Come pulire i pennelli e gli strumenti per il make up nel modo giusto

Fonte: iStock Come pulire i pennelli per il make up

Pulire i pennelli e gli altri strumenti che utilizzate per il make up, come spugnette e piumini, è un passaggio fondamentale: con l’uso quotidiano, su di essi possono accumularsi residui di prodotti, polvere, germi e batteri decisamente nocivi per la salute della pelle. In genere, una pulizia al mese è sufficiente, ma se puntate al top e i vostri accessori sono di buona qualità potete ripetere l’operazione anche ogni due settimane. Vediamo alcuni trucchetti da adottare per avere strumenti sempre pronti all’uso.

Come pulire i pennelli per il make up

Tra gli accessori più utilizzati in assoluto per il make up ci sono i pennelli: ne esistono di tantissimi tipi, ciascuno adatto alla stesura di prodotti diversi, dal fondotinta all’ombretto passando per la cipria, il blush e persino il rossetto. Chi ama truccarsi sa bene che è davvero impossibile fare a meno di un buon set di pennelli, possibilmente di alta qualità e con setole naturali. Per far sì che durino più a lungo e siano sempre come nuovi, è importante pulirli con cura e poi riporli nella loro custodia, in modo che le setole non possano rovinarsi. Scopriamo alcuni metodi per la pulizia dei pennelli da trucco.

Pulire i pennelli trucco con il sapone

Sebbene in commercio si trovino diversi prodotti specifici per la pulizia dei pennelli per il make up, è possibile scegliere tra alcune alternative decisamente più economiche e naturali. La prima è il sapone di Marsiglia, un ingrediente davvero molto versatile che viene utilizzato per pulire praticamente qualsiasi cosa. Se non lo avete a disposizione, potete sostituirlo con qualche goccia di shampoo delicato. Come procedere? Innanzitutto, bagnate le setole del pennello facendo scorrere un po’ di acqua calda su di esse, tenendole rivolte verso il basso.

Versate quindi qualche goccia di sapone di Marsiglia (o di shampoo delicato) sulle setole, massaggiandole delicatamente con movimenti circolari per pulirle a fondo. A questo punto non vi resta che sciacquare bene il pennello, sempre tenendolo rivolto verso il basso e lasciando scorrere sulle setole abbondante acqua calda. Per evitare che l’umidità possa rovinare i vostri pennelli, ricordate di lasciarli sempre asciugare all’aria prima di riporli. Vi basta posarli su un asciugamano o su un panno di cotone fin quando non sono completamente asciutti.

Pulire i pennelli trucco con l’alcol

Un metodo decisamente più rapido, utilizzato soprattutto dai make up artist quando hanno bisogno di passare da un prodotto all’altro, consiste nel pulire i pennelli con l’alcol. Grazie al suo potere disinfettante, garantisce un’igiene accurata anche nel caso in cui gli strumenti da trucco siano condivisi con altre persone. Dovete solamente versare qualche goccia di alcol su un dischetto di cotone e strofinarci sopra le setole del pennello, con movimenti circolari. Con un secondo dischetto imbevuto d’alcol, finite di pulire le setole tamponandole sino alla loro attaccatura. Vi serviranno solo pochi minuti per l’asciugatura e i vostri pennelli saranno nuovamente pronti all’uso.

Pulire i pennelli trucco con il bicarbonato

Il bicarbonato di sodio è uno degli ingredienti naturali più utili nelle pulizie domestiche ed è presente praticamente in ogni casa. Sapevate che può essere usato anche per i pennelli da trucco? Come prima cosa, preparate un bicchiere in cui versare due cucchiai di bicarbonato diluiti in un po’ di acqua fredda, fino a creare un composto cremoso. Sistematevi i pennelli all’interno, in modo che le setole siano ben coperte dalla crema: se sono particolarmente sporchi, aggiungete anche qualche goccia di detersivo per piatti. Dopo aver lasciato agire per mezz’ora, strofinate bene il bicarbonato tra le setole e risciacquate abbondantemente con acqua calda. Infine, poggiate i pennelli su un asciugamano finché non saranno completamente asciutti.

Come pulire le spugnette

Le spugnette sono accessori utilissimi per applicare correttamente il fondotinta, ma devono essere sempre ben pulite per evitare che residui di prodotto possano rovinarle. Senza contare che, se non igienizzate periodicamente, possono catturare polvere, germi e batteri dando vita a infezioni cutanee. Per pulire correttamente la vostra spugnetta, mettetela a bagno in acqua calda con qualche goccia di detersivo per piatti. Lasciatela in ammollo per una decina di minuti, quindi strofinatela delicatamente per eliminare ogni residuo di trucco. Ora non vi resta che sciacquarla per bene, strizzandola un po’ per rimuovere il sapone, e lasciarla asciugare su un panno in cotone per almeno un giorno.

Come pulire i piumini da cipria

Anche questi accessori andrebbero puliti regolarmente. Il procedimento è lo stesso da seguire per i pennelli e le spugnette: potete quindi usare del sapone di Marsiglia o un po’ di shampoo delicato, oppure del detergente neutro o del detersivo per piatti. Anche in questo caso, i piumini di buona qualità resistono bene alla pulizia e possono essere utilizzati molte volte mentre quelli più economici rischiano di durare molto meno. Ricordate sempre di lasciarli asciugare completamente prima di riporli, per evitare che l’umidità possa rovinarli.

Come pulire le spazzole per il dry brushing

La spazzola per il dry brushing è ormai diventata un must have per la beauty routine quotidiana del viso (e non solo). Per questo motivo andrebbe lavata periodicamente, così da evitare che si rovini. Per igienizzarla, inumiditela con dell’acqua calda e poi passatela sopra una saponetta di Marsiglia o di altro tipo: massaggiate bene le setole e risciacquate abbondantemente. Lasciate quindi asciugare la spazzola all’aria prima di riporla nella vostra trousse.

Come pulire la trousse

E a proposito di trousse, quando l’avete pulita l’ultima volta? A nulla serve avere strumenti igienizzati alla perfezione se poi li riponete in un contenitore sporco, su quale si sono depositati non solo polvere e batteri, ma anche residui di prodotti. Se la vostra trousse è in tessuto, potete metterla direttamente in lavatrice lavandola con un ciclo delicato, seguendo le istruzioni riportate in etichetta. In alternativa, vi basterà tenerla a bagno in acqua calda con un po’ di sapone di Marsiglia, strofinando bene all’interno per eliminare ogni traccia di sporco.

Se la trousse è invece in plastica, vi serviranno solo pochi istanti per farla tornare a splendere come nuova. Armatevi di una spugnetta bagnata, versateci sopra qualche goccia di detersivo per piatti e strofinatela bene sulle pareti interne e su quelle esterne, insistendo eventualmente sulle macchie più ostinate. Quindi sciacquate abbondantemente con acqua tiepida e asciugate con un panno di cotone. Potete anche lasciarla asciugare all’aria, poggiata sopra un asciugamano.