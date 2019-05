editato in: da

Come allontanare i piccioni dal balcone o dal terrazzo di casa? Sono tanti i rimedi per fronteggiare il problema, senza ricorrere a strumenti dannosi, dispendiosi o addirittura pericolosi. Ci sono tantissime soluzioni semplici, naturali ed economiche grazie alle quali ci si può liberare dei volatili più sporcaccioni che popolano i tetti e i campanili delle nostre città. Si tratta, comunque, di animali innocui ma il cattivo odore e lo sporco rappresentano fastidi a cui ben pochi sono disposti a resistere. È sempre meglio rifuggire da trappole o prodotti chimici, poiché i modi per allontanarli in maniera non violenta e naturale sono numerosi.

In primo luogo, è utile sapere che i piccioni hanno paura degli uccelli predatori, come aquile e falchi che però non sono animali di città: perciò si può ricorrere a uno spaventapasseri che ne abbia le sembianze e che possa dissuadere i piccioni una volta che questi avranno avvistato la sua sagoma. Un altro uccello particolarmente temuto da questi pennuti pare sia il gufo, per via del luccichio dei suoi occhi dorati: si potrebbe, dunque, disegnare un gufo con grandi occhi tondi di colore giallo o arancio, da posizionare sulla finestra o sul balcone.

Un altro metodo molto usato per allontanare i piccioni consiste nell’appendere alla ringhiera del proprio balcone o sul davanzale della finestra, oggetti dalla superficie riflettente come degli specchietti o dei vecchi CD, che fungono da inibitori. Se invece gli obiettivi prediletti dai volatili sono le piante in vaso che coltivate sul balcone, una soluzione bella e simpatica è quella di posizionare nella terra una girandola colorata che con i colori accesi, i movimenti e il riflesso del sole, contribuirà ad allontanare i piccioni. Vi sono sul mercato anche dei dispositivi ad ultrasuoni che sono particolarmente adatti ad allontanare i piccioni, una soluzione efficace ma un po’ costosa.

Tra gli altri metodi naturali per allontanare i piccioni, vi sono anche le spezie. Pare, infatti, che il loro forte odore allontani i piccioni, in particolare quello delle polveri più piccanti che è percepito come pericoloso. Le spezie più efficaci sono il pepe, il peperoncino e la cannella. Tra le soluzioni più apprezzate e diffuse negli ultimi anni, inoltre, vi sono le strisce di carta stagnola avvolte attorno alla ringhiera del balcone, che fluttuando col vento, pare funzionino molto bene. Alternativo alla stagnola è il nastro riflettente che, grazie alla luce del sole, produce bagliori tenendo lontani i piccioni.