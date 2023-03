Fuorisalone 2023: l’imperdibile “The Game” nel Quadrilatero della moda

Fonte: Comunicato Stampa Consolle Provasi

“The Game”, il gioco, è questo il concetto che ispirerà l’inedito set up che Provasi allestirà al Fuorisalone 2023, nel quadrilatero milanese della moda, in via Borgonuovo 1. Giocare tra passato e presente, mixando tradizione e futuro, in una continua sperimentazione che supera i concetti di classico e moderno per esplorare i diversi scenari e immaginari dell’abitare.

I visitatori avranno così modo di scoprire il mondo, anzi il gioco, di Provasi, azienda italiana che dagli anni ’70 produce mobili di ispirazione classica destinati alle residenze più lussuose ed esclusive. E saranno proprio queste abitazioni di charme ad essere riprodotte al Fuorisalone, in una scenografia che accosta materiali, forme e tessuti diversi, uniti da un attento lavoro di artigianalità.

Dal 17 al 23 aprile, al “The Game” si potrà letteralmente giocare con i prodotti della collezione Provasi attraverso la tecnologia della realtà aumentata, grazie alla collaborazione con la startup milanese Dos. Ogni elemento d’arrendo sarà infatti progettato per creare molteplici combinazioni. Nella dining room, il protagonista è il tavolo Phanteon, cui provano a rubare la scena i cubotti in mogano rivestito Akiba, che si reinventano, di volta in volta, in libreria, consolle o comodino.

Due le nuove poltrone: Tan Armchair, racchiusa in una struttura curva in legno Padux e Nona Armchair, dalle morbide linee di massello di faggio. A corredo, due tavolini scultorei, il primo con piano in legno e colonna di marmo; l’altro che appoggia sfere di marmo su una base tornita in legno massello. Realizzato in tessuto jacquard, invece, il divano Tigran, su cui poggiare cuscinetti decorativi ricchi di dettagli preziosi.

Spostandosi alla living room, si noterà la console 2302, reinterpretazione in chiave moderna di un originale pezzo decò in massello intagliato a mano. Mentre a spiccare in camera da letto è il Magnus Bed, imponente struttura con pannellatura boiserie, composta da una cornice in legno con inserti e noci e da una parte imbottita in un patchwork di tessuti. A sottolineare l’importanza dei tessili nel conferire personalità all’arredamento di interni. Il paesaggio tessile è ricco di sfumature e dettagli inediti.

Ciliegina sulla torta, di nome e di fatto, è la boiserie in ciliegio color rabarbaro ispirata agli anni ’30 e alla storica decorazione di Jacques-Émile Ruhlmann. Prodotto artigiano che ben rappresenta il mix tra alta artigianalità ed estro creativo, al centro del concept Provasi. Una collezione che, pur affondando le radici nel passato, rivolge lo sguardo al futuro, raggiungendo un’eleganza senza tempo, che non viene intaccata dall’arrivo dei trend e delle innovazioni.

Spaziano tra le diverse categorie residenziali e contract, gli oggetti di design Provasi, che affianca alle collezioni Heritage e Signature anche progettazioni bespoke su misura. All’interno del set “The Game”, così come da tradizione durante la Design Week di Milano, il design abbraccerà e affiancherà l’arte figurativa. E la classica scenografia offerta dai mobili Provasi, si offrirà come casa alle opere originali e d’effetto delle artiste Susanne Kutter e Nuria Mora, con la collaborazione della galleria Martina Corbetta.