Panni in microfibra, spugnette e stracci, come lavarli e igienizzarli

I panni in microfibra, le spugnette da cucina e gli stracci per le pulizie sono alleati indispensabili per mantenere la casa splendente. Spesso però dimentichiamo che anche questi strumenti di pulizia necessitano di cure e attenzioni. Utilizzandoli ogni giorno per rimuovere sporco e germi, accumulano a loro volta batteri, cattivi odori e residui di detersivo.

Una corretta pulizia e igienizzazione di panni, spugne e stracci è fondamentale non solo per una questione di igiene, ma anche per farli durare più a lungo ed evitare di spargere nuovamente lo sporco in giro per casa.

Perché è importante lavare panni in microfibra, spugnette e stracci

Panni in microfibra, spugne e stracci vengono utilizzati per eliminare polvere, unto e germi dalle superfici, ma durante l’uso trattengono tutto lo sporco al loro interno. Pensiamo ad esempio a una spugnetta da cucina: rimane spesso umida e intrisa di residui di cibo, creando l’ambiente ideale per la proliferazione di batteri. Allo stesso modo, un panno in microfibra che passa su varie superfici raccoglie polvere, germi e magari tracce di detergenti. Se non li laviamo correttamente, la volta successiva che li usiamo rischiamo di spargere nuovamente germi e sporco invece di pulire davvero.

Oltre all’aspetto igienico, c’è anche un motivo pratico: strumenti puliti funzionano meglio. Un panno in microfibra libero da residui mantiene la sua capacità di attirare la polvere e lucidare le superfici senza graffiarle. Una spugna ben igienizzata è più efficace nel sgrassare piatti e piani di lavoro, senza rilasciare cattivi odori.

Con quale frequenza lavarli per evitare batteri e cattivi odori

Stabilire una giusta frequenza di lavaggio per panni, spugne e stracci è essenziale per tenere sotto controllo germi e odori. Ecco alcuni consigli:

I panni in microfibra possono essere riutilizzati molte volte, ma lavarli spesso ne garantisce l’efficacia. Un panno in microfibra utilizzato per spolverare ambienti poco sporchi potrebbe essere lavato dopo 2-3 utilizzi; al contrario, i panni usati per pulire cucina e bagno (superfici che vengono a contatto con cibo, grasso o germi) andrebbero lavati dopo ogni sessione di pulizie o almeno un paio di volte a settimana.

In pratica, se usi un panno microfibra per asciugare il lavello o pulire i fornelli ogni giorno, mettilo a lavare a fine giornata o ogni due giorni per prevenire l’accumulo di batteri e l’insorgere di odori sgradevoli. L’importante è anche far asciugare bene il panno dopo ogni uso: appendilo aperto in un luogo aerato, così da non rimanere umido a lungo (l’umidità favorisce i cattivi odori e la muffa).

Per quanto riguarda stracci e strofinacci per le pulizie, anche qui la regola è la stessa: lavaggi frequenti. Gli strofinacci da cucina (quelli usati per asciugare le mani o le stoviglie, o per pulire i ripiani) idealmente dovrebbero essere cambiati e lavati ogni giorno o ogni due giorni, perché assorbono molta umidità e residui alimentari.

Gli stracci per il pavimento o per spolverare vanno lavati dopo ogni utilizzo intenso: ad esempio, dopo aver passato lo straccio umido sul pavimento di tutta la casa, è bene sciacquarlo e metterlo in lavatrice. Se invece lo usi solo per togliere un po’ di polvere in una stanza, potresti riutilizzarlo un paio di volte prima del lavaggio, purché sia ben asciutto e non visibilmente sporco. Anche qui, annusa e osserva: se il panno emana cattivo odore o presenta macchie ostinate, meglio lavarlo subito.

Metodi naturali per igienizzare senza prodotti chimici aggressivi

Non serve ricorrere a candeggina o altri detergenti chimici forti per avere panni e spugne igienizzati. Esistono diversi metodi naturali e casalinghi efficaci per eliminare la maggior parte di germi e cattivi odori, utilizzando ingredienti economici e presenti in tutte le case. Vediamone alcuni:

Acqua bollente e aceto bianco: l’aceto bianco è un potente alleato naturale contro batteri e odori. Per igienizzare le spugne da cucina , puoi far bollire un pentolino d’acqua, toglierlo dal fuoco e aggiungere 1 bicchiere di aceto bianco . Immergi la spugnetta in questa soluzione e lasciala in ammollo finché l’acqua non si raffredda (almeno 15-30 minuti). L’aceto aiuterà a eliminare gran parte dei microbi e soprattutto a neutralizzare gli odori sgradevoli. Dopo l’ammollo, sciacqua bene la spugna con acqua corrente e strizzala. Questo metodo è ottimo anche per strofinacci e stracci : riempi un secchio o una bacinella con acqua calda e aceto (puoi usarne mezzo bicchiere per qualche litro d’acqua) e lascia i panni in ammollo per mezz’ora, poi risciacqua. L’aceto, oltre ad essere antibatterico naturale, funge da ammorbidente ecologico , quindi i tessuti usciranno morbidi e senza residui di calcare.

l’aceto bianco è un potente alleato naturale contro batteri e odori. Per igienizzare le , puoi far bollire un pentolino d’acqua, toglierlo dal fuoco e aggiungere . Immergi la spugnetta in questa soluzione e lasciala in ammollo finché l’acqua non si raffredda (almeno 15-30 minuti). L’aceto aiuterà a eliminare gran parte dei microbi e soprattutto a neutralizzare gli odori sgradevoli. Dopo l’ammollo, sciacqua bene la spugna con acqua corrente e strizzala. Questo metodo è ottimo anche per : riempi un secchio o una bacinella con acqua calda e aceto (puoi usarne mezzo bicchiere per qualche litro d’acqua) e lascia i panni in ammollo per mezz’ora, poi risciacqua. L’aceto, oltre ad essere antibatterico naturale, funge da , quindi i tessuti usciranno morbidi e senza residui di calcare. Limone e bicarbonato di sodio: il limone ha proprietà antibatteriche e lascia un gradevole profumo di pulito. Puoi spremere il succo di uno o due limoni in una bacinella d’acqua calda e aggiungere 2 cucchiai di bicarbonato di sodio . Immergi spugne e panni in questa soluzione frizzante e lascia agire per circa 30 minuti. Il bicarbonato aiuta a sgrassare e deodorare, mentre il limone disinfetta delicatamente. Trascorso il tempo, risciacqua accuratamente. Questo metodo è indicato in particolare per togliere quell’odore di “umido” o di muffa dalle spugnette e per rinfrescare i panni di cucina. In alternativa al succo di limone fresco, puoi usare anche acido citrico in polvere (un cucchiaio sciolto in acqua calda) che ha effetti simili nel neutralizzare i cattivi odori.

il ha proprietà antibatteriche e lascia un gradevole profumo di pulito. Puoi spremere il succo di uno o due limoni in una bacinella d’acqua calda e aggiungere . Immergi spugne e panni in questa soluzione frizzante e lascia agire per circa 30 minuti. Il bicarbonato aiuta a sgrassare e deodorare, mentre il limone disinfetta delicatamente. Trascorso il tempo, risciacqua accuratamente. Questo metodo è indicato in particolare per togliere quell’odore di “umido” o di muffa dalle spugnette e per rinfrescare i panni di cucina. In alternativa al succo di limone fresco, puoi usare anche in polvere (un cucchiaio sciolto in acqua calda) che ha effetti simili nel neutralizzare i cattivi odori. Sapone di Marsiglia e ammollo prolungato: un rimedio della nonna sempre valido per igienizzare i tessuti è il sapone di Marsiglia . Prendi il panno sporco o lo strofinaccio e insaponalo bene strofinandolo con del sapone di Marsiglia (quello solido va benissimo). Aggiungi anche un cucchiaio di bicarbonato direttamente sul tessuto insaponato e strofina energicamente: questa combinazione rimuove lo sporco e igienizza in modo naturale. Dopo aver insaponato e strofinato, riempi una bacinella di acqua calda e lascia in ammollo i panni per un’oretta. In seguito, risciacqua abbondantemente. Il sapone di Marsiglia è delicato sulle fibre ma efficace nel pulire a fondo e il bicarbonato potenzia l’azione detergente.

un rimedio della nonna sempre valido per igienizzare i tessuti è il . Prendi il panno sporco o lo strofinaccio e insaponalo bene strofinandolo con del sapone di Marsiglia (quello solido va benissimo). Aggiungi anche un cucchiaio di bicarbonato direttamente sul tessuto insaponato e strofina energicamente: questa combinazione rimuove lo sporco e igienizza in modo naturale. Dopo aver insaponato e strofinato, riempi una bacinella di acqua calda e lascia in ammollo i panni per un’oretta. In seguito, risciacqua abbondantemente. Il sapone di Marsiglia è delicato sulle fibre ma efficace nel pulire a fondo e il bicarbonato potenzia l’azione detergente. Lavatrice ad alta temperatura: per panni in microfibra e stracci in tessuto la soluzione più semplice resta spesso la lavatrice. Anche senza candeggina o disinfettanti chimici, il ciclo caldo della lavatrice può igienizzare efficacemente. Controlla sempre le etichette: molti panni in microfibra si lavano bene a 60°C (questa temperatura è sufficiente a eliminare la gran parte dei batteri senza rovinare le fibre), mentre gli stracci in cotone bianco possono anche sopportare temperature di 90°C se molto sporchi. Aggiungi il tuo detersivo abituale (meglio se non troppo aggressivo) e, se vuoi, mezzo bicchiere di aceto bianco nella vaschetta dell’ammorbidente: l’aceto aiuterà a igienizzare e a mantenere morbide le fibre. In alternativa all’aceto, anche un cucchiaio di percarbonato di sodio(una candeggina naturale a base di ossigeno attivo) nel cestello può aiutare a smacchiare e disinfettare senza rovinare i colori. Evita invece l’uso dell’ammorbidente tradizionale, che vedremo tra poco essere sconsigliato soprattutto per la microfibra.

Errori da evitare nel lavaggio e nella manutenzione

Anche seguendo i consigli giusti, ci sono alcuni errori comuni che è bene evitare quando si lavano e si mantengono panni, spugnette e stracci: