Venduta per 24,6 milioni la casa dei Beckham nel grattacielo di Zaha Hadid

IPA/Getty Images Il grattacielo di Zaha Hadid a Miami

Per David e Victoria Beckham è arrivato il momento dei saluti. La coppia ha infatti deciso di vendere l’attico nel “One Thousand Museum”, l’edificio che ha reso ancora più iconico lo skyline della Florida. Una vendita che ha sfiorato i 25 milioni di dollari: un guadagno netto rispetto ai quasi 20 milioni investiti nel 2020. Eppure, oltre le cifre record, questa dimora sospesa tra le nuvole di Miami porta con sé un valore unico: quello di essere un capolavoro assoluto firmato da Zaha Hadid, vera e propria leggenda dell’architettura mondiale.

David e Victoria Beckham hanno venduto l’attico del One Thousand Museum

Di certo varcare la soglia di questo appartamento al cinquantanovesimo piano è un’emozione, perché ci attende uno spazio di oltre 800 metri quadrati dove la luce è tutto. Dalle vetrate ci si può innamorare di una vista panoramica che sembra non finire mai, dall’intero paesaggio urbano fino all’oceano. Cinque camere da letto ultra-lussuose, una cucina dotata di ogni possibile comfort moderno e sei bagni costituiscono l’ormai ex residenza di David e Victoria Beckham. Qui vive un club ristrettissimo di sole 84 famiglie che godono di privilegi in chiave “film di spionaggio”, come il caveau di sicurezza di livello bancario o l’unico eliporto privato sul tetto di tutta Miami.

Un edificio che ha fatto del lusso e dell’architettura il proprio mood: oltre agli ingressi con ascensori privati, la torre ospita uno sky lounge e un centro acquatico. Ma i Beckham sanno bene quando è il momento di incassare e cambiare aria, anche se hanno un’altra residenza a Miami (una villa proprio a Miami Beach dal valore di 72,3 milioni di dollari): gli investimenti sono sempre stati proficui per la famiglia, e questa vendita non ha fatto di certo eccezione, visto il periodo anche abbastanza particolare per le dichiarazioni del figlio Brooklyn Beckham sui social.

Lo stile del grattacielo di Zaha Hadid a Miami

Situata al numero 1000 di Biscayne Boulevard, proprio davanti al Museo del Parco, la torre è il testamento creativo di Zaha Hadid. Dopo la scomparsa dell’archistar nel 2016, il testimone è passato a Chris Lepine, che ha portato a termine un progetto avanguardistico ed è andato oltre il concetto stesso di grattacielo residenziale. La struttura si staglia con i suoi sessantadue piani sopra la baia di Biscayne.

Ed è in effetti quasi del tutto impossibile non fermarsi ad ammirare il fulcro del progetto, ovvero l’intelaiatura esterna: una sorta di guscio che avvolge l’edificio. Il suo è un esoscheletro curvo, che occupa solo in modo del tutto parziale i balconi. Ecco perché gli ambienti interni sono tanto spaziosi: un’intuizione geniale. Moderno, dalle linee tipicamente fluide e geometriche, è una delle ultime eredità lasciate da Zaha Hadid, un grattacielo slanciato verso il cielo della Florida che ha portato molta fortuna ai Beckham, tra i primi acquirenti ai tempi. Dalla vendita, hanno tratto un profitto di circa 5 milioni di dollari. E ora l’attico che fu dei Beckham è il sogno di qualcun altro: tra le altre opere realizzate da Zaha Hadid, citiamo la Torre Hadid a Milano, che prende il nome proprio da lei.