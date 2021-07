5 rimedi definitivi per dire addio alle zanzare (in casa e in giardino...

editato in: da

Il caldo porta con sé, non solo, molte più occasioni per stare all’aperto: grigliate, feste in piscina, cene e aperitivi in terrazzo, ma anche, purtroppo, tante zanzare. Gli ambienti umidi e caldi, infatti, sono ottimi per la riproduzione di questi fastidiosi insetti, possono sopravvivere ovunque, purché abbiano accesso all’acqua.

Solo perché la loro presenza è inevitabile, durante la stagione calda, non significa che devi soffrire di punture e fastidiosi ronzii: prendi in mano la situazione e proteggi la tua casa e il tuo terrazzo.

Oltre ad applicare delle regole di buon senso, come sostituire le luci esterne con lampadine di colore giallo che attirano molti meno insetti e eliminare sottovasi con acqua stagnante, puoi affidarti anche a dei rimedi specifici per contrastare le zanzare.

Gli spray, gli oli, candele, sono tutti repellenti validi ma temporanei oltre a essere anche un po’ fastidiosi, per via del loro odore poco gradevole e della sensazione unta che lasciano sulla pelle, per questo abbiamo pensato di consigliarti 5 rimedi definitivi per dire addio alle zanzare.

Lixada: lampada antizanzare luce UV – La più venduta, miglior prezzo

La lampada antizanzare Lixada è atossica, inodore e priva di sostanze chimiche, sfrutta una luce UV che attira le zanzare senza compromettere l’ambiente e la salute. Il design portatile e leggero e l’alimentazione con cavo USB, la rende molto comoda da portare in viaggio.

Offerta Lixada 2021 - Lampada antizanzare con luce UV, non tossica. Lampada con luce a LED, silenziosa e inodore è particolarmente adatta alla camera dei bambini e in luoghi in cui sono presenti animali domestici.

Racchetta elettrica antizanzare

La racchetta elettrica è un must have dell’estate, questo modello è dotato di una tensione di 4000 volt, ed è quindi più facile uccidere gli insetti una volta a contatto con la rete elettrificata. È uno strumento molto comodo e utile soprattutto all’aperto, per uccidere le zanzare durante una cena o un barbecue. La maniglia della racchetta è progettata per essere rimossa e può essere usata come una torcia LED autonoma.

FLASHVIN Racchetta Zanzare Elettrica. Racchetta elettrificata con una tensione di 4000 volt. Ottima per l’esterno è dotata di un doppio interruttore di sicurezza.

Repellente a ultrasuoni

Questo dispositivo a ultrasuoni è un repellente multi funzionale, è efficace, infatti, non solo contro le zanzare, ma anche sui topi, scarafaggi, ragni e formiche. Un’alternativa efficace quando non è possibile utilizzare repellenti chimici, insetticidi o veleni per non rendere inagibile, per molto tempo, il luogo da disinfestare.

Repellente Ultrasuoni. Repellente a ultrasuoni con un ottimo rapporto qualità prezzo. Silenzioso e facile da utilizzare.

Lampada antizanzare per interni

Stai cercando un rimedio sicuro, non tossico e silenzioso? Allora la lampada antizanzare elettrica è proprio quello che fa per te. Sfrutta una lampadina a emissione di luce ultravioletta con lunghezze d’onda di 365 Nm-400 Nm, attirando le zanzare. È il dispositivo adatto se in casa ci sono bambini e animali domestici perché non contiene repellenti chimici e non è elettrificato in nessuna parte.

Lampada Antizanzara Elettrica con Luce UV Dispositivo sicuro ed efficace, dotato di una luce ultravioletta per attirare e uccidere le zanzare.

Lampada antizanzare per esterno con ricarica USB

La lampada prodotta da Powbuzz è il dispositivo migliore da usare all’esterno o da portare in campeggio. Si ricarica con un cavo USB di tipo c. Può essere alimentato da computer, power bank e prese elettriche. È dotata di lampada UV incorporata che può essere utilizzata come luce notturna. La luce emessa dalla lampada antizanzare elettrica, attira gli insetti e la rete elettrica da 700 V li uccide. L’inserto di piastra adesiva intrappola gli insetti morti, favorendo una rapida pulizia.

POWBUZZ Lampada Antizanzare Elettrica, USB Zanzariera Elettrica da Interno ed Esterno Lampada a luce UV elettrificata, è un dispositivo efficace che può essere usato sia all’esterno, sia in casa.