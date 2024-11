Perché i caloriferi accumulano polvere in inverno e come fare per tenerla lontana: trucchi e consigli che tornano sempre utili

Fonte: iStock Donna pulisce i caloriferi

Come tenere lontana la polvere dai caloriferi? In inverno, quando l’aria si fa pungente, è perfettamente normale tenerli accesi. Dal mese di settembre, precisamente da quando inizia l’autunno, gli acari della polvere cominciano ad accumularsi: sono piccoli e insidiosi, e quello che la maggior parte di noi ignora è che proprio l’accensione del riscaldamento li fa proliferare. Ecco perché è molto importante mantenere i caloriferi puliti. Ma come fare? Vi sveliamo tutti i consigli utili.

Perché i termosifoni accumulano polvere?

In autunno e in inverno, o comunque quando arriva il freddo, i caloriferi diventano i nostri migliori amici. Con la loro accensione, possiamo garantire una temperatura stabile in casa, prevenendo anche la possibilità di incappare in un grande classico: spifferi di vento e malanni stagionali. Purtroppo, però, con i caloriferi accesi si nasconde un’insidia non di poco conto: nel momento in cui sono attivi, emanano polvere. Che ovviamente è un problema sotto molteplici punti di vista: è fastidiosa, è sgradevole e, per chi soffre di allergia, è la nemica numero uno.

Dal momento in cui non possiamo non riscaldare la casa, dobbiamo ovviamente prendere delle misure preventive per evitare di accumulare troppa polvere. Prima di tutto, nel rispetto dell’ambiente e per prevenire la polvere, possiamo evitare di impostarlo su un valore molto alto. Maggiore è il calore, lo ricordiamo, maggiori saranno le particelle di polvere e le impurità. Se prevediamo di tenere il calorifero acceso per molte ore al giorno, allora cerchiamo di impostare una temperatura media.

Nel momento in cui il termosifone si riscalda, crea un flusso d’aria calda che sale verso l’alto: un fenomeno che risucchia l’aria fredda dalla parte inferiore del termosifone e rilascia aria calda dalla parte superiore. Naturalmente, durante il processo, vengono attirate le particelle di polvere che si trovano nell’aria circostante, facendo sì che si depositino sulle superfici interne ed esterne del radiatore. Anche l’aria secca contribuisce al fenomeno, in ogni caso, contrariamente all’aria umida.

Come evitare che si formi la polvere nei caloriferi?

Prima di passare ai metodi di pulizia dei termosifoni, dispensando qualche trucco che torna sempre utile per evitare di dover combattere quotidianamente con i ciuffi di polvere e pelucchi, abbiamo la possibilità di ridurre l’accumulo. Cosa possiamo fare, nello specifico? Per esempio, c’è un’abitudine comune a tantissime persone, ed è quella di poggiare asciugamani o pigiama sul termosifone, magari per riscaldarli un po’. Nulla di più sbagliato: consigliamo di evitare perché questo gesto può compromettere l’uso corretto del calorifero, portando a un accumulo di polvere.

Invece, possiamo usare un panno copricalorifero: i copritermosifoni sono un oggetto utile e funzionale, spesso di design, che servono per proteggerli dall’accumulo di polvere e filtrano l’aria trattenendo la polvere. Naturalmente, anche se a contatto diretto con il calore, non emanano sostanze nocive. Il plus? In commercio ne troviamo tantissimi modelli, anche molto carini da vedere, che si adattano agli stili della casa e che decorano gli ambienti.

L’importanza di pulire i termosifoni prima dell’accensione

Prima di mettere in azione i termosifoni, dobbiamo liberarli dalla polvere e dai suoi residui: naturalmente, come vedremo, dobbiamo avere cura dei caloriferi nel tempo, quindi, al di là dei trucchetti per la prevenzione, dobbiamo comunque prevedere un programma di pulizia. Ma la prima accensione è troppo importante e, per mantenere un ambiente sano, oltre che per garantire l’efficienza stessa dei caloriferi, non possiamo non effettuare una prima e profonda pulizia.

Come pulire i termosifoni prima dell’accensione invernale

Ciò che ci occorre è un classico piumino, o magari un aspirapolvere con bocchetta sottile. Possiamo usare anche una spazzola per termosifoni o un panno morbido, oltre che una bomboletta ad aria compressa per essere assolutamente certi che non rimanga alcun filo di polvere. Naturalmente il procedimento va fatto quando i caloriferi sono freddi: per l’appunto, il giorno precedente alla prima accensione.

La prima cosa da fare è rimuovere la polvere superficiale usando un piumino o uno spolverino antistatico; in alternativa, serviamoci di un aspirapolvere con una bocchetta sottile per rimuovere la polvere dai lati e dalle superfici più esterne. Adesso possiamo pulire le alette interne del termosifone, quelle che tendono a raccogliere molta polvere e che, con il tempo, possono compromettere l’efficienza stessa del calorifero.

In questo caso possiamo usare una spazzola per termosifoni, o in alternativa una bomboletta di aria compressa, che permette di soffiare via la polvere dai punti più difficili da raggiungere, ma il getto deve essere indirizzato verso il basso per evitare di disperdere la polvere nell’aria. Per quanto riguarda la superficie esterna del termosifone, possiamo occuparcene con un panno morbido e una soluzione a base di acqua tiepida e un sapone neutro. Il sapone di Marsiglia è sempre un’ottima scelta, in ogni caso. Se sono presenti macchie difficili, non usiamo spugne abrasive, che rovinano il materiale.

Il trucco del phon o della brocca d’acqua per mantenere puliti i termosifoni

Oltre ai rimedi della nonna, ci sono molti trucchi per mantenere puliti i nostri termosifoni. Per esempio, possiamo sfruttare il trucco del phon: l’unico accorgimento che dobbiamo mettere in pratica prima di iniziare è mettere al riparo la parete e il pavimento con un asciugamano, anche vecchio. Dopodiché, ci basta accendere il phon per far finire i granelli di polvere sull’asciugamano. Possiamo mettere in pratica questo rimedio anche il giorno precedente alla prima accensione: saremo sicure di dire addio a qualsiasi filo di polvere!

Veniamo al trucco della brocca d’acqua: ancora una volta, seguiamo l’accortezza di prima, quindi ripariamo il pavimento con un vecchio asciugamano. Dopodiché ci basta preparare una soluzione con acqua calda e scaglie di sapone di Marsiglia. A questo punto possiamo versare la miscela nelle fessure del termosifone: vedremo l’acqua portar via la polvere. Generalmente il trucco della brocca d’acqua può essere ripetuto una volta al mese, considerando che il riscaldamento acceso continuerà a far accumulare la polvere ai nostri caloriferi. Per chi poi ha una scopa a vapore in casa, allora il getto può tornare certamente utile contro lo sporco sui caloriferi, anche per quello più ostinato: dopodiché, non ci rimane che passare un panno umido per rimuovere gli ultimi residui.