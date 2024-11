In cosa consiste la pulizia dei fiori artificiali in stoffa e come lavarli: a cosa dobbiamo prestare attenzione e i trucchi più economici e facili

Fonte: iStock Fiori

Potremmo disquisire per ore sulla scelta tra fiori freschi e fiori artificiali: rappresentano comunque un modo per ravvivare la casa. E per chi è allergico, la possibilità di prediligere i fiori artificiali in stoffa è una possibilità concreta di portare un pizzico di natura nei propri ambienti. Possiamo acquistare persino fiori artificiali bellissimi, adatti anche a chi ha il cosiddetto “pollice nero”: ebbene, questo prodotto necessita comunque di manutenzione, quindi dobbiamo pulirli ogni tanto. Ma come pulire e lavare i fiori artificiali in stoffa? I nostri consigli.

Le tecniche per pulire i fiori finti

Non facciamo l’errore di credere che sia facile pulire i fiori finti: questa operazione, in effetti, potrebbe rivelarsi più complessa del previsto. I fiori sono amati da tutti, ma non sempre è possibile prendersene cura nel tempo con il giardinaggio: ecco perché molte persone propendono per quelli artificiali. Le tecniche per pulire i fiori finti sono diverse: scopriamole tutte.

Come rimuovere la polvere in eccesso dai fiori finti

I fiori artificiali in tessuto sono i più delicati da pulire. La prima cosa da fare, in effetti, è semplice: non possiamo lavarli se non abbiamo rimosso la polvere in eccesso. In tal caso abbiamo la possibilità di usare il phon per rimuoverla, ma non solo.

Il trucco del phon

Sì, proprio così. Il trucco del phon è sempre affidabile (persino per rimuovere la polvere dai caloriferi): in questo modo siamo assolutamente certi di eliminare qualsiasi traccia di sporco. Possiamo impostare il phon su un getto d’aria fredda e a bassa potenza (molto importante da ricordare), per poi passarlo delicatamente sui fiori a distanza di circa 20-30 cm. L’aria rimuoverà la polvere senza danneggiare i petali. Questa soluzione è super veloce e pratica, ideale per chi non ha molto tempo da dedicare alla cura dei fiori artificiali ma vuole comunque assicurarsi che non accumulino troppa polvere. Per ottenere lo stesso effetto del phon, possiamo anche usare una bomboletta ad aria compressa (sì, quelle che di solito sfruttiamo per rimuovere la polvere dalla nostra tastiera).

Uno spolverino o pennello da trucco

In alternativa al phon, abbiamo la possibilità di usare uno spolverino in microfibra (oppure un pennello da trucco). Possiamo spolverare i nostri fiori con movimenti delicati, prestando attenzione a tutte le pieghe dei petali. Questa operazione ci consente di non danneggiare il tessuto ed è consigliata soprattutto per i fiori artificiali con dettagli minuziosi, realizzati con grande cura (e che quindi necessitano di maggiore attenzione da parte nostra).

Spray antistatico

Per piante e fiori artificiali, in commercio troviamo anche dei comodi spray antistatici che prevengono l’accumulo di polvere: basta spruzzare leggermente sui fiori una volta puliti per mantenerli perfetti a lungo. Consigliamo assolutamente di farlo: basta poco per avere fiori finti perfetti in ogni occasione.

Come lavare i fiori artificiali in stoffa

Dopo aver rimosso la polvere dai nostri fiori artificiali in stoffa, possiamo anche lavarli, un procedimento che consigliamo di fare una volta al mese. Anche in questo caso non occorrono sostanze particolari, anzi: possiamo usare sapone neutro o aceto, ciò che abbiamo in casa.

È meglio optare per un metodo di pulizia delicato ed efficace, come preparare una soluzione a base di acqua e sapone neutro: possiamo spruzzare la soluzione sui fiori, per poi asciugarli con un panno in cotone. Un altro consiglio che diamo è di controllare sempre le istruzioni del produttore, o magari consultare un professionista per capire come evitare di rovinare i fiori artificiali.

Come mantenere i fiori artificiali

Sono un’alternativa ai fiori freschi, ma questo non significa che non necessitino di cure. Per mantenere un effetto duraturo nel tempo, infatti, dobbiamo seguire alcuni accorgimenti, come pulizia regolare, lavaggio occasionale e molto altro. Abbiamo visto il trucco del phon e dell’aria compressa per la polvere: facciamolo almeno una volta a settimana. Anche per quanto riguarda il lavaggio, cerchiamo di non esagerare mai con l’acqua, o la stoffa potrebbe rovinarsi.

Un consiglio indispensabile per mantenere la bellezza dei fiori artificiali è di non posizionarli ai raggi diretti del sole, così come vicino ai termosifoni o comunque a dispositivi che emanano calore, che potrebbero danneggiare il materiale nel corso del tempo. Se vogliamo rinnovare il loro aspetto, usiamo degli spray specifici, per dare una bella “rinfrescata”: i fiori appariranno lucidi come un tempo. L’idea in più per proteggerli dalla polvere, molto in voga negli ultimi anni, è di mettere i fiori artificiali in piccole campane di vetro.

Come profumare i fiori artificiali in stoffa?

Vogliamo profumare i nostri fiori artificiali in stoffa? In commercio esistono tantissime soluzioni per rendere ancora più piacevole e naturale la loro presenza in casa, per esempio usando degli appositi spray profumati, da realizzare con qualche goccio di olio essenziale, o un olio profumato a nostra scelta. Possiamo mescolare in un flacone spray 100 ml di acqua distillata con 10-15 gocce del nostro olio essenziale preferito (come lavanda, rosa, gelsomino, limone) e aggiungere alcool alimentare (vodka) o aceto bianco. Dopodiché, per quanto riguarda l’applicazione, non dobbiamo fare altro che spruzzare il composto a una distanza di circa 20-30 cm per evitare di inumidire troppo la stoffa e lasciare asciugare all’aria per qualche minuto. Ripetiamo l’operazione una volta ogni due settimane, o comunque quando sentiamo che il profumo sta svanendo.

Fiori artificiali, l’idea giusta per arredare casa

Sono spesso preferiti ai fiori recisi, soprattutto per una questione di comodità e praticità: abbiamo visto che la manutenzione è ben poca, quindi sono adatti per chi ha il cosiddetto pollice nero. Un fiore artificiale viene definito di qualità quando la sua bellezza è dovuta alle rifiniture accurate: i petali sono ben assemblati, e persino le nervature delle foglie vengono delineate con abile maestria. Ovviamente, vengono realizzati in tantissimi materiali, come carta, legno, tessuto, seta, o ancora plastica. Quelli in seta si riconoscono per un tocco davvero piacevole, oltre che per la bellezza: ci sono addirittura i fiori artificiali real touch, che però hanno spesso un costo elevato. Tutto dipende da noi, anche se in ogni caso rimangono sempre un’ottima soluzione per arredare casa e portare un pizzico di natura, che mette sempre di buonumore.