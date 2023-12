Come essiccare le arance e creare decorazioni per Natale

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Fonte: iStock Come essiccare le arance per creare delle decorazioni natalizie

Le arance sono tipiche dei mesi invernali, e iniziano ad apparire sulle nostre tavole proprio nel periodo natalizio: oltre ad essere succose e buonissime, hanno importanti proprietà nutrizionali e ci permettono di fare il pieno di vitamina C, quello di cui abbiamo bisogno per rafforzare il sistema immunitario in vista del freddo. Ma non tutti sanno che le arance possono essere usate anche come decorazioni di Natale. Basta soltanto essiccarle, e si trasformano in bellissimi addobbi che durano per mesi interi senza marcire o fare muffa. Vediamo il procedimento.

Perché essiccare le arance

L’essiccazione è un metodo di conservazione tradizionale, molto usato ancora oggi – soprattutto per frutta e verdura – perché permette di far durare più a lungo i cibi senza alternarne le proprietà nutrizionali e le qualità organolettiche. Si tratta di un processo che consente di eliminare l’acqua presente negli alimenti, dando vita così a condizioni sfavorevoli per la proliferazione batterica: i cibi si conservano per mesi, senza marcire e rimanendo buoni come quando erano ancora freschi. Inoltre, dal momento che non richiede l’aggiunta di alcun ingrediente (come il sale o lo zucchero), non si va ad inficiare la loro genuinità.

Per quanto riguarda le arance, il procedimento di essiccazione permette di farle durare anche dopo la fine dell’inverno, che è la loro normale stagione di raccolta. Possiamo così portare in tavola questo frutto delizioso e saporito quasi tutto l’anno, seppure in una forma diversa dal solito. Tuttavia, le arance essiccate hanno anche una funzione non alimentare: possono essere usate come decorazioni di Natale, in svariati modi molto originali. Scopriamo allora come procedere all’essiccazione e qualche idea per addobbarci casa.

Come essiccare le arance senza cottura

Il metodo più genuino per essiccare le arance non prevede cottura, ma è un procedimento piuttosto lungo: armatevi quindi di pazienza e iniziate per tempo, se volete usarle come decorazioni di Natale. Come prima cosa, procuratevi delle arance biologiche, molto fresche e di buona qualità. Lavatele accuratamente sotto acqua corrente per eliminare eventuali tracce di sporcizia, quindi rimuovete le estremità (sono troppo piccole per poter essere utilizzate) e tagliatele a fette senza togliere la buccia. Con della carta assorbente, tamponate bene ogni fetta per eliminare la maggior quantità di succo – il procedimento sarà così un po’ più veloce.

Ora disponete le fettine, ben separate l’una dall’altra, su una griglia o su una teglia, mettendo quest’ultima in un luogo ventilato ma al riparo dalla luce diretta del sole. Meglio ancora, potete poggiare dei fogli di carta assorbente sul termosifone e sistemarci sopra le fette d’arancia. Lasciatele riposare al caldo per 5 giorni, quindi giratele sull’altro lato e lasciate ancora a riposo per altri 5 giorni. Al termine di questo periodo di tempo, le fettine dovrebbero essersi asciugate completamente e apparire essiccate in maniera uniforme. Se così non fosse, mettetele di nuovo sul termosifone per qualche giorno ancora.

Come essiccare le arance con cottura

Volete accelerare i tempi? Nessun problema: le arance si possono essiccare anche attraverso il metodo della cottura, sia al forno che al microonde. Vediamo come fare in entrambi i casi. Dopo aver risciacquato bene le arance, togliete le due estremità e tagliatele a fette, sempre lasciando la buccia. A seconda del loro spessore, ci vorrà più o meno tempo per l’essiccazione. Tamponate tutte le fette con la carta assorbente, quindi disponetele su una teglia foderata con carta da forno e mettete quest’ultima nel forno pre-riscaldato a circa 70°-80°C.

Se le fette sono spesse circa 3-5 mm, lasciatele cuocere per un’oretta e giratele a metà cottura. Se sono più spesse, potranno servire 3 o 4 ore (in questo caso, giratele periodicamente ogni mezz’ora). Al termine della cottura, spegnete il forno e aprite leggermente lo sportello, lasciando a riposo le arance al suo interno per qualche ora ancora. Naturalmente, controllate che le fette siano essiccate: in caso contrario, proseguite con la cottura ancora un po’, regolandovi in base al grado di essiccazione raggiunta di volta in volta.

Con il microonde, il procedimento è ancora più veloce: sistemate le fette di arancia ben tamponate su un piatto adatto alla cottura al microonde, quindi accendete quest’ultimo ad una potenza leggermente inferiore rispetto a quella massima. In questo caso, le arance vanno controllate a vista perché si essiccano con grande rapidità, e altrettanto velocemente possono bruciarsi. Giratele dopo un paio di minuti di cottura, quindi proseguite finché non avranno raggiunto il giusto grado di essiccazione. Ve ne accorgerete perché la buccia sarà completamente asciutta e le fette saranno piuttosto dure.

Cosa fare con le arance essiccate

Ora che abbiamo visto come essiccare le arance, non ci resta che scoprire in che modo usarle per le decorazioni natalizie. Sono davvero molto versatili, e rendono l’atmosfera speciale: potete, ad esempio, praticare un forellino vicino al bordo di ogni fettina e inserire al suo interno un nastro colorato, per appenderle al vostro albero di Natale. Per ricreare degli addobbi “rustici”, potete usare allo stesso modo anche dei bastoncini di cannella e delle pigne: l’effetto sarà sorprendente. Naturalmente, le arance essiccate si possono appendere ovunque: alla ghirlanda fuori porta, ai festoni che decorano i mobili o le ringhiere delle scale…

Un’altra idea originale consiste nell’usare le fettine per decorare i vostri pacchi regalo: anche in questo caso, praticate un forellino vicino al bordo e usate tanti nastri di diverso colore per legarle al classico fiocco con cui avrete confezionato il dono. Ne bastano un paio per ogni pacchetto, magari aggiungendo anche stavolta dei bastoncini di cannella. E se amate imbandire la tavola natalizia per i vostri ospiti, allora le arance essiccate vi torneranno davvero utili.

Potete preparare dei graziosi segnaposto: prendete il tovagliolo di ciascun commensale, piegatelo in tre parti e stringetelo al centro con un nastro colorato. Fate passare le estremità di quest’ultimo in un forellino praticato sulle fette d’arancia e legate con un nodo. Il gioco è fatto! Oppure preparate un bel centrotavola dall’aspetto rustico: acquistate un vassoio di legno, sistematevi dentro delle fette d’arancia essiccate, alcuni bastoncini di cannella, qualche pigna di diverse dimensioni e delle bacche colorate (per dare un tocco di rosso). Se aggiungete anche delle candele, creerete un’atmosfera veramente magica.