generalmente, le zanzariere sono costituite da una rete a maglia: i fili sono estremamente sottili e ravvicinati, impedendo così l’ingresso di insetti nelle nostre abitazioni. Tuttavia, nonostante il sistema intricato di costruzione, le zanzariere non impediscono al flusso di aria di entrare, garantendo così un ambiente arieggiato e libero contro ogni insetto. Non avremmo potuto chiedere di meglio.

Le tipologie

Abbiamo visto che è un accessorio irrinunciabile per la nostra casa, soprattutto in estate. Prima di misurare le zanzariere, tuttavia, è bene comprendere alcuni dei principali modelli in commercio, così poi da fare una scelta più consapevole in fase di acquisto. Naturalmente, le zanzariere possono essere montate su porte e finestre.

Zanzariera su misura

In caso di finestre o di porte particolari o dalle misure “non standard”, consigliamo di propendere per zanzariere su misura. Ovviamente, bisogna prestare la massima attenzione alle dimensioni e alle misure stesse, così da comprendere il modello migliore sulla base delle proprie esigenze. In linea di massima, troviamo in commercio zanzariere verticali e zanzariere laterali. Quest’ultime sono ideali per balconi o porte-finestre.

Zanzariera a incasso

Un modello più costoso rispetto ad altre tipologie, in quanto è destinato, dopotutto, a edifici storici o case di lusso. Il motivo? Viene scelta perché si può nascondere il profilo di alluminio. Indubbiamente è una soluzione da valutare in base all’estetica dell’edificio.

Zanzariera a rullo

Da valutare troviamo anche il modello di zanzariera a rullo, particolarmente facile da montare, oltre a essere molto diffuso. Il sistema a rullo, inoltre, è disponibile in varie misure, così da poter trovare il migliore senza troppi problemi.

Zanzariera magnetica

Questa tipologia è praticamente la più economica in assoluto, ancor di più del modello a rullo: in breve, è composta da pannelli di poliestere che si possono applicare alle porte e alle finestre sfruttando delle fasce adesive.

Zanzariera motorizzata

Super intrigante è la zanzariera motorizzata, estremamente moderna e tecnologica: si apre e si chiude da sola attraverso l’ausilio di alcuni strumenti, come pulsanti, telecomandi o sensori di presenza.

Come misurare le zanzariere

Sebbene prendere le misure delle zanzariere sia “facile”, è purtroppo molto comune sbagliare. Sono due le misure principali da tracciare: altezza e lunghezza, avendo cura di specificare, in fase di acquisto, la misura finita o la misura vano. Partiamo subito con la differenza tra le due.

Misura finita : con misura finita, si riceve una zanzariera delle precise misure fornite;

: con misura finita, si riceve una zanzariera delle precise misure fornite; Misura vano: con misura vano, invece, la zanzariera presenta 2-3 mm in meno di base e altezza.

La regola principale da ricordare è che le misure fornite, nel dubbio, devono sempre essere più piccole. Il motivo? Nel caso in cui la zanzariera fosse troppo grande, non potremmo in alcun modo sfruttarla e avremmo speso anche (parecchi) soldi in più.

Larghezza

Iniziamo dalla larghezza: abbiamo bisogno di un metro per misurare la distanza da spalla finestra a spalla finestra. Naturalmente, non abbiamo fretta: dobbiamo svolgere questa operazione con la massima pazienza, perché l’obiettivo è di evitare qualsiasi errore, per esempio a causa del fuorisquadro, o ancora il cosiddetto “effetto cuscino”. La misura, dunque, va assolutamente presa in più punti. Al produttore, come sempre, va riportata la misura più bassa di qualche mm. La tolleranza da applicare, di solito, è intorno ai -2 mm.

Altezza

Per quanto riguarda l’altezza delle zanzariere, come dovremmo comportarci? In questo dobbiamo misurare l’altezza del vano finestra: come per la larghezza, abbiamo cura di prendere le misure in più punti, a destra e a sinistra. Anche in questo caso, infatti, potrebbe verificarsi il cosiddetto “fuorisquadro”. Può capitare di segnare due o tre misure diverse. Come comportarsi a questo punto? Semplice: abbiamo cura – sempre – di riferire la misura minore al produttore. Molto meglio intervenire su una zanzariera grande che piccola, in quanto potremmo gettare via i nostri soldi, perché dovrebbe essere totalmente rifatta.

Zanzariere fai da te: come realizzarle e montarle

Cosa ci occorre per montare la zanzariera in autonomia? Abbiamo ovviamente bisogno, prima di tutto, di alcuni strumenti, che ovviamente ci tornano utili anche per le misure, come il metro a nastro, il trapano, una vite e tasselli (dipende dalla tipologia di zanzariera), una pinza e un paio di forbici. Non dimentichiamo i dispositivi di protezione, come guanti e maschera protettiva. Nel caso delle zanzariere magnetiche, per esempio, non abbiamo alcun bisogno di ricorrere a fori, chiodi o trapani. Quindi parte del montaggio dipende dal modello scelto.

Invece di richiedere la costruzione al produttore, dopo aver preso le misure, possiamo anche realizzare le zanzariere da soli. Semplicemente abbiamo bisogno di applicarle sul telaio: avremo poi bisogno di praticare i fori nel telaio, proprio in corrispondenza con quelli nella parete, così da inserire le viti e riuscire a fissare il tutto nel modo migliore, evitando qualsiasi problema.

Per tagliare i pezzi di un telaio in alluminio, possiamo usare una sega piccola. I pezzi del telaio andranno poi assemblati con delle viti tra loro, avendo cura, in seguito, di stendere la rete sopra il telaio, ricoprendo l’area interna. Dobbiamo assolutamente fissarla: il risultato deve essere teso, e la rete non deve presentare pieghe. In caso di rete in eccesso, possiamo usare un cutter.

In seguito, dobbiamo posizionare il telaio sulla finestra e fissarlo, utilizzando viti, chiodi o supporti: il telaio deve risultare stabile, e dunque in questo caso dobbiamo verificare il tutto affinché si adatti correttamente. Non devono esserci, infatti, spazi o aperture, e il tutto deve essere fissato alla finestra. Infine, è bene sottolineare che ogni tipologia di zanzariera ha un montaggio diverso. Nel caso delle finestre pre assemblate dal produttore, è fondamentale leggere le istruzioni e seguirle alla lettera.