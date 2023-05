Piante galleggianti: quali scegliere per la propria casa

Web writer freelance, scrive articoli SEO, testi per siti internet, social e altro. Vivo scrivendo per realizzare la mia idea di libertà.

Fonte: Shutterstock

Se hai un piccolo laghetto o una vasca d’acqua all’aperto e vuoi rendere il tuo giardino ancora più bello e rilassante, le piante galleggianti sono la soluzione ideale. Non solo danno un tocco di eleganza alla tua area verde, ma contribuiscono anche a mantenere la qualità dell’acqua alta, impedendo la formazione di alghe indesiderate.

Immagina di sederti all’ombra di un albero, con l’acqua che scorre dolcemente e piante galleggianti che spuntano elegantemente sulla superficie. La sensazione di pace e relax che ne deriva è impareggiabile, e ti sembrerà di avere un’isola privata dove poter fuggire dalla vita quotidiana.

Le piante galleggianti sono perfette per chi vuole creare un giardino d’acqua o un laghetto artificiale, ma possono essere utilizzate anche in vasche e acquari, o addirittura in contenitori d’acqua all’interno della casa.

Esistono molte varietà di piante galleggianti, ognuna con le sue caratteristiche e peculiarità. Ad esempio, la Salvinia natans è una pianta galleggiante molto comune, con foglie tonde e verdi, ideale per coprire la superficie dell’acqua e prevenire la formazione di alghe.

La Pistia stratiotes, nota anche come “lenticchia d’acqua”, ha foglie più piccole e rotonde, ed è perfetta per creare un effetto moquette sull’acqua. La Limnobium laevigatum, detta anche “foglie di giglio”, è una pianta galleggiante con foglie a forma di cuore e fiori bianchi, che donano un tocco romantico e delicato al tuo giardino.

Ma come si coltivano? In genere, sono piante molto facili da coltivare e richiedono poche cure. Basta posizionarle sulla superficie dell’acqua e aspettare che si radichino da sole.

Tuttavia, è importante controllare regolarmente la quantità di piante presenti nell’acqua, per evitare che si sovrappongano e impediscano il passaggio della luce e dell’ossigeno.

Quali sono le piante acquatiche galleggianti

Esistono diversi tipi di piante per il tuo laghetto. Se vuoi creare un giardino acquatico che sia un vero e proprio paradiso per la fauna selvatica, potresti scegliere le piante marginali, che crescono felicemente lungo il bordo di un laghetto o di una piscina da giardino.

Queste piante non solo migliorano l’aspetto del tuo gioco d’acqua, ma forniscono anche un rifugio e cibo per gli animali che abitano il tuo giardino.

Le piante sommerse, invece, sono perfette per chi vuole creare un laghetto artificiale profondo e denso di vita. Queste piante sono essenziali per mantenere l’acqua del laghetto sana e pulita, svolgendo un ruolo fondamentale nell’assorbimento dei nutrienti, nella filtrazione del particolato e nell’ossigenazione.

Infine, le piante galleggianti sono ottime per aggiungere un tocco di magia al bordo della tua piscina naturale. Queste piante acquatiche sono degli eccellenti ossigenatori, ma sono anche bellissime da vedere, con le loro foglie che galleggiano sulla superficie dell’acqua.

Con i nostri preziosi consigli, sarai in grado di prenderti cura delle tue piante acquatiche al meglio e assicurarti che rimangano in perfetta salute, continuando a donare la loro bellezza al tuo giardino.

Ecco quali sono le migliori piante galleggianti da far crescere nel tuo giardino. Non perdere l’opportunità di creare un ambiente naturale e suggestivo nel tuo spazio esterno, dove poter rilassarti e goderti la bellezza della natura.

Amazon Frogbit

Se stai cercando una pianta galleggiante facile da coltivare e dal grande impatto visivo, l’Amazon Frogbit è la scelta perfetta. Conosciuta anche come morso di rana, questa pianta perenne prospera in ambienti acquatici e richiede solo una buona luce medio-alta per crescere rigogliosa e forte. Inoltre, il suo tasso di crescita abbastanza rapido ti permetterà di goderti la sua bellezza in poco tempo.

Le foglie rotonde e lisce dell’Amazon Frogbit conferiscono a questa pianta un aspetto unico e affascinante. Ma non sono solo gli occhi a beneficiare della sua presenza: le radici della pianta offrono anche un’ottima copertura per i pesci più timidi, che potranno trovare rifugio tra le sue fronde.

Anche le lumache sono molto attratte da questa pianta. Grazie alle sue radici sfocate, le lumache potranno rosicchiare il cibo avanzato e godersi un pasto sano e gustoso.

Lattuga d’acqua

La lattuga d’acqua è una pianta galleggiante facile da coltivare, ma ha bisogno di tanta luce per crescere correttamente. Se collocata in un luogo adatto, questa pianta acquatica ha un tasso di crescita veloce e può diventare rigogliosa e densa.

Ma non preoccuparti: la lattuga d’acqua è una pianta erbacea perenne, quindi non dovrai sostituirla spesso. Basta assicurarsi che abbia abbastanza luce e spazio per crescere e goderti la sua bellezza e i suoi benefici per l’ecosistema del tuo laghetto o acquario.

Esistono due varietà tra cui scegliere: la varietà regolare e quella nana. Molti appassionati di acquari adorano mescolarle insieme per creare un effetto visivo sorprendente.

Phyllanthus fluitans

Con le sue radici rosse e foglie verdi smeraldo, questa pianta acquatica attirerà l’attenzione di chiunque guardi nel tuo specchio d’acqua.

La Phyllanthus fluitans è una pianta galleggiante resistente e facile da coltivare. Prospera in acque stagnanti e ama la luce da media ad alta. Inoltre, ha bisogno di una piccola quantità di ferro per crescere felicemente e produrre fiori delicati che daranno un tocco di eleganza al tuo acquario.

Ma la cosa più affascinante della Phyllanthus fluitans è il suo lato camaleontico: con la giusta quantità di luce, questa pianta acquatica può cambiare il suo colore, diventando un rosso intenso come il sangue. Una caratteristica che la rende unica nel suo genere e la pianta galleggiante più affascinante che possa adornare il tuo acquario.

Salvinia Minima

Se stai cercando una pianta galleggiante che possa aggiungere un tocco di brillantezza al tuo laghetto o acquario, non puoi non considerare la salvinia minima o comune. Con i suoi riflessi argentei sotto la luce brillante, questi lustrini d’acqua sono sicuri di catturare l’attenzione di chiunque.

I grappoli di felci galleggianti della salvinia minima crescono rapidamente e possono raggiungere uno spessore di circa 5-7 centimetri. È facile da gestire e non ha radici lunghe come altre piante galleggianti, quindi non dovrai preoccuparti di tagliarle spesso.

Le fronde verde chiaro della salvinia minima sono protette da follicoli piliferi, che evitano la putrefazione della pianta. Inoltre, la sua presenza può ridurre significativamente la quantità di alghe indesiderate nel tuo laghetto o acquario, mantenendo l’acqua pulita e sana per i pesci e gli altri animali che lo abitano.

Salvinia cucullata

Se sei alla ricerca di una pianta galleggiante esotica e dal grande impatto visivo, il muschio d’acqua asiatico è la scelta perfetta per te. Con le sue foglie arrotolate a forma di cappuccio e le stuoie spesse che forma, questa pianta acquatica è un’aggiunta unica e affascinante al tuo giardino d’acqua all’aperto o al tuo acquario al coperto.

Anche se può essere un po’ più difficile da trovare rispetto ad altre felci galleggianti, il muschio d’acqua asiatico ne vale sicuramente la pena. Si adatta bene a un’illuminazione da moderata a elevata e presenta una particolare colorazione a toni blu verdastri.

A differenza di altre piante galleggianti, il muschio d’acqua asiatico cresce più lentamente, ma questo lo rende ancora più interessante e unico nel suo genere.

Felce galleggiante

La Salvinia natans, con la sua forma a farfalla e il suo aspetto peloso unico, è una meraviglia della natura. La luce da media ad alta è essenziale per far sì che cresca rigogliosa e sviluppi la sua forma unica. Ma non preoccuparti: nonostante le sue dimensioni piccole, con un diametro massimo di 65 mm, questa pianta galleggiante offre molti benefici per gli animali del tuo giardino acquatico.

La Salvinia natans non solo aiuta a proteggere i pesci, ma anche a creare un ambiente di vita naturale per le creature acquatiche. Inoltre, la sua forma a farfalla è uno spettacolo da ammirare e può dare un tocco di originalità e bellezza al tuo giardino acquatico.

Lenticchia d’acqua gigante

Se sei un giardiniere inesperto alla ricerca di una pianta galleggiante facile da gestire, non puoi non considerare la lenticchia d’acqua gigante. Infatti, non hai bisogno di grandi conoscenze di botanica per avere successo con questa pianta acquatica!

Chiamata anche “carne d’anatra” per il fatto che le foglie della lenticchia d’acqua gigante somigliano a delle fette di carne. Ma non preoccuparti, non è solo un cibo per le anatre! Questa pianta galleggiante perenne è un’aggiunta ideale per tutti i tipi di giardini acquatici e acquari. La sua forma unica e la facile coltivazione la rendono un must-have per chiunque ami la natura.

Come prendersi cura delle piante da laghetto galleggianti

Prendersi cura delle piante da laghetto galleggianti non è difficile, ma richiede un po’ di attenzione. In primo luogo, è importante assicurarsi che le piante abbiano abbastanza luce solare diretta o indiretta per prosperare.

La maggior parte delle piante galleggianti, infatti, preferisce una luce da moderata ad alta, quindi è importante posizionarle in un’area del laghetto o dell’acquario in cui ricevono abbastanza luce.

Inoltre, è importante mantenere il livello dell’acqua costante e pulito. Le piante galleggianti possono aiutare a mantenere l’acqua del tuo laghetto o acquario pulita e sana, ma è importante evitare l’accumulo di detriti o alghe in eccesso. Puoi rimuovere manualmente eventuali detriti o foglie secche che galleggiano sulla superficie dell’acqua.

Evita l’uso di prodotti chimici e pesticidi nell’acqua del tuo laghetto o acquario, perché possono danneggiare sia le piante galleggianti che gli animali che lo abitano. Invece, puoi utilizzare prodotti naturali come enzimi o batteri benefici per mantenere l’acqua pulita e sana.

Assicurati che la temperatura dell’acqua sia adatta per le piante galleggianti. La maggior parte prospera in acque calde, ma non troppo. Se l’acqua è troppo fredda o troppo calda, le piante potrebbero non sopravvivere.

Rimuovi le piante morte o malate. Se noti che una pianta galleggiante sta morendo o è malata, rimuovila immediatamente. Le piante morte o malate possono diffondere malattie o parassiti alle altre piante del tuo laghetto o acquario.

Seguendo queste semplici linee guida, puoi prenderti cura delle tue piante galleggianti e mantenere il tuo giardino acquatico o acquario sano e vitale.