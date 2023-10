Devi traslocare e non sai come gestire bene tutto in modo da evitare dimenticanze o danni? La parola chiave è organizzazione, ecco qualche trucchetto

Come organizzare un trasloco senza fatica

Cambiare casa è sempre un’avventura emozionante, ma porta con sé un compito davvero gravoso: il trasloco. Alzi la mano chi non ha dovuto farlo almeno una volta nella vita, ritrovandosi tra decine di scatoloni colmi all’inverosimile (magari senza sapere il loro contenuto). Ebbene sì, traslocare è un vero incubo. E dal momento che non se ne può proprio fare a meno, non resta che trovare un modo per rendere il tutto più facile. La parola chiave è organizzazione: vediamo insieme come organizzare un trasloco senza spendere grandi cifre e senza complicarsi troppo la vita.

Trasloco: fai da te o con una ditta?

Se devi organizzare un trasloco, hai davanti a te due opzioni: risparmiare con il fai da te, facendoti aiutare da qualcuno che abbia un camioncino o una macchina piuttosto capiente, oppure rivolgerti ad una ditta specializzata. La prima opzione è sicuramente quella che ti farà spendere meno, ma occorre un’ottima pianificazione per evitare problemi. Ecco alcuni consigli:

Non ridurti all’ultimo momento, organizza tutto con largo anticipo per non ritrovarti con l’acqua alla gola.

Chiedi aiuto ad un amico o a un parente assolutamente affidabile per evitare “bidoni” all’ultimo minuto.

Procurati una quantità giusta di scatoloni o ordinali online. Meglio di più che di meno!

Fai scorta di nastro adesivo e di giornali per avvolgere gli oggetti fragili.

Procurati dei porta vestiti per trasportare gli abiti più delicati.

Trasloco fai da te: come organizzarsi

La scelta più economica è quella di “fare da soli”. Sicuramente sarà un dispendio di energie e dovrai affrontare un periodo un pò stressante, ma con la giusta organizzazione puoi realizzare un trasloco perfetto senza troppa fatica. Come? Segui questi consigli:

Parti dalla cantina o dalla soffitta : in genere in queste stanze si conservano molti oggetti inutili riposti in un angolo da anni. Approfittane per fare una scelta e liberati di tutto quello che non ti serve più o che non usi. Puoi provare a venderli nei vari gruppi e siti di usato. Se il tuo comune lo permette, organizza una “svendita” direttamente nel giardino di casa tua. Perderai un solo pomeriggio e potrai guadagnare dei soldini liberandoti di un sacco di oggetti per te inutili. Se c’è qualcosa a cui sei particolarmente affezionato, puoi sempre andare di riciclo creativo: è incredibile come tanti vecchi mobili e oggetti rimasti a prendere polvere per anni possono trasformarsi in qualcosa di nuovo e bellissimo.

Se invece deciderai di affidarti ad una ditta specializzata in traslochi spenderai un po’ di più, ma potrai prendertela decisamente con più calma in quanto penseranno loro a tutto e ti forniranno anche le scatole.

Ditta di traslochi: come sceglierla?

Ovviamente la scelta della ditta per organizzare il trasloco deve essere ponderata e non lasciata al caso. Non tutte le aziende sono uguali e non tutte lavorano nello stesso modo. Un paio di mesi prima di traslocare, richiedi diversi preventivi, informati bene sui servizi offerti e sull’eventuale assicurazione in caso di danni o smarrimento. Inoltre è importante assicurarsi che il personale non solo si occupi del trasporto da una casa all’altra, ma rimonti anche la maggior parte dei mobili. Non vorrai certo ritrovarti a doverlo fare da sola? In questo modo, dovrai preoccuparti solamente di organizzare le scatole e il loro contenuto.

A proposito: come dice il proverbio, fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio. Dal momento che lascerai tutti i tuoi oggetti più preziosi nelle mani di una ditta di traslochi, c’è sempre la possibilità che qualcosa vada perduto e tu non te ne accorga prima di molto tempo. Per questo motivo, prepara tu stessa gli scatoloni e tieni una lista aggiornata di tutto quello che vi inserisci. Porta la lista con te nella casa nuova, e utilizzala al momento di tirare fuori i tuoi oggetti dalle scatole: man mano, potrai spuntare tutto ciò che rimetti al proprio posto, così da capire in fretta se manca qualcosa.