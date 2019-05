Mamma: idee regalo fai da te

editato in: da

Manca davvero pochissimo alla Festa della Mamma 2019! Se sei a corto di idee regalo, ecco delle dritte per realizzare dei regali fai da te spendendo poco o nulla.

Festa della mamma: idee regalo da costruire

Ormai siamo quasi pronti per festeggiare le nostre mamme. Ho suggerito delle idee regalo economiche per la mamma ma potresti preferire un regalo fatto con le tue mani.

Il prossimo 12 maggio si celebra la Festa della mamma, una ricorrenza pensata per ringraziare tutte le figure materne d’Italia. Ciascuno può festeggiare questa giornata come meglio crede, ma sono sicura che tutte le mamme sapranno apprezzare un regalo realizzato con le proprie mani, con affetto e amore.

Se hai scelto di realizzare un piccolo lavoretto fatto a mano, o un bigliettino d’auguri speciale, ecco delle idee che potrebbero risvegliare la tua creatività ed aiutarti a realizzarlo.

Un collage di foto

Spenderai pochissimo e potrai realizzare qualcosa di unico, apprezzato da ogni mamma. Compra una cornice e realizza un collage con le vostre foto più belle. Puoi incollarle in modo disordinato, in modo ordinato oppure aggiungere delle decorazioni alle foto realizzate con la tecnica del decoupage o con dei pennarelli colorati. Se la tua mamma ama le piante, puoi aggiungere al tuo collage di foto anche delle foglie e dei fiori essiccati. Il risultato sarà bellissimo.

Braccialetti, collane, bijoux

È divertente realizzare dei bracciali o delle collane con perline e fili colorati. Se ti piace questa tecnica puoi realizzare un nuovo bijoux utilizzando perline o prodotti simili.

Un filmato: la vostra storia

Nell’era della tecnologia, non può mancare un ricordo indelebile del vostro tempo passato insieme. Raccogli le vostre foto più belle e montale in un filmato. Sarà bellissimo rivedere quei momenti insieme!

Biglietto d’auguri speciale

Anche il biglietto di auguri può essere realizzato interamente da te. Procurati dei cartoncini colorati (li puoi acquistare in cartoleria per pochi euro), ritagliali, piegali a metà e decorali come preferisci. Puoi inserire al suo interno una foto che amate e completare il biglietto con una dedica speciale per la tua mamma, o con una dolce poesia.