Come eliminare i cattivi odori con aceto bianco, limone e mele

Basta cucinare qualcosa di leggermente più saporito... e la casa prende subito l'odore. Che si tratti di fritto, di broccoli o cavoli bolliti o di alimenti scaduti in frigo, gli odori persistenti sembrano nemici difficilissimi da combattere. In realtà, per vincere la battaglia bastano tre semplici ingredienti che tutti abbiamo in casa : l'aceto bianco, il limone, le mele. Niente di costoso o complicato da reperire, ma l'efficacia è fuori da ogni dubbio. Come utilizzarli?

Come eliminare i cattivi odori con l'aceto bianco

In caso di cattivi odori in casa provenienti dalla cucina, dalle scarpe usate, dai rifiuti nel sacchetto o dalla muffa nei mobili umidi, la soluzione efficace e naturale è una: una combinazione di acqua e aceto bianco da spruzzare nell'aria (o direttamente nel punto da cui proviene l'odore) per combattere efficacemente tutto ciò fa storcere il naso. Basta far bollire dell'acqua del rubinetto con qualche goccia di aceto e lasciare che il vapore faccia la sua magia nella stanza per qualche minuto, oppure versare il mix in uno spruzzino per diffonderlo in giro per casa. Una soluzione ideale per igienizzare, oltre che profumare. L'aceto bianco è ottimo anche per neutralizzare i cattivi odori che arrivano dagli scarichi dei lavandini: è sufficiente farvi scorrere aceto riscaldato con del sale grosso. Dopo un’ora versiamo un pentolino di acqua bollente e il gioco è fatto. Il sale e l’aceto, insieme, sono potentissimi nello sciogliere la sporcizia mentre profumano.

Come eliminare i cattivi odori con il limone

Anche il limone è un amico portentoso per ripulire dai cattivi odori. Per eliminare quelli persistenti in cucina, ma anche in tutte le altre stanze, è possibile far bollire dell'acqua con un po' di succo di limone, poi lasciare che il vapore prodotto si diffonda coprendo e combattendo i cattivi odori. È anche possibile pulire le superfici con acqua e succo di limone, sgrassante molto efficace per rimuovere ciò che è sporco e maleodorante, soprattutto se unito al bicarbonato. Per prevenire gli odori cattivi legati alla cottura di verdure - e parliamo di cavoli, cavolfiori e via dicendo, possiamo spremere del succo di limone su delle grosse fette di pane con tanta mollica, da appoggiare sul coperchio per assorbire meglio gli odori. La buccia del limone aggiunta ai tuoi fritti fa l'ennesimo miracolo: riduce la puzza rilasciando oli essenziali.

Come eliminare i cattivi odori con le mele

Può sembrare strano, ma le mele sono un rimedio naturale ai cattivi odori durante le cotture più intense. Sono infatti consigliate per assorbire la puzza di fritto: dobbiamo solo lavare bene la mela, sbucciarla ed eliminare accuratamente i semi, tagliarla a spicchi e aggiungerli direttamente nella pentola in cui stiamo friggendo. Quando le fette di mela appaiono scure e rosolate, possiamo sostituirle aggiungendo nuove fette. Man mano la mela assorbe gli odori, permettendoci di mantenere l'aria meno pesante in cucina. Pare che questo delle mele sia un trucco utilizzato anche con cavolfiori e broccoli, notoriamente nemici del profumo in casa: le fette di una mela acerba messe nell'acqua di cottura aiutano ad assorbire l'arcinoto odore forte.