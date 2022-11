Come tenere in ordine un bagno di piccole dimensioni

Sono Daniela, web writer freelance. Scrivo articoli SEO, testi per siti internet, social e altro. Vivo scrivendo per realizzare la mia idea di libertà.

Fonte: Shutterstock

Organizzare un bagno piccolo richiede un approccio organizzativo ben ponderato. Quando la metratura della casa non aiuta, è necessario trovare un equilibrio, dando spazio a tutti gli elementi necessari nella stanza, senza però riempire eccessivamente per non rischiare di avere un ambiente disordinato.

A questo scopo, l’organizzazione di un bagno piccolo (ma questo vale per stanze di qualsiasi dimensione) parte dall’attenta selezione di tutti quei prodotti ed elementi essenziali che è meglio esporre e rendere più facile l’accesso, e quelli che, invece, possono essere tenuti nascosti.

In secondo luogo è necessario pensare a sistemi validi che garantiscono che i prodotti sostitutivi (ad esempio i rotoli di carta igienica o gli asciugamani puliti) siano sempre a portata di mano.

Ecco perché in questo articolo ti vogliamo parlare dei modi migliori per organizzare un piccolo bagno in modo che sia funzionale e facile da usare per tutti i tuoi momenti intimi, per prepararti per la giornata e per la notte, e mantenere un’atmosfera tranquilla e un aspetto elegante.

Come organizzare un bagno piccolo

I mobili e i complementi che scegli in cui riporre tutto ciò di cui hai bisogno in piccoli bagni sono la chiave principale per mantenerlo ordinato. Ma questo non basta.

Anche se scegli i migliori mobili e le scaffalature più intelligenti, hai bisogno anche delle giuste strategie per organizzare un piccolo bagno, in modo che tutto risulti visivamente al meglio e che possa essere trovato senza fatica.

Se vuoi delle soluzioni salvaspazio per il tuo bagno in modo da mantenerlo sempre ordinato, usa queste tattiche messe a disposizione dagli esperti di interior designer.

Tieni nel bagno piccolo solo quello che serve

Questa è una regola sostanziale che vale per tutti i bagni, ma quando si organizza un bagno piccolo è ancora più importante utilizzarla. Il principio fondamentale è tenere in bagno solo ciò che è fondamentale per le attività che si svolgono lì quotidianamente.

Questo significa, ad esempio. che non è necessario che tu tenga tutta la tua biancheria da bagno nella stanza, ma è meglio che tu disponga di un armadio per la biancheria in altre parti della casa.

Ovviamente, avrai bisogno di alcuni asciugamani di ricambio anche lì. Se c’è abbastanza posto, organizzare un piccolo spazio in una cassettiera o in uno scaffale in bagno in modo efficace può fare spazio ad alcuni di questi.

Allo stesso modo, è importante organizzare in bagno tutti i prodotti che ti servono per lavarti e per prepararti, come spazzolini da denti, saponi, spazzole e tutto ciò che è fondamentale utilizzare, ma non tutte le riserve che possiedi.

Dividi il bagno in zone

Anche quando un bagno è piccolo, vale la pena organizzarlo per zone, cioè aree funzionali distinte, in modo da renderlo più pratico e mantenerlo più facilmente in ordine. Non è molto difficile da fare.

Ti basta pensare a quello che usi e dove. Ad esempio, organizza i ripiani a disposizione in modo che gli spazzolini da denti siano vicino al lavandino e il trucco o i rasoi vicino allo specchio.

Allo stesso modo, sistema gli accappatoi e gli asciugamani puliti vicino alla doccia o, se hai una vasca, tieni il bagnoschiuma, i sali ed eventuali prodotti che usi per un bel bagno caldo lì vicino, ma senza riempire il bordo della vasca o l’interno della doccia con oggetti inutili.

Bagno piccolo: soluzioni salvaspazio per piccoli oggetti

Sia che tu stia organizzando un mobile dal bagno o una piccola cassettiera, è importante sistemare gli elementi essenziali dal più piccolo al più ingombrante quando si organizza un piccolo bagno.

I cassetti o i pensili sono spazi spesso utilizzati per i cosmetici e gli altri piccoli oggetti che usi in bagno, ma se non utilizzi i giusti sistemi possono finire per perdersi e per creare un disordine notevole.

Se scegli cassetti poco profondi o più mensole montate vicine, ti sarà più facile vedere tutto a colpo d’occhio piuttosto che rovistare quotidianamente nella parte sul fondo di un armadio grande.

Se hai già dei mobili da bagno e non vuoi cambiare l’arredo, ti sarà d’aiuto aggiungere divisori per cassetti e piccoli contenitori trasparenti per sistemare gli oggetti piccoli all’interno di ampi spazi, ad esempio sotto il lavandino del bagno.

Elimina prodotti scaduti o che non utilizzi più

Un altro motivo per organizzare piccoli oggetti da bagno in modo che possano essere facilmente visibili è evitare di tenere quelli che non sono più buoni. Fallo subito e ti renderai conto che tanto spazio nel bagno spesso viene occupato da cosmetici scaduti o prodotti che non utilizzi e che probabilmente non userai mai più.

Il trucco e le creme sono tra quegli articoli che hanno una vita limitata e che, una volta scaduti, cambiano odore e colore e possono anche danneggiare la tua pelle. Sii severa nel controllare le loro date di scadenza e sbarazzati di quelli che non vanno più bene.

Inoltre, se ti rendi conto di aver accumulato tanti prodotti, riduci gli acquisti per un certo periodo e cerca di smaltire il più possibile quello che hai. Alla fine ti renderai conto che non è necessario tenere tanti tipi di detergenti per la doccia, ad esempio, se alla fine uno o due sono più che sufficienti.

Metti gli articoli quotidiani su scaffali aperti

Gli scaffali e le mensole sono un’utile aggiunta a un bagno salvaspazio piccolo, sia appesi alla parete, in nicchie o creati appositamente per nascondere qualche ingombro che non vogliamo mostrare, come la cassetta del wc o un tubo a vista.

Quando organizzi le mensole del bagno, tieni presente che, nel complesso, dovrebbero essere dedicate a quelle cose che si usano tutti i giorni in modo che siano di facile accesso. Il rovescio della medaglia potrebbe essere che questi articoli a vista possono creare disordine visivo. Per ovviare questo inconveniente, utilizza dei contenitori di vetro trasparente che aiuterà a mantenere la stanza luminosa e ordinata.

Sulle mensole puoi tenere anche qualche piccolo oggetto di arredo, ma non esagerare perché un bagno piccolo sembrerà ancora più angusto se pieno di ingombri.

Nascondi gli oggetti meno utilizzati

Mentre alcuni prodotti e accessori di uso quotidiano possono essere esposti su scaffalature aperte, per evitare la sensazione di disordine in un piccolo bagno, nascondi il resto all’interno di scaffali chiusi o nello spazio sotto il lavandino. L’importante è tenere tutto in una posizione comoda anche se non a vista.

Bagno salvaspazio per le esigenze individuali

Se il piccolo bagno è condiviso da diversi membri della famiglia, prevedi degli spazi contenitivi separati. Usa organizzatori, come un cestino, una scatola o un altro tipo di contenitore per ognuno degli abitanti della casa in modo che ognuno possano trovare rapidamente i propri prodotti e accessori senza rovistare nelle cose altrui.

Questo ti sarà utile anche per facilitare l’utilizzo del bagno nelle ore di punta della giornata, ad esempio al mattino. Scegli contenitori coordinati in modo che insieme siano piacevoli da vedere quando apri l’anta di un armadio o un cassetto.

Scegli materiali facili da pulire

Non dimenticare di pensare alla pulizia quando organizzi un bagno piccolo. A questo scopo sono molto utili i ripiani in vetro, che sono facili da pulire e sono quindi il posto ideale su cui tenere liquidi e lozioni.

Anche i mobiletti da bagno più comuni hanno spesso superfici interne facili da pulire. Considera di utilizzare dei tappetini per proteggere le superfici più delicate (ad esempio il legno) per evitare la possibilità di macchie antiestetiche.

Come organizzare un piccolo bagno in un appartamento?

Per organizzare un piccolo bagno in un appartamento inizia valutando cosa devi riporre lì dentro in modo che la stanza sia funzionale giorno per giorno. I prodotti di riserva, ad esempio, possono essere conservate altrove per sfruttare al meglio lo spazio.

Se necessario, utilizza piccole soluzioni aggiuntive: pensa ad armadietti sospesi, organizer per doccia, mensole, contenitori e così via. I complementi a doppio scopo sono molto utili, quindi prendi in considerazione un armadietto a specchio o una panca con contenitore.

Massimizza lo spazio anche usando ganci e organizzatori verticali sul retro delle porte. Infine, fai in modo di tenere insieme ciò di cui hai bisogno nelle rispettive aree: vicino al lavabo, vicino alla doccia, vicino alla vasca e così via.

Gli asciugamani sono meglio conservati su appendini appositi o ganci vicino alla vasca, alla doccia e al lavandino. Ma se non c’è spazio disponibile in questi luoghi, lo spazio dietro la porta può fornire una comoda alternativa.

Per tenere gli asciugamani puliti e dare al bagno piccolo uno stile da spa, può essere una buona idea la possibilità di arrotolarli e di metterli sugli scaffali, o di riporli in un cestino da tenere sul pavimento o nella parte bassa di un mobiletto, proprio come vedi sulle foto di Pinterest!