Quali sono le cose da fare in casa prima di partire per la vacanza? Una comoda lista da spuntare per non dimenticare nulla

Finalmente è arrivato il momento che tutte stiamo aspettando: staccare la mente da tutto, dalla routine, dal lavoro, per riempire gli occhi di bellezze e il bagaglio di esperienze. Ma, prima di andare via, è necessario fare una to do list, ovvero una lista di cose da fare in casa prima di andare in vacanza. Siamo impegnatissime e trafelate tra valigia, passaporto, documenti, che spesso non prestiamo abbastanza attenzione alla casa… ma è un errore! Dispensa, acqua, corrente, elettrodomestici… ecco cosa non dimenticare mai, per viaggiare sereni verso la destinazione prefissata.

Il primo step? Un check della dispensa e del frigorifero

Sapete cosa dicono gli esperti? Non dobbiamo mai fare la spesa prima di partire! Un errore che talvolta facciamo, ammettiamolo: magari vediamo una bella offerta, siamo incuriosite dagli sconti, ed ecco che l’errore è dietro l’angolo. Prima di andare in vacanza, è necessario dare un’occhiata al frigorifero e alla dispensa, in particolar modo al congelatore. C’è un motivo ben preciso: non essendo in casa, potremmo non scoprire mai eventuali problemi all’alimentazione elettrica. Il cibo potrebbe deteriorarsi e non essere più buono. Prendiamoci del tempo per verificare anche la corretta chiusura di barattoli e sacchetti. O, ancora, verifichiamo la scadenza di alcuni prodotti in dispensa. Non abbiamo modo di togliere tutto dal congelatore prima di partire? Nessun problema: il trucco della monetina in congelatore è sempre utile… basta posizionare una tazzina all’interno del frigo con acqua. Una volta congelata, mettiamo una monetina sopra il ghiaccio.

Come lasciare la casa prima di partire? Linda e pulita

Non dobbiamo fare le classiche pulizie di primavera prima di andare in vacanza, ma è meglio che tutto sia in condizioni praticamente perfette al nostro ritorno. Tra gli ambienti da igienizzare a fondo, e in cui consigliamo di fare una pulizia più intensiva, ci sono sicuramente bagni e cucina. In cucina, ci riallacciamo al punto precedente: rimuoviamo eventuali alimenti che possono deteriorarsi nel tempo e attirare insetti o provocare odori non propriamente simpatici. In bagno, igienizziamo i sanitari. Nel resto della casa, come in camera da letto, salotto, soggiorno o studio, possiamo semplicemente rimuovere la polvere, lavare i pavimenti, cambiare la biancheria ai letti e far arieggiare prima di chiudere la porta di casa e volare verso la nostra meta del cuore!

Staccare gli elettrodomestici

Amiche, sapevate che gli elettrodomestici continuano a consumare energia se non in uso, banalmente lasciando la spina attaccata alla corrente? Ebbene, sì! Anche se sono spenti, sono pur sempre in “standby”, e la maggior parte di noi in realtà o ignora questo aspetto o tende a dimenticarlo. Nulla di più sbagliato. Non importa per quanto tempo stiamo via, se per una o tre settimane, l’importante è scollegare gli elettrodomestici e assicurarci assolutamente che tutte le luci siano spente. Non è un consiglio che diamo solo per i consumi fantasma, che comunque pesano sulla bolletta. C’è anche il rischio di guasti o di cortocircuiti da evitare e che può causare non pochi danni.

Avere cura delle piante

Soprattutto per chi ha scelto di arredare casa in stile Giungla Urbana… non dimenticate mai di dare un occhio alle piante, ma soprattutto di trovare qualcuno che lo faccia al posto vostro prima di partire. Il suggerimento in tal senso è di verificare le condizioni (c’è abbastanza acqua?), e per chi ha il giardino, invece, optare per un impianto di irrigazione automatica è la soluzione migliore. Ricordiamo di lasciarle dove c’è molta luce, soprattutto se le piante lo richiedono: ognuna presenta cure e attenzioni diverse. Magari possiamo chiedere aiuto ai nostri vicini o agli amici più cari. In genere, è buona norma lasciare un mazzo di chiavi di riserva a una persona fidata, per controllare che sia tutto in ordine in casa.

Gas, acqua ed elettricità? Meglio chiudere tutto, se possibile

Come lasciare l’appartamento in sicurezza? Secondo gli esperti, dovremmo assolutamente chiudere il gas, l’acqua e l’elettricità, Ovviamente non sempre è possibile. Pensiamo agli antifurti o alle telecamere: necessitano della corrente elettrica per funzionare. Come comportarsi in questi casi? Dipende dalle proprie esigenze. Prima di tutto, se non possiamo staccare la corrente elettrica, ricordiamoci di togliere comunque la spina degli elettrodomestici. Segniamo nella nostra lista di cose da fare prima di partire anche di spegnere gli interruttori della luce (dimenticarli è un grande classico), chiudere il gas e il tubo dell’acqua.

L’allarme? Una verifica non fa mai male

L’estate è il periodo decisamente peggiore per sottovalutare il rischio di furti. Non importa se abitiamo in un appartamento al settimo piano o in una villetta: dobbiamo prendere tutte le misure necessarie per proteggere i nostri ambienti. Ecco perché nella lista delle cose da fare assolutamente non può mai mancare un check all’impianto di allarme e alle videocamere, da fare nei giorni precedenti alla partenza, e non nel momento in cui si sta per chiudere la porta di casa. Ovviamente, ricordiamo di chiudere tutte le finestre prima di attivare l’allarme, e di lasciare che entri un filo di luce per le piante.

Nascondere gli oggetti di valore

In vacanza portiamo l’occorrente, ma non di più: è la regola principale dei viaggiatori, soprattutto di chi ama andare in giro per il mondo con il famoso zaino in spalla. Ciò vuol dire che lasciamo quasi tutti i nostri averi a casa, come i bracciali d’oro della nonna. A questo punto l’imperativo è di nasconderli, magari in una cassaforte, oppure in un punto “furbo” della casa. Diamo, però, un piccolo consiglio: scattiamo una foto, perché potremmo pure dimenticarcene con il tempo.

E il bucato? Non lasciare nulla nel portabiancheria

Ancora un ultimo tip: evitiamo di lasciare il cesto portabiancheria pieno di bucato da lavare e non dimentichiamo nulla in lavatrice. Quando torneremo, soprattutto se abbiamo la famiglia al seguito, con partner e figli, rischiamo di avere una valanga di cose da lavare. Per il resto, una volta completate tutte queste attività, arriva il momento di fare la valigia… ma quella è un’altra to do list, molto più divertente probabilmente, perché indica che le vacanze stanno arrivando e siamo finalmente in ferie, liberi da ogni incombenza quotidiana.