Infiltrazioni dalle finestre, come bloccare l’acqua

Fonte: iStock Infiltrazione d'acqua dalla finestra: come fare

L’installazione sbagliata o la semplice usura delle guarnizioni delle finestre può provocare spiacevoli infiltrazioni in casa: se quando piove vi capita di veder scorrere dell’acqua, è il caso di trovare il prima possibile una soluzione. Non si tratta infatti solamente di una questione estetica, bensì di un vero e proprio problema che può causare numerosi disagi, dalla formazione di muffa alle pareti all’aumento dei costi in bolletta per riscaldare casa. Scopriamo quali possono essere i motivi per cui avete delle infiltrazioni d’acqua e come risolverle efficacemente.

Infiltrazioni d’acqua alle finestre: le cause

Sta piovendo e vedete dell’acqua filtrare da sotto una finestra? Potrebbe trattarsi di un’infiltrazione, da riparare il prima possibile. Si tratta di un problema abbastanza comune, che può avere conseguenze piuttosto spiacevoli. Innanzitutto, infatti, l’acqua potrebbe rimanere a stagnare a lungo e provocare umidità all’interno della vostra casa, la quale è la prima responsabile della formazione di muffa sulle pareti. E sappiamo bene che la muffa, oltre ad essere difficile da rimuovere, è anche pericolosa per la salute, in particolar modo per chi ha problemi respiratori, per persone anziane e per i bambini.

Inoltre, se passa l’acqua può passare tranquillamente anche l’aria: ciò significa che in estate i condizionatori faticheranno molto di più per raffrescare l’ambiente, e in inverno dovrete tenere i riscaldamenti accesi più a lungo per raggiungere una temperatura abbastanza calda. Insomma, l’efficienza energetica della vostra casa ne risentirà moltissimo, così come le bollette da pagare. Come abbiamo visto, le infiltrazioni non sono dunque solamente un fastidio per l’acqua da pulire e per l’estetica dell’appartamento, ma un problema da risolvere senza alcun indugio.

Quali sono le più frequenti cause di infiltrazione dalle finestre? Se si tratta di infissi nuovi che lasciano entrare acqua già dalla prima pioggia, probabilmente il problema sta nell’installazione: in questo caso è necessario chiamare chi vi ha montato le finestre, per provvedere subito al ripristino. Se invece l’infiltrazione si presenta dopo molto tempo, ci sono diversi altri motivi da indagare. È possibile, ad esempio, che si siano rovinati i sigillanti che dovrebbero impedire l’ingresso dell’acqua dal telaio, o che le guarnizioni delle finestre siano ormai vecchie. Ancora, possono esserci delle sottilissime crepe o fessure che fanno entrare l’acqua.

Non bisogna infine sottovalutare eventuali problemi strutturali, per i quali tuttavia occorre chiedere l’aiuto di un esperto. Ad esempio, potrebbero esserci infiltrazioni dal davanzale della finestra o addirittura dal tetto: in quest’ultimo caso, se i drenaggi esterni sono intasati, è possibile che l’acqua si accumuli attorno al telaio di un infisso e infine riesca ad entrare. Non è dunque facilissimo individuare la causa di un’infiltrazione dalle finestre, e se non doveste riuscirci da soli è importante contattare un professionista. In alcuni casi, tuttavia, potete risolvere con un po’ di fai da te. Scopriamo come.

Come bloccare le infiltrazioni dal telaio

Un primo problema, come abbiamo visto, potrebbe riguardare il telaio: le guarnizioni, forse ormai troppo vecchie, non consentono più una chiusura stagna e lasciano passare l’acqua. Probabilmente avrete già notato altri segnali, che non avete colto in tempo. Ad esempio, le guarnizioni che iniziano ad usurarsi lasciano passare più umidità e quindi permettono la formazione di condensa sui vetri. Se avete notato un problema del genere, non aspettate che l’acqua inizi a filtrare dalla finestra e procedete subito con la sostituzione delle guarnizioni.

Come fare? Innanzitutto, usate una spatola per rimuovere le vecchie guarnizioni in silicone o in gomma. Ora applicate una base sigillante, sulla quale verrà posizionata la nuova guarnizione: fate ben attenzione a non lasciare buchi, altrimenti verrà meno la sua funzione isolante. Una volta prese bene le misure delle guarnizioni, tagliandole nel modo corretto, applicatele sopra la base e lasciate asciugare perfettamente. È una procedura da compiere in maniera accurata, sia per evitare ulteriori problemi di infiltrazioni che per non rovinare l’estetica delle vostre finestre.

Come bloccare le infiltrazioni dal vetro

È poi possibile che l’acqua entri in un punto tra il vetro e il serramento, soprattutto quando le finestre sono molto vecchie. La soluzione migliore, in questo caso, consiste nel cambiare completamente gli infissi: si tratta di una spesa notevole, che però vi consentirà di intervenire sia sulla parte estetica che su quella funzionale. Ne trarrete infatti un risparmio energetico importante, oltre a non avere più perdite d’acqua o fastidiosi spifferi freddi in casa. Naturalmente, non tutti possono permettersi di cambiare le finestre appena compare il problema.

In questo caso, si può tamponare efficacemente, prolungando la vita dei vostri serramenti di qualche anno, così da consentirvi di risparmiare un po’ per un intervento definitivo. Non dovrete far altro che applicare del silicone per sigillare le fessure tra il vetro e il serramento: usate una spatola per spalmare il prodotto nel punto (o nei punti) da cui passa l’acqua, stendetelo in modo uniforme e lasciatelo asciugare completamente. Meglio attendere una bella giornata per farlo, in modo da evitare che la pioggia rovini il vostro risultato.

Come bloccare le infiltrazioni dal muro o dal davanzale

Infine, se l’acqua filtra tra il muro e la finestra o al di sotto del davanzale, il problema è indubbiamente più serio. Possono esserci piccole crepe o fessure da riparare, oppure un vero e proprio deterioramento di parti del muro che rende la finestra meno solida nella sua installazione. Potete provare a risolvere, almeno momentaneamente, applicando del silicone nei punti in cui entra l’acqua, sapendo però che non si tratta di una soluzione definitiva. Usate una spatola per coprire le piccole falle, in modo da trattare il problema con urgenza.

Tuttavia, dovrete contattare un professionista per una consulenza più approfondita: probabilmente c’è bisogno di un intervento più complesso, che solo un esperto potrà portare avanti. Si tratta, d’altra parte, di risolvere un problema fondamentale. Non potete infatti lasciare che le vostre finestre non siano più stabili e isolate, facendo passare acqua e aria all’interno della casa. Purtroppo, vi costerà un po’: il silicone vi aiuterà per qualche mese, nel mentre che decidete il da farsi e, magari, in attesa dell’arrivo della bella stagione.