Tenda da sole strappata, tutti i metodi per ripararla

Fonte: IPA Tenda da sole

Anche per le tende da sole vale il detto che nulla dura per sempre, poiché persino i tessuti più resistenti talvolta possono strapparsi o iniziare a sbiadire: possiamo addirittura osservare la struttura arrugginirsi con il passare degli anni o venire danneggiata a causa dei fenomeni atmosferici. Ecco perché è necessario prevedere degli interventi in merito alla tenda da sole: non dobbiamo dimenticare la sua cura e manutenzione. Ma cosa fare con una tenda da sole strappata? Ci sono dei modi per risolvere senza dover ricorrere a una sostituzione?

Come riparare una tenda da sole strappata

L’usura è nostra nemica e vale per ogni oggetto, incluse le tende da sole. Se poi abbiamo notato un piccolo strappo, allora non possiamo fare altro se non porre rimedio. È del resto perfettamente normale che possa capitare un piccolo problema come questo: può accadere a causa di un tensionamento scorretto, di un colpo del tutto accidentale o per un fenomeno atmosferico particolarmente violento come il vento.

Chiaramente, non c’è la possibilità di ripristinare l’integrità del telo, quindi dobbiamo tenere conto che stiamo solamente rimandando l’appuntamento con un professionista per sostituire la tenda da sole. Dobbiamo inoltre prevedere che possa ulteriormente rovinarsi nel corso del tempo in base alla posizione e alla gravità dello strappo. Un altro consiglio che diamo è di intervenire nell’immediato, ovvero quando ci accorgiamo dello strappo: non è una mera questione estetica, bensì di trazione. Lo strappo infatti tenderà ad allargarsi con il tempo e potremmo ritrovarci con una tenda da sole rotta e ben poco resistente.

La convenienza in questo caso è di operare solo quando lo strappo è comunque piccolo. Fatta questa doverosa premessa, possiamo adesso vedere i metodi migliori per riparare una tenda da sole e quali invece vengono tendenzialmente sconsigliati proprio dai professionisti.

Si può cucire lo strappo di una tenda da sole?

Iniziamo forse da quello che ci sembra la cosa più ovvia: cucire la tenda da sole. Ma è davvero possibile? Se non desideriamo sostituire la tenda da sole nell’immediato e presenta una piccola lacerazione o comunque uno strappo di dimensioni contenute, possiamo provare a intervenire da soli con apposito ago e filo.

Ricucire il tessuto lacerato di una tenda da sole non è facile, ma nemmeno impossibile: dobbiamo prendere un ago da cucito forte e affilato perché questo tessuto non è facile da forare come può essere una tenda che usiamo per le nostre finestre di casa. Inoltre, consigliamo di fare questo lavoro indossando degli appositi guanti, quindi un dispositivo di sicurezza e di protezione individuale. Dobbiamo poi scegliere non un filo qualsiasi, ma un prodotto pensato per resistere ai raggi UV. Armiamoci di pazienza e adesso proviamo a ricucire la tenda da sole con ago e filo.

Bisogna scegliere un punto a sopraggitto o a doppia cucitura per ottenere una maggiore robustezza. Prima di cucire, consigliamo di fissare il tessuto per evitare spostamenti; a questo punto, procediamo il lavoro con punti regolari e ben serrati, tirando il filo con moderazione per evitare le fastidiose grinze. Possiamo poi prevedere una doppia cucitura per aumentare la resistenza, ma alla fine sarà solo un buon lavoro manuale a prolungare la durata della tenda contro vento e pioggia!

Come riparare una tenda da sole con la stoffa

Abbiamo visto dunque che riparare una tenda da sole richiede una certa manualità, così come la scelta dei materiali giusti prima di procedere. Se desideriamo provare a riparare lo strappo della tenda da sole con la stoffa, dobbiamo prima accertarci dell’entità del danno.

In tal caso, abbiamo bisogno di strisce di stoffa di colore e tessuto del medesimo di quello della tenda da sole attuale, oltre che di colla per tessuti. Parliamo di un metodo di riparazione sicuramente semplice da attuare e che ci appare piuttosto intuitivo, ma non sempre si rivela la strategia migliore. Cerchiamo dunque di scegliere i prodotti più indicati e di farci consigliare dai professionisti del settore perché potremmo compromettere lo scorrimento del telo.

Per il resto, come si suol dire, possiamo metterci una toppa: una volta che abbiamo ordinato il tessuto dello stesso colore, possiamo incollare sulla porzione strappata servendoci della colla speciale. L’operazione è semplicissima e di certo è particolarmente indicata per chi non è abituato a cucire spesso. Questa soluzione rimane comunque un metodo per rimandare la sostituzione della tenda, soprattutto se lo strappo è abbastanza largo. Inoltre, dobbiamo prestare davvero grande attenzione nei confronti della scelta della colla, che deve essere resistente all’acqua e all’azione dei raggi UV. La soluzione? Andare in un negozio di bricolage e farci consigliare.

L’uso del nastro termoattivo

Abbiamo ancora un’altra alternativa per riparare la tenda da sole strappata. Anche in questo caso stiamo comunque proponendo una soluzione non a lungo termine: il nastro termoattivo per la riparazione delle tende da sole deve essere specifico per la casistica, quindi deve presentare una finitura resistente e flessibile, oltre che impermeabile e di lunga durata. Basta semplicemente rimuovere la pellicola adesiva e incollare il nastro per ottenere un effetto immediato e anche abbastanza economico: ricordiamoci in ogni caso che la tenda da sole va pulita annualmente.

Quando conviene rivolgersi a un professionista?

Se il danno è esteso, se lo strappo coinvolge le cuciture portanti o, al di là di tutto, compromette la funzionalità del meccanismo di apertura e di chiusura, allora non ci rimane che contattare un professionista, in particolar modo se il tessuto è lacerato in più punti. Una riparazione fai da te, in questo caso, oltre che inefficace, si rivela anche potenzialmente problematica.

Solamente un tecnico esperto, a quel punto, sarà in grado di stabilire se conviene riparare la tenda o sostituire il telo con un materiale più resistente. Anche in questo caso, dobbiamo aggiungere un altro suggerimento: non vi consigliamo di rimuovere e rimontare la tenda da sole per ripararla. La soluzione, in effetti, più indicata è usare un nastro termoattivo o metterci una pezza, in quanto ricucire lo strappo richiede comunque un lavoro aggiuntivo. Se siamo esperti di manualità e fai da te, allora possiamo procedere assolutamente, ma se non ce la sentiamo, allora è il caso di chiamare un tecnico esperto per evitare di spendere ancora di più, o di fare un piccolo pasticcio.